Renáta Kellnerová má plán, jak do Česka dostat elitní vědce. A vyčlenila na něj desítky milionů
Nejbohatší Češka se dohodla s Univerzitou Karlovou na programu, jehož cílem je přivézt šestici špičkových akademiků. Dá na to 48 milionů korun.
Česká věda dlouhodobě bojuje s odlivem talentů do zahraničí a neschopností přilákat špičkové akademiky zpět. To se nyní pokusí změnit Renáta Kellnerová. Její rodinná nadace The Kellner Family Foundation se dohodla s Univerzitou Karlovou na zřízení programu Kellner Research Chairs, který má do Česka přivést šest seniorních výzkumníků se zahraničními zkušenostmi. Nadace je bude tři roky finančně podporovat, vyčlenila na to 48 milionů korun.
Program bude otevřen jak zahraničním vědcům, tak Čechům, kteří se prosadili v zahraničí. První výběrové řízení se otevře v průběhu roku 2026. Iniciativa navazuje na dlouhodobé aktivity nadace – loni třeba podepsala s UK memorandum o spolupráci při nostrifikacích zahraničního vzdělávání, aby absolventům zahraničních škol usnadnila návrat domů.
„Prostřednictvím programu Kellner Research Chairs chceme do naší země přivést excelentní vědecké kapacity a současně vytvořit podmínky, které kvalitním českým vědcům umožní návrat domů. Tato iniciativa přirozeně navazuje na dlouholetou pomoc talentovaným českým studentům, které naše rodinná nadace podporuje při studiu na zahraničních univerzitách,“ řekla Renáta Kellnerová, zakladatelka a předsedkyně správní rady Nadace The Kellner Family Foundation.
Nastupující rektor největší a nejstarší české univerzity Jiří Zima k tomu dodal: „Tuto spolupráci vnímám jako důležitý krok k dalšímu posilování excelentní vědy na Univerzitě Karlově a jako příslib do budoucna. Začíná partnerství, které může systematicky přispívat nejen k rozvoji špičkového výzkumu.“
Rodina Kellnerových patří k největším podporovatelům vzdělávání v Česku. Od založení nadace v roce 2002 věnovala na rozvoj vzdělanosti 2,39 miliardy korun. Kromě nového programu pro špičkové vědce podporuje studenty zahraničních univerzit stipendii, financuje gymnázium Open Gate a rozvíjí čtenářství na základních školách prostřednictvím projektu Pomáháme školám k úspěchu. Renáta Kellnerová byla po smrti manžela Petra, zakladatele PPF, dlouho nejbohatší Češkou, nedávno ji ale předhonil Michal Strnad, majitel skupiny CSG.
Karlova univerzita s pomocí Renáty Kellnerové ale není jediná česká vysoká škola, která chce desítkami milionů přitáhnout zpět talentované vědce. Hned po svém nástupu do funkce rektora ČVUT tento týden vyhlásil podobný program také Michal Pěchouček. I on chce lákat nadané vědce ze zahraničí zpět domů.
A i na největší technické univerzitě počítají s poměrně velkorysým financováním, byť Pěchouček a spol. zatím neohlásili spolupráci s někým z byznysu. „Do programu se mohou hlásit od 2. února do 30. března 2026 a pokud uspějí, získají až čtyři miliony korun ročně po dobu tří let. Peníze jsou určené k založení výzkumné skupiny, kterých může vzniknout celkem až deset,“ uvedla univerzita.