Shoptet poprvé od svého miliardového prodeje vyrazil na nákupy. Pohltí mladou českou AI firmu
Jarabot vyvíjí chatboty, voiceboty a e-mailboty. Cenu akvizice firmy nezveřejnily, podle odhadu CzechCrunche jde o desítky milionů korun.
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Shoptet, na jehož platformě běží více než 45 tisíc e-shopů, kupuje českou firmu Jarabot. Ta vyvíjí software postavený na umělé inteligenci pro zákaznickou péči, ať už se odehrává v chatu, po telefonu, v e-mailech, nebo ji vyřizují operátoři kontaktních center. Jde o první akvizici, kterou od svého miliardového prodeje belgické skupině Team.blue udělal sám Shoptet. Firmy cenu nezveřejnily. Podle odhadu CzechCrunche se mohla pohybovat v nižších až středních desítkách milionů korun.
Team.blue koupilo Shoptet od Ondřeje Tomka v roce 2025. Také tato nebyla oficiálně zveřejněna, spekuluje se ale řádově o miliardách korun. Belgická skupina, která vznikla v roce 2019 spojením firem Combell, TransIP a Register a dnes obsluhuje přes 3,3 milionu firem ve 22 evropských zemích, v Česku nakupovala už dřív. Po roce 2020 převzala Webnode, Active24 a Websupport. Po Shoptetu přidala v prosinci 2025 AI startup Macaly a letos firmu Imper podnikatele Tomáše Bergera, pod kterou spadají Saleskit, Leady a Merk.
Teď vyrazil na nákupy i samotný Shoptet. Ten nově vede Jan Hospodka, dříve provozní ředitel, mezi jehož úkoly patří integrace know-how Team.blue a inovace v umělé inteligenci. Pod jeho vedením se chce Shoptet zaměřit na nakupování s pomocí AI a akvizice Jarabotu na to navazuje. Obchodníci podