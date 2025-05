Samoobslužné prodejny v centru Brna i na vsi byly fuck-up, říká startupista. Úspěch mají ve firmách

Uložit 0

„Vždyť já už jsem vlastně starej, založil jsem čtyři firmy, mám za sebou fuck-upy…“ Slyšet tohle z úst podnikatele v Silicon Valley, asi by člověk mávl rukou, ale když to říká rodák z Brna, který před pár týdny oslavil pětadvacáté narozeniny? „Že jsem v něčem neuspěl, je úplně normální, posunulo mě to,“ dodává Adam Dostál. Jeho příběh může posloužit jako reklama na podnikatelské nadšení a odolnost: z nuly vybudoval za rok podnik s desítkami mini poboček, ještě na střední škole rozjel byznys, který počítá tržby v desítkách milionů, ale v mezičase i pár pokusů zavřel.

Loni na podzim ta zpráva obletěla většinu médií včetně CzechCrunche: ve vesničce Veverské Knínice u Brna otevřela první samoobslužná prodejna, kde nebylo třeba si stahovat žádnou aplikaci a pro vstup se stačilo ověřit pomocí SMS kódu. To aby se ani starší lidé, obecně opatrnější směrem k novým technologiím, nebáli ji využívat.

„První dva měsíce to šlapalo skvěle. Až jsme byli překvapení,“ vypráví Adam Dostál, spolumajitel společnosti Get24, která obchůdek spustila. Hodně mu tehdy v osvětě občanů Knínic pomáhala i starostka, jenže on ani ona nepočítali s tím, že před koncem roku se jen kousek od jejich prodejny otevře klasická vietnamská večerka: „A v tu ránu nám tržby poklesly o osmdesát procent. Takže letos na jaře jsme prodejnu zavřeli.“

Poučení bylo pro Dostála jasné – lidé preferují lidi i ve fyzickém obchodě, když už do něj jdou, ale stejně budou víc a víc nakupovat prostřednictvím digitálních služeb, které jim nabízí buď Rohlík.cz, nebo e-shopy velkých řetězců typu Tesco či Billa. „Ze samoobslužných prodejen jsem v tomto směru vystřízlivěl,“ směje se s tím, že Knínice ani nebyly jeho první pokus tímto směrem – ještě před nimi otevřel v centru Brna chytrý autonomní obchůdek.

Jenže výsledek byl ve finále dost podobný a musel jej po necelém roce zavřít. „Příčiny neúspěchu v Brně byly ale jiné – hlavním limitem byla nutnost stáhnout si aplikaci, aby člověk mohl vstoupit a nakupovat. To se lidem nechtělo a na to jsme dojeli. Proto jsme do Knínic přišli s možností autorizace přes sms, snažili jsme se poučit. Ale zase nás doběhlo něco jiného,“ krčí rameny.

Foto: Get24 Samoobslužný obchůdek Get24

Adam Dostál je ale podnikatel tělem i duší a jak sám říká, dělat byznys byl vždycky jeho sen. Ostatně už na střední škole rozjel firmu na výrobu pochoutek z jedlého hmyzu Grig. Její produkty jsou dnes k dispozici v síti supermarketů Lidl, na stanicích OMV, v obchodech Billa stop & shop, ve velkých obchodních centrech v Brně, Praze či Ostravě, ve vlacích Českých drah a Leo Expressu. Ročně jich prodá za nižší desítky milionů korun.

A právě proto, že je svým založením entrepreneur, jak by řekli Američané, celou dobu, co se trápil s prodejnami v Brně, resp. ve Veverských Knínicích, přemýšlel, jak Get24 posunout někam dál. Někam, kde o jejich služby bude opravdový zájem. „A myslím, že jsem to našel. Jsou to kancelářská centra, banky, pojišťovny, výrobní závody,“ hlásí vítězoslavně. A své mladické nadšení podporuje i čísly – samoobslužné obchůdky už dostal na více než čtyři desítky míst převážně v Praze a v Brně a do konce roku jich chce mít sto.

