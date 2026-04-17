První projekt mu nevyšel, s druhým už dělá pro Notino či Škodovku. Neúspěch k byznysu patří, říká
André Dravecký si už dávno dal za cíl zefektivnit systémy, které pohání nákladní dopravu. První startup Shipvio nedopadl, Ringil je na lepší cestě.
Andrého Draveckého od dětství formovaly dvě oblasti: fotbal, který dlouho i závodně hrál, a nákladní doprava, v níž podnikali jeho rodiče. A zatímco kopanou už dnes kvůli problémům s koleny sleduje jen z tribuny (třeba té liberecké, kam vyráží za svým kamarádem Ondřejem Kaniou), v logistice je pořád ponořený až po ramena, aktuálně se startupem Ringil.
Ve startupové komunitě je čtyřiatřicetiletý Dravecký celkem známá postava. Ještě při studiu vysoké školy zkoušel rozjet sociální síť pro sportovce Fairkick a především několik let budoval společnost Shipvio. Ta byla hlavně před covidem zmiňována jako jeden z nejnadějnějších mladých podniků – slibovala zefektivnit přepravu nákladů a svého času chtěla expandovat až do Saúdské Arábie.
Společnost už je ale několik let ve stavu klinické smrti, nepomohl jí ani svého času velmi agilní, ale také výstřední investor – miliardář Karel Janeček se svým fondem UP21. „Nakonec si to ode mě převzali. Víc bych to asi nekomentoval,“ říká Dravecký, který ale jedním dechem přiznává, že příběh Shipvia za úspěch považovat nelze: „To ale přece k podnikání patří, nestydím se za to.“
Vzal si z něj ovšem ponaučení pro svůj další projekt. Ringil je starý tři roky a mezi investory má i Alexe Pilaře, bývalého vysoce postaveného manažera globální logistické skupiny DHL a dnes jednu z nejvýraznějších postav tuzemské kryptoscény. „Jestliže Shipvio bylo o chytřejší přepravě nákladů, teď vyvíjíme celý ekosystém,“ upozorňuje Dravecký.
Ringil je pořád relativně malá firma a letos by měl dosáhnout k tržbám v nižších desítkách milionů korun. Zároveň by ale přes jeho platformu mělo letos „protéct“ zboží až za šest miliard korun, nyní je v kolonce známé jako GMV hodnota zhruba 2,6 miliardy za rok.
Mezi zákazníky počítá slavná jména: Notino, Bonami nebo Škoda Auto. Stará se jim o to, aby zboží proudilo mezi sklady, prodejnami a dodavateli co možná nejhladčeji.
„Představte si fabriku, kam denně přijede 80 kamionů. Bez nás dispečer poptává dopravce přes e-maily, na rampách je kolona a nikdo neví, kde která zásilka zrovna je. My tohle celé nahrazujeme jednou platformou – od výběru dopravce přes koordinaci příjezdů až po sledování zásilek v reálném čase. Dispečer místo desítek e-mailů vidí všechno na jedné obrazovce,“ líčí Dravecký, co Ringil pro své klienty ze světa B2B dělá.
Podobně jako v dalších technologických byznysech i tady hodně změn přináší umělá inteligence, do které se i sám Dravecký intenzivně ponořil. V Ringilu vytvořili například komunikační rozhraní pro WhatsApp, aby řidiči, kteří bývají mnoha národností, mohli automatizovaně a jednoslovně komunikovat s dispečinkem.
„Jsme v podstatě takové lepidlo, které zajišťuje, že se naši klienti můžou věnovat tomu, co je jádro jejich byznysu, a nemusí řešit logistiku. Dáváme jim kontrolu nad tím, co se děje za bránou skladu,“ upozorňuje Dravecký s tím, že v halách pohyb balíků či palet koordinují systémy typu SAP, na něž se ale i Ringil umí napojit.
Tento startup už ale není jeho jediná vášeň, znovu totiž propadl sportu – jen fotbal vyměnil za jiu-jitsu. Takže už ne týmový, ale vysoce individuální, úpolový sport. „Ale pozor, panuje tam strašně kamarádská atmosféra. Všichni si vzájemně přejí úspěch. To je oproti fotbalu hodně jiné,“ směje se.
Jiu-jitsu v Česku není příliš rozšířený sport, na solidní úrovni se mu ale věnuje například i populární zpěvák Ben Cristovao, který to v něm dotáhl až na evropského šampiona ve své amatérské kategorii. Soutěžení baví i Draveckého: „Úplně si u toho vyčistím hlavu, strašně mi to vyhovuje. Teď jsem byl na mistrovství Evropy. Moc to sice nedopadlo, ale vzal jsem tam rodinu, takže to byla prima dovolená na pár dní.“