První iPhone se vydražil za 1,4 milionu korun. Jeho majitelce ležel roky ve skříni mezi pyžamy

V roce 2007 dostala Karen Green jako dárek první generaci iPhonu, jenže jej nikdy neotevřela – a letos, o šestnáct let později, se zařízení rozhodla dát do aukce. V nedělní dražbě na serveru LCG Auctions se krabička ukrývající telefon, jehož schopnosti jsou na dnešní poměry velmi zaostalé, vydražila za 63 356 dolarů, v přepočtu 1,4 milionu korun. O tom, že ženě doma ve skříni leží elektronická zlatá cihla, jí přitom došlo až po letech.

Před propuknutím aukce se skloňovalo, že cena prvního iPhonu může mírně překonat jeden milion korun. Jenže se ukázalo, že odhady byly poměrně střízlivé, protože ve skutečnosti cena atakovala bezmála milion a půl. Částka tak překonala původní cenu smartphonu, který Steve Jobs představil v lednu roku 2007, více než stokrát. Tehdy stála totiž jeho osmigigová verze 599 dolarů, tedy třináct tisíc korun.

Jackpot se Karen Green podařil přitom spíše náhodou. Krabičku, která podle Jobsových slov představovala znovuvynalezený telefon, dostala od kamarádů jako dárek za novou práci, informuje server Business Insider. Jenže ji odložila stranou, konkrétně tedy do skříně, kde ji zabalila do pyžama. Zrovna totiž měla k dispozici jiný nový telefon. Budiž jí být tedy ke cti, že se nerozhodla naskočit na vlnu konzumu.

Green navíc měla mobilní tarif u operátora Verizon a iPhone byl tehdy kompatibilní pouze s operátorem AT&T. Chtěla se tak vyhnout placení za přesun k novému poskytovateli služeb a zároveň nechtěla přijít o své telefonní číslo. Jeden představitel revoluce mobilních telefonů tak začal čekat na svůj moment slávy.

Že cena telefonu podstatně narostla, zjistila Green v roce 2012, když četla o tom, že se jeho nerozbalená první verze prodala na serveru eBay za deset tisíc dolarů. Zkontrolovala, jestli je i telefon ukrývající se mezi jejími pyžamy stále nerozbalený. A když zjistila, že je, řekla si, že s prodejem ještě pár let počká.

V roce 2019 se dostala do televizního pořadu Doctor & the Diva, kde jeho cenu odhadli na pět tisíc dolarů. Loni v říjnu se ale dozvěděla, že se první verze nerozbaleného iPhonu vydražila za necelých čtyřicet tisíc dolarů – právě na online aukčním domě LCG. Rozhodla se tak, že jeho zástupce kontaktuje a zkusí štěstí.

„Volá nám spousta lidí, ale 99 procent z nich nemá nic hodnotného. Ale Karen vlastnila skutečně výjimečný kousek, který měl za sebou navíc skvělý příběh. Bylo to pro nás celkem šokující, jelikož nás většinou kontaktují úplní blázni,“ uvedl pro Business Insider zakladatel LCG Auctions Mark Montero.

Dražba začala 2. února na 2 500 dolarech, tedy necelých šedesátí tisících korunách – a 17. února skončila na 63 356 dolarech. Green uvedla, že kdyby mohla, s prodejem by klidně ještě deset let počkala. Jenže potřebovala peníze na to, aby si mohla otevřít vlastní kosmetické studio.

Aukce předmětů spojené s Applem přitom nejsou ve světě ničím výjimečným. Ať už jde o legendární počítač Apple I, který se vydražil předloni za více než dvanáct milionů korun, zaměstnanecké tenisky, Jobsovy pantofle nebo třeba podepsanou disketu od samotného někdejšího šéfa.