„Nikdy se mi nestalo to, co zažíváme teď – že máme produkt, o který je fakt zájem. Nemusíme nikoho přemlouvat, dokonce se hlásí sami. Pro firmy to je cesta, jak nabídnout zaměstnancům nějaký benefit, že mají přímo na pracovišti k dispozici občerstvení, kde je ale mnohem větší výběr než v automatu. A je to i zdravější,“ chlubí se.

Důležité podle něj je, že od firem, k nimž montují své regály, jednak nic nechtějí – kromě připojení k elektřině a k internetu –, jednak umí design svých mikro marketů přizpůsobit interiéru, v němž budou stát. „Je to vlastně nic nestojí a získají službu, která jim lidi udrží ve firmě a nemusí nikam odbíhat. To je pro manažery dobrá zpráva,“ vysvětluje.

Foto: Get24 Adam Dostál u mikro marketu své firmy

Typický mikro market, které si od nich už objednali do svých poboček například Air Bank, Kiwi, Kyndryl nebo Jihomoravské inovační centrum, zabere od jednoho do pěti metrů čtverečních a náklady na jeho vybudování jsou v nižších stovkách tisíc korun, což jde za Dostálem a spol. Se svou firmou, která aktuálně čítá sedm lidí, z nich pak utrží desítky tisíc korun měsíčně. Za celý rok by tržby Get24 měly dosáhnout na padesát milionů korun a firma zůstane kvůli výstavbě nových marketů v minusu.

„Každý z našich obchůdků je ale provozně v plusu, postupně do nich navíc, když to jde, přidáváme vylepšení, jako je třeba mini pec na pizzu. Chci, aby tam lidé měli fakt super možnosti, vlastně typově jako na benzínce, jen je u toho nikdo neobslouží,“ říká. Pro svůj startup získal i zajímavého investora: aby mohl expandovat do dalších měst – chystá se například vstup do Bratislavy – finančně ho podpořil Petr Murmak, což je většinový majitel společnosti CGE, která vydává úspěšné deskové hry jako Krycí jména.

Když Dostál povídá o tom, jaké má s Get24 plány, jak chce brzy i s pomocí cizích trhů dosáhnout na tisíc poboček a že by jednou mohl do svých stánků integrovat robotická ramena, která by zákazníkům chystala pochutiny typu hotdogu, srší z něj energie a zároveň obchodnický talent. „Rád prodávám, obchod mě baví,“ nezastírá.

Současně s tím má i vlastnost, která v tuzemském byznysu není tak běžná, ačkoli hlavně v USA si ji cení a dokonce ji doporučují: schopnost ustát neúspěch, nestydět se za něj a poučit se z něj. V Dostálově případě nejde jen o fuck-upy se dvěma prodejnami v Brně a ve Veverských Knínicích, nevyšla mu ještě podnikatelská sázka na larvy much bráněnek.

Nikdy jsem se nehroutil, že něco nevyšlo. To k životu patří. A k byznysu zvlášť.

O jejich potenciálu coby ekologické likvidaci biologického odpadu (hodně a rychle žerou) a zároveň udržitelném zdroji proteinů i hnojiva, se vědělo už dlouho. V zahraničí dokonce vznikly obří bráněnkové farmy.

Jenže v Česku se Dostálova vize, na níž spolupracoval s bioložkou Janou Vašíčkovou, ukázala jako příliš odvážná: „Nesehnali jsme dost prostředků na stavbu farmy, navíc v zahraničí už byli hodně daleko, nedohnali bychom je.“

Svou roli v neúspěchu projektu s názvem Larvaloop zřejmě hrálo i to, že jej odstartovali během roku 2022, kdy udeřila po válce na Ukrajině energetická krize, následně přišla inflace a v jejím důsledku i společenský odklon od eko-bio fenomenů předešlých let. Ostatně revize Green Dealu a ústup z některých ESG aktivit je jedním z hlavních témat politických i byznysových kuloárů dneška.

„Nikdy jsem se nehroutil, že něco nevyšlo. To k životu patří. A k byznysu zvlášť. Jen u nás o tom lidé nechtějí mluvit, protože se bojí, co si o nich jiní pomyslí. Neúspěch tu je jako stigma, ale to je chyba,“ loučí se pětadvacetiletý startupista, který od svých sedmnácti stál u zrodu už čtyř podniků.