Proslul tím, že kamion poslal z kopce a vydával to za revoluci. Teď slibuje tryskáč, jaký svět neviděl
Zakladatel zkrachovalé automobilky Nikola koupil výrobce tryskáčů a slibuje revoluci v letectví. Nezní to náhodou povědomě?
V prosinci loňského roku stál Trevor Milton na balkóně Kennedy Center ve Washingtonu vedle Sylvestera Stalloneho, Donalda Trumpa a jeho manželky Melanie. Pod nimi se tyčilo logo jeho nové firmy SyberJet, která za miliony dolarů sponzorovala jeden z nejprestižnějších večerů roku. Čtyřiačtyřicetiletý podnikatel přijímal gratulace od nejbohatších lidí planety. Svět se mu za jediný rok otočil o sto osmdesát stupňů. A mnozí se tomu nestačí divit.
Ještě nedávno byl totiž byznysovým vyděděncem s žalářem na krku. V říjnu 2022 ho americký soud uznal vinným z podvodů v kauze automobilky Nikola, kterou v roce 2015 sám založil. Nikola slibovala revoluci v nákladní dopravě díky vodíkovým kamionům a Milton kolem ní budoval senzační příběh. Na vrcholu mánie v roce 2020, po vstupu na burzu, překonala hodnota firmy i Ford. Aniž by zákazníkům dodala jediný kamion či SUV.
Fantastický příběh následoval i později, jen s jinými aranžemi. Analytici z agentury Hindenburg Research v září 2020 zveřejnili zprávu, která odpálila bombu: promo video, které Nikola sdílela na YouTube a v němž její kamion zdánlivě jel po dálnici, bylo natočeno tak, že vozidlo odtáhli na vrchol kopce a nechali sjet dolů. Takže gravitace, ne vodík. Milton následně ze společnosti odešel, akcie se zhroutily, automobilka časem zbankrotovala a záhy přišlo i trestní stíhání. Média celého světa psala, že z muže, který chtěl být druhým Elonem Muskem, se vyklubal podvodník.
Záchranou se pro něj stal Donald Trump. V březnu 2025 mu osobně zavolal, aby mu oznámil prominutí trestu. Tomuto kroku ovšem předcházely politické příspěvky ve výši přes 3,2 milionu dolarů směřující na Trumpovu kampaň a spřátelené politické organizace, mimo jiné skupiny kolem Roberta F. Kennedyho. Trevor Milton tvrdí, že dary a pardon spolu nesouvisejí a podle deníku Wall Street Journal se stylizoval do oběti administrativy Joe Bidena. Což je narativ, který Trump rád podpořil. Navíc i komise pro cenné papíry pod novou Trumpovou vládou nakonec v září 2025 civilní řízení proti Miltonovi zastavila.
A nyní stojí v čele SyberJet Aircraft, výrobce malých privátních tryskáčů se sídlem v Arizoně. Firmu koupil v roce 2024 s blíže nespecifikovanou investiční skupinou. SyberJet má za sebou pestrou historii: firma vznikla v padesátých letech jako Swearingen Aircraft a prošla rukama tchajwanské vlády, zbrojního koncernu Lockheed Martin i dubajského investičního fondu. Za posledních čtyřicet let se jí podařilo zákazníkům prodat pouhé čtyři letouny. V roce 2016 ji průmyslový analytik Richard Aboulafia pro magazín Aviation Week zhodnotil jednou větou: „Je to mrtvé.“
Milton teď chce vše změnit. V říjnu 2025 představil plány na nový devítimístný tryskáč SJ36, který má být nejrychlejším lehkým tryskovým letadlem v historii s certifikací na rychlost Mach 0,88 a jako první zvládnout let z New Yorku do Los Angeles nebo z Los Angeles na Havaj bez mezipřistání. První dodávky plánuje podle Wall Street Journal na rok 2032, prodejní cena se má pohybovat kolem 14 milionů dolarů (zhruba 300 milionů korun). Program má podle Miltona v průběhu čtyř let v Arizoně, Texasu a Utahu vytvořit přes 1 500 pracovních míst. Do nového projektu přivedl desítky bývalých zaměstnanců Nikoly.
Klíčovým prvkem celého plánu je prý vlastní avionický systém – software řídící navigaci, spotřebu paliva i veškerý provoz letounu. Ten má být navržený interně, přičemž standardně si výrobci taková řešení nakupují od specializovaných dodavatelů, jako je koncern Honeywell. Trevor Milton to opět přirovnává k přístupu Tesly: stejně jako elektrická auta nemohou fungovat na zastaralých softwarových platformách, moderní tryskáč podle něj potřebuje zcela nový základ s umělou inteligencí, pravidelnými aktualizacemi softwaru přes internet nebo možností vzdáleně ovládat letoun. Podle webu Electric Vehicles chce SyberJet vyrábět plně autonomní firemní tryskáče a prodávat platformu ostatním výrobcům.
Jak šel čas s Trevorem Miltonem a Nikolou
2015 až 2020
Trevor Milton zakládá Nikolu s příslibem revoluce v nákladní dopravě, má jít o kamiony na vodíkový pohon.
Firma vstupuje na burzu v roce 2020 a na vrcholu mánie je ceněna výš než Ford, aniž by zákazníkovi dodala jediný kamion.
Září 2020
Shortselleři z agentury Hindenburg Research zveřejňují zprávu odhalující, že promo video s jedoucím kamionem bylo podvod. Milton ze společnosti odchází.
2022
Soud Miltona uznal vinným ze tří případů podvodu vůči investorům. Hrozí mu čtyři roky vězení a federální žalobci po něm chtějí přes 676 milionů dolarů jako náhradu škody.
Nikola mezitím zaplatí komisi pro cenné papíry pokutu 125 milionů dolarů.
Únor 2025
Nikola vyhlašuje bankrot. Interní audit došel k tomu, že Milton nesl 97 % odpovědnosti za dezinformace, které vedly k pokutám.
Březen 2025
Trump Miltona bezpodmínečně omilostnil. Milton a jeho manželka předtím přispěli přes 3,2 milionu dolarů na Trumpovu kampaň a spřáteleným politickým organizacím.
Komise pro cenné papíry následně civilní případ proti Miltonovi zastavuje úplně.
Na celý projekt teď shání Milton miliardu dolarů a investorské dokumenty, které prověřoval Wall Street Journal, uvádějí valuaci SyberJetu na čtyři miliardy dolarů (přes 80 miliard korun). Potenciální investory ze Saúdské Arábie oslovoval osobně právě na konferenci v Kennedy Center na podzim 2025 za přítomnosti ministra obchodu Howarda Lutnicka.
Na lobbování ve Washingtonu už vydal půl milionu dolarů – mimo jiné na informování lidí z vlády o tom, jak bude fungovat autonomní létání. Jenže, jak je u Miltona zvykem, klíčové technologické prvky jeho projektu zůstávají zatím v rovině teorie.
Paralely s Nikolou jsou proto nevyhnutelné: odvážné technologické vize, příběh o revoluci v dopravě, fundraising dřív, než existuje hotový produkt. Sám Milton tato rizika nezastírá. „Říkáme každému, že pravděpodobnost úspěchu je minimální a míra selhání vysoká. Ať neinvestují, pokud nevěří v autonomní létání a nejsou připraveni na obrovské množství regulace a zpoždění,“ řekl pro Wall Street Journal.
Stavět letadla je podle něj „desetkrát těžší než Nikola.“ Přiznává také, že firma má „vysokou šanci na neúspěch z mnoha důvodů, včetně financování.“ Jenže jak ukazuje historie, i ta jeho, taková upozornění investory obvykle nezastaví.