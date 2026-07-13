„Scam Altman.“ Elon Musk znovu útočí na šéfa OpenAI, tentokrát kvůli žalobě od Applu a krádeži tajemství
Někdejší spoluzakladatelé OpenAI, Elon Musk a Sam Altman, se přes víkend na síti X pustili do osobních útoků kvůli nové žalobě i akciím SpaceX.
Nevraživost mezi Elonem Muskem a Samem Altmanem pokračuje. Tentokrát si během víkendu vyměnili sérii osobních útoků na síti X poté, co Apple v pátek podal žalobu na OpenAI kvůli údajné krádeži obchodních tajemství. „Scam Altman opět útočí,“ napsal Musk k příspěvku o žalobě a o pár minut později přidal, že Altman „posouvá podvádění na novou úroveň“. Altman mu následně odpověděl narážkou na klesající akcie Muskovy společnosti SpaceX: „Ty jsi ten, kdo prodává investorům na veřejném trhu krátkodobý hype kolem vesmírných datacenter.“
Spor rozdmýchala žaloba, kterou Apple podal 10. července u federálního soudu pro severní Kalifornii. Podle ní OpenAI, její hardwarová jednotka io Products a dva bývalí zaměstnanci Applu systematicky získávali důvěrné informace k nevydaným produktům. „Na všech úrovních, od členů technického týmu až po šéfa hardwaru, a ve spolupráci s obchodními partnery OpenAI krade obchodní tajemství a důvěrné informace Applu,“ uvádí se v soudních dokumentech.
Jmenovitě je zmíněn Tang Tan, bývalý víceprezident Applu pro design iPhonu a Apple Watch, který dnes v OpenAI vede hardwarové oddělení, a inženýr Chang Liu, jenž si měl po odchodu z Applu ponechat pracovní notebook a přes bezpečnostní chybu stáhnout desítky souborů z firemního cloudu. OpenAI podle žaloby dnes zaměstnává více než 400 jeho bývalých pracovníků. Společnost obvinění odmítla s tím, že „nemá zájem o obchodní tajemství jiných firem“ a soustředí se na vývoj vlastní technologie.
Jak připomíná server Stocktwits, pro OpenAI jde už o druhý velký právní spor během jednoho měsíce – jen o pár týdnů dříve soud s konečnou platností zamítl žalobu Muskovy xAI kvůli obchodnímu tajemství a kalifornská porota odmítla i Muskovu vlastní žalobu, v níž tvrdil, že ho OpenAI podvedla ohledně původního neziskového směřování firmy.
Musk oznámil, že se proti verdiktu odvolá, a novou žalobu Applu využil k oživení vlastních obvinění: „Nejdřív jsi ukradl neziskovou charitu zaměřenou na otevřenou AI, a teď jsi ukradl všechny technologie z Apple telefonů! Wow,“ napsal na síti X s tím, že je zvědavý, čím Altman tento „výkon“ ještě překoná.
Kořeny nynější přestřelky přitom sahají až k založení OpenAI v roce 2015, kdy firmu jako neziskovou výzkumnou laboratoř zakládali Musk s Altmanem společně. Musk z představenstva odešel v roce 2018 poté, co organizaci věnoval desítky milionů dolarů, a později kritizoval, že Altman kolem OpenAI vybudoval síť neprůhledných ziskových přidružených společností.
Vztahy obou mužů se dále zhoršily poté, co si Musk pro vylepšení autopilota Tesly půjčoval inženýry OpenAI a přetáhl k sobě předního výzkumníka Andreje Karpathyho, připomíná portál CNBC. Konkrétně Karpathy nakonec před pár měsíci zakotvil ještě u jiného konkurenta, když nastoupil do Anthropicu stojícího za Claudem. Musk v době, kdy přetáhl právě Karpathyho, tlačil na to, aby OpenAI ovládl a sloučil ji s Teslou, což ale vedení firmy odmítlo – Musk poté přestal do OpenAI přispívat přislíbenými prostředky.
Spor Muska s Altmanem zároveň přišel v týdnu, kdy obě firmy představily nové modely – SpaceX (již propojené s xAI) uvedlo Grok 4.5, OpenAI pak po Trumpově odkladu vydalo GPT-5.6 Sol. Právě na nový model narážel Altman, když napsal, že řada benchmarků řadí GPT-5.6 Sol mezi nejlepší modely na světě, ale nejspolehlivějším ukazatelem je podle něj to, že je Musk „znovu posedlý“ jeho osobou.
Na nejnovější žalobu od Applu pak Altman reagoval slovy, že se výrobce iPhonů nebojí. „Applu se nebojím, ale mám k němu obrovský respekt. Firma nejvyšší třídy,“ napsal. Do vzájemné výměny názorů se zapojil i šéf produktu na síti X Nikita Bier, když na toto Altmanovo prohlášení odpověděl narážkou na kvalitu obchodních tajemství, která měla OpenAI podle žaloby ukrást: „Neuvěřitelná obchodní tajemství, některá z těch nejlepších.“ Musk na to reagoval jen smíchem brečícího emoji.
Muskovo tvrzení o tom, že začne nová vesmírná datacentra vypouštět už příští rok, zase odkazovalo na projekt AI1, v němž SpaceX spolu s xAI vyvíjí orbitální výpočetní uzly s výkonem až 150 kilowattů. Altman přitom ještě letos v únoru v podcastu TBPN takový koncept vesmírných datacenter odmítl jako zdroj reálné kapacity pro OpenAI v horizontu příštích dvou, pěti či dokonce deseti let, což byl i důvod jeho víkendové narážky na „krátkodobý hype“.
Na pozadí osobní přestřelky roste i byznysové napětí mezi firmami. SpaceX se přes akvizici nástroje pro programování Cursor za 60 miliard dolarů, jejíž uzavření se očekává ve třetím čtvrtletí, chystá konkurovat nástrojům OpenAI Codex i Claude Code od Anthropicu. OpenAI mezitím v červnu důvěrně podala žádost o vstup na burzu, podle části zdrojů, na které odkazují například The New York Times, ale zvažuje odklad IPO až na rok 2027 – mimo jiné kvůli volatilitě, kterou po svém vstupu na burzu zažívají akcie SpaceX. Ty od IPO klesly o téměř 10 procent.