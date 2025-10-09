Při jednání s investory riskovala všechno. Po letech bitev sklízíme ovoce, říká zakladatelka Digitoo
Startup, jenž by rád spustil revoluci v účetnictví, je již v zisku a nabírá klienty z řad největších korporací. Ve hře je prý i jeho prodej.
Umělou inteligenci ve finančním sektoru zatím využívá jen jedenáct procent firem v Česku. „Trh zdaleka není nasycený, implementace i edukace firem bude trvat ještě roky,“ komentuje Karin Fuentesová, zakladatelka startupu Digitoo, který digitalizuje práci účetních, a i díky pokrokům v AI svůj produkt postupně transformuje do širší oblasti finančního řízení. Technologie podle ní mají obří potenciál a změní i samotný trh práce – byť ne možná tak rychle, jak si mnozí představují. Na této vlně se nese i samotné Digitoo, které v posledních letech prošlo hodně zkouškami. „Bylo to náročných pět let, hodně bitev na různých frontách. A teď nám to všechno začíná přinášet ovoce,“ říká Fuentesová.
Fuentesová Digitoo rozběhla v roce 2020 po letech ve financích, kde se denně potýkala s realitou přetížených týmů zavalených papíry. „Řekla jsem si, že takhle to dál nejde – začala jsem se zaměřovat na automatizaci a hledat na trhu technologické řešení,“ popisuje podnikatelka, která se následně přesunula do startupu Rossum na pozici šéfa AI datasetu.
Sama přitom i v roce 2025, kdy vnímá svět na vrcholu technologické evoluce, i u velkých zákazníků naráží na to, že fungují v systému tužka a papír. „Často mají zastaralé servery, takže se k nim ani nejsme schopni připojit a přesvědčujeme je k přechodu do cloudu. Takových je hodně, je to výzva ale milujeme tu transformaci,“ usmívá se devětatřicetiletá podnikatelka.
V horizontu let pak ale vidí potenciál pro velké změny. „Myslím si, že účetním i finančním manažerům, kteří odmítají pokrok, brzo odzvoní,“ predikuje Fuentesová. Svůj názor vysvětluje právě pokrokem umělé inteligence, kdy i samo Digitoo nasazuje jazykový model, který bude schopný kromě zpracování faktur, účtování a řízení procesu schvalování nabízet také reporting či controlling i různé predikce a rady manažerům.
Zdůrazňuje tak, že lidé, kteří pracují ve financích, se budou muset připravit na novou dobu a adaptovat se na umělou inteligenci. „Buď se jí přizpůsobí, budou s ní umět pracovat a najdou svou přidanou hodnotu pro klienta, anebo jejich profese úplně skončí a budou se muset naučit dělat něco jiného,“ doplňuje Fuentesová. Tyto trendy pak mají pomáhat i samotnému Digitoo, které podle ní aktuálně prochází nejlepším obdobím své existence.
„Rychle rosteme, otevíráme velké klienty a poptávka je někdy tak šílená, že ji nestíháme zpracovat,“ popisuje. Startup ke konci letoška míří na opakující se roční tržby (ARR) na úrovni 1,8 milionu eur, tedy kolem 44 milionů korun. Kromě toho se měl překlopit také do černých čísel a za tento rok vykázat kladný zisk. To se mu mělo podařit hlavně díky tomu, že roste zájem o jeho řešení mezi korporátními klienty jako Alza nebo Slevomat.
Digitoo aktuálně využívá kolem osmi tisíc platících zákazníků a z drtivé většiny v Česku. Dlouhodobě se zaměřovalo spíš na malé a střední hráče, v rámci přeorientování své strategie ale začalo lovit klienty vyšší kategorie. „Zdesetinásobila se nám hodnota partnerství, která uzavíráme. Sice vyjednávání trvá přirozeně o několik měsíců déle, ale přináší větší hodnotu. A díky tomu si můžeme dovolit rozvíjet služby, které pomáhají i těm nejmenším firmám,“ doplňuje Fuentesová.
Kompletní změna obchodu, strategie i marketingu
Poslední roky pro Digitoo přitom rozhodně nebyly klidné. Prošel kompletní změnou obchodního týmu a musel znovu nastavit strategii, procesy i marketing. Do toho měla přijít i těžká fáze při jednání s investory, kdy prý původní partner začal vytvářet tlak na nevýhodné podmínky a záměrně posouval termíny.
„V tu chvíli jsem se rozhodla, že raději risknu všechno, než abych přistoupila na něco, co by Digitoo ublížilo. Do jednání jsem vložila vlastní prostředky, abychom firmu udrželi v chodu, a nakonec přišel Reflex Capital, který se stal naším silným partnerem. Ukázalo se to jako správné rozhodnutí – bez něj bychom to jen velmi těžko ustáli,“ přibližuje Fuentesová.
Bylo to náročných pět let, hodně bitev na různých frontách. A teď nám to všechno začíná přinášet ovoce.
Digitoo má podle ní dnes již celou aplikaci přepsanou do nejnovější technologie, zpracoval přes sedm milionů faktur a zvládl růst, který by tým předtím možná neustál. „Bylo to náročné období, ale díky němu je Digitoo dnes stabilnější než kdy dřív,“ doplňuje Fuentesová. Problémy se před lety týkaly i samotného produktu – aby dokázal uspět, potřeboval natrénovat na dostatečném objemu dat například čtení faktur. Nutným předpokladem pro úspěch bylo dosáhnout téměř stoprocentní přesnosti, respektive nulové chybovosti.
„Na začátku nám dokonce jeden zákazník napsal, že bychom měli platit my jemu – za to, že systém vůbec používá a opravuje,“ směje se dnes Fuentesová. „Zákazníci byli tehdy nespokojení, posílali nám hromady zpětné vazby a hlásili chyby. Byly chvíle, kdy jsme si říkali, že to nedáme,“ pokračuje. Právě otevřenost zákazníků ale nakonec prý pomohla Digitoo vyrůst. Tým jejich připomínky zapracoval a produkt postupně stabilizoval.
To následně podpořilo i důvěru investorů. První miliony získal startup ještě na rozběh v roce 2020, o rok později šlo již o investiční kolo ve výši 23 milionů, další rok 27 milionů a následující rok přes 56 milionů korun. Mezi investory Digitoo se řadí zdejší fondy jako Kaya VC, N1 nebo Reflex Capital. Poslední kolo přitom bylo největší investicí v Česku do startupu vedeného jedinou zakladatelkou.
„Bylo to náročných pět let, hodně bitev na různých frontách. V podstatě tři roky jsme pracovali na vývoji produktu a teprve poslední dva roky se věnujeme prodeji. A teď je přesně ta chvíle, kdy nám to všechno začíná přinášet ovoce,“ ohlíží se nyní Fuentesová, podle které je již Digitoo interně a se svým produktem připravené i na další krok, tedy zahraniční expanzi.
Začalo se ozývat víc potenciálních strategických partnerů, kteří hledají firmu našeho ranku.
„Letos jsme testovali trh a máme velký zájem uživatelů z Velké Británie. Testují nás i firmy z amerického Colorada a využívají nás i velké mezinárodní společnosti, které mají dcerky po celém světě. S prvními klienty jsme vše vyzkoušeli a byli velmi nadšení. Nyní se chceme zaměřit na expanzi, jsme na to připraveni,“ říká Fuentesová.
Kvůli vstupu do zahraničí prý zvažovala, že uzavře i další investiční kolo. Situace se ale možná vyvine jinak. Podle informací, jež získala redakce CzechCrunch, mělo totiž několik hráčů projevit zájem o koupi Digitoo. Zdroje přitom mluví o tom, že se cenovka může vyšplhat do vyšších stovek milionů až na dosah od miliardy korun. Tuto variantu vývoje zvažuje i zakladatelka.
„Ano, začalo se ozývat víc potenciálních strategických partnerů, kteří hledají firmu našeho ranku – se zaměřením na automatizaci financí a umělou inteligenci. Až ve chvíli, když jsme byli osloveni třemi zájemci, jsme začali zvažovat, že se na nabídky podíváme, a pokud budou dávat smysl, mohou nám pomoci s dalším rozvojem a já budu víc v klidu,“ říká Fuentesová.
Zvýšený zájem o akvizici podobných nástrojů si vysvětluje zejména tím, že odvětví účetnictví a financí je poměrně konzervativní a zastaralé. Tvůrci velkých podnikových systémů pak hledají řešení, které by mohli implementovat. „Potřebují to, aby jim neujel vlak. Musí implementovat nové technologie a AI a my jim to můžeme umožnit rychleji realizovat,“ dodává Fuentesová.