Rok stará firma bez produktu stojí 28 miliard. Prošli Palantirem a chtějí skoupit evropskou obranu
Onodrim nevyrábí drony ani rakety. Plánuje převzít zavedené dodavatele armád a s know-how z firem Petera Thiela jim pomoct vyrůst.
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Před rokem to byl jen nápad pár lidí, kteří podle vlastních slov sledovali, jak evropský obranný průmysl nestíhá růst tempem, jaké doba žádá. Dnes má amsterdamský Onodrim Industries cenovku 1,3 miliardy dolarů, v přepočtu přes 28 miliard korun, a přitom zatím nevyrábí žádné drony ani rakety. Investoři mu ale v aktuální sérii A poslali 300 milionů dolarů, tedy zhruba 6,5 miliardy korun. Kolo vedl americký fond Lux Capital, který kdysi jako jeden z prvních uvěřil zbrojní hvězdě Anduril.
Za firmou stojí dva muži, jejichž životopisy se čtou… inu, impozantně. Generální ředitel Aistis Šimaitis z Litvy vystudoval informatiku na britské univerzitě v Leedsu a doktorát udělal na Oxfordu, kde se věnoval matematickému ověřování složitých systémů. Po krátké stáži v bance Barclays nastoupil v říjnu 2013 jako jeden z prvních evropských zaměstnanců do Palantiru, analytické firmy, u jejíhož vzniku byl vlivný miliardář Peter Thiel. Palantir pracuje pro armády i tajné služby a Šimaitis tam řadu let vedl byznys s vládami střední a východní Evropy.
Technologický ředitel Alexander Blessing má bakalářský titul z informatiky z Cambridge a magisterský ze Stanfordu. Ještě před Palantirem si s vlastním startupem prošel prestižním americkým akcelerátorem Y Combinator, do Palantiru s jeho svérázným šéfem Alexem Karpem pak přišel ve stejném roce jako Šimaitis. Začínal jako tzv. forward deployed engineer, tedy inženýr, který sedí přímo u zákazníka a ladí software podle jeho potřeb. Vedl tým pro Německo, Rakousko a Švýcarsko a naposledy pracoval na nástroji Palantiru postaveném na velkých jazykových modelech.
Právě v Palantiru oba viděli, jak vypadá tradiční obranný průmysl zevnitř, a došli k závěru, že místo toho, aby stavěli další dronovou firmu, bude lepší kupovat ty, které už existují. Onodrim proto chce získávat kontrolní podíly v zavedených evropských výrobcích z letectví, obrany a průmyslu, kteří mají zákazníky, certifikace i tržby, ale chybí jim kapitál a moderní technologie. „Přinášíme dlouhodobý kapitál, technologie a špičkové manažery nejlepším evropským firmám,“ popisuje Šimaitis.
Z pomyslného přítmí se jejich firma vynořila až letos v únoru, když oznámila seedové investiční kolo za 40 milionů eur, zhruba miliardu korun, které vedly Thielův fond Founders Fund, Lakestar a General Catalyst. Agentura Bloomberg Onodrim tehdy zařadila mezi projekty absolventů Palantiru, z jehož líhně vzešly i firmy jako již zmíněný americký Anduril. V září se pak objevily zprávy, že Onodrim shání 200 milionů eur při valuaci miliardy dolarů, nakonec vybral víc a za vyšší cenu. Vedle Lux Capital se přidaly fondy Altimeter, Strike Capital nebo 8090 a firma k pobočkám v Amsterdamu, Londýně a Vilniusu otevírá kanceláře v Mnichově, Kyjevu a Turíně.
Peníze přicházejí v době, kdy Evropa kvůli válce na Ukrajině a nejistotě ohledně vazby na Spojené státy masivně zbrojí a obranné startupy podle dat platformy Dealroom letos vyberou rekordních 10,5 miliardy dolarů. I proto je Onodrim dalším dílem našeho seriálu Evropské naděje, v němž představujeme firmy s potenciálem změnit tvář starého kontinentu. „Každá země musí mít svůj osud pod kontrolou a to začíná tím, co dokáže sama vyrobit,“ řekla u příležitosti investice do Onodrim Jeannette Fürstenbergová z General Catalyst. Skeptici ale upozorňují, že firma stále neohlásila žádnou akvizici a první obchody slibuje až v příštích měsících.
Jméno firmy přitom navazuje na tradici, kterou založil právě Palantir, pojmenovaný podle vidoucích kamenů z Tolkienova Pána prstenů. Také Anduril pochází z tohoto světa, šlo o meč Aragorna. A Onodrim? To je elfský název pro enty, obří stromové bytosti, které se v příběhu dlouho nehýbou, ale když se jednou probudí, smetou pevnost Železný pas. Šimaitis o své misi mluví podobně, podle deníku Financial Times chce probouzet spící obry evropské výroby. A vedle toho ve Vilniusu spoluvlastní vědecky vedenou posilovnu Faster, která trénuje triatlonisty a další vytrvalce.