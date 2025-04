Cena nad milion, skleněná střecha a veganská kůže v základu. Čínský elektro dravec BYD je tu

Uložit 0

Čínské automobilky se už několik měsíců pomalu, ale jistě trousí na český trh: k mání tu jsou značky Dongfeng, MG nebo GWM. Nicméně teprve nyní se dá říct, že tu jsou Číňané s plnou parádou, protože do Česka oficiálně vstoupil největší dravec ze všech – automobilka BYD, která se chystá letos definitivně sesadit Teslu z postu největšího světového výrobce elektrovozů. Zatím tu bude ve spolupráci se společností Louda Auto nabízet trojici modelů, další mají přibýt do konce roku.

Country manažerem BYD v Česku a na Slovensku se stal Martin Heřmanský, který předtím dlouhé roky působil v Harley-Davidson, kde měl na starost celý region střední a východní Evropy či Blízkého východu. „Máme velké ambice,“ prohlásil během oficiálního zahájení prodeje BYD v pražském Foru Karlín. Shrnul tím ostatně plány celého čínského autoprůmyslu.

Přesnější sice nebyl, nicméně na příkladu konkurenční značky MG, která spadá jako Volvo pod další obří čínský konglomerát Geely, je zřejmé, že krčit v koutě se chtít nebudou. MG se loni stalo 13. nejprodávanější automobilkou v Česku s více než čtyřmi tisíci prodaných aut. To na firmu, která tu ještě pár let nazpět vůbec nepůsobila, není špatný výkon.

BYD tu začíná s trojicí modelů, ačkoli její globální modelová paleta je širší. „Do konce roku přibudou další,“ ujistil Heřmanský. Na úvod tu v nabídce budou dvě SUV – čistě elektrické Sealion 7 a pak Seal U DMi, což je plug-in hybrid. Ty doplní asi nejznámější model od BYD, elektrické rodinné kupé Seal, které už je celkem běžně vidět na silnicích v Německu či v Dubaji.

Cenová politika BYD je poměrně odvážná, protože až na jednu výjimku žádný vůz nepůjde pod milion korun. Nejlevnější bude hybridní SUV Seal U s menším elektromotorem a kombinovaným dojezdem přes 800 kilometrů vyjde na 966 tisíc korun včetně DPH. Naopak nejdražší bude elektrický Sealion 7 s větší kapacitou akumulátoru a dojezdem přes 500 kilometrů na jedno nabití, ten má stát 1,415 milionu korun.

Na rozdíl od evropských automobilek ale BYD volí jinou prodejní strategii – klienti si nebudou muset vybírat ze složitých nabídek příplatkové výbavy, protože všechna auta od čínského lídra mají výbavu stejnou. Jediné, co určí vyšší nebo nižší cenu, je motorizace a výkon. „To je to jediné, co si vybíráte,“ dodal Heřmanský.

Takže například u velkého SUV Seal U, které má kapacitu kufru 520 litrů, je v základu panoramatické sklo. U Sealion zase patří do standardu veganská kůže nebo velká hliníková kola. Základní cena elektrického SUV pak startuje na 1,2 milionu korun, taktéž elektrická limuzína Seal začíná na 1,148 milionu.

BYD během prezentace uvedlo, že klíčová je pro něj lokalizace na každém trhu. „V češtině bude systém vozů do konce roku,“ upřesnil produktový manažer značky pro zdejší trh David Vaculík. Česky budou řidiči moct dávat autu pokyny, aby otevřelo okna, zapnulo klimatizaci či spustilo přehrávání hudby.

Součástí lokalizačních plánů je i vybudování sítě dealerství, pro což se BYD spojuje se zavedenými partnery. Na začátku to je společnost Louda Auto, která mimo jiné nedávno otevřela u Poděbrad obří prodejnu ojetých vozů.

V první fázi s nimi BYD otevře značkové prodejny v Praze, Poděbradech a Teplicích, do konce roku jich má být po celé republice třicet. Z toho v Praze by jich mělo být až deset a po třech budou v Brně a Ostravě a pak ještě v krajských městech. „Standardní záruka na naše vozy bude šest let,“ upozornil Martin Heřmanský s tím, že na baterii a na elektromotor pak dokonce osm let.

Ambice, se kterými BYD vstupuje na český trh, odpovídají tomu, jak se chová i jinde. Nedávno představila super rychlou nabíječku a loni jen těsně podlehla Tesle v boji o největšího výrobce elektrovozů na světě, když obě značky překonaly 1,7 milionu prodaných aut. Když se připočtou i spalovací, respektive hybridní pohony, prodalo jich BYD loni přes čtyři miliony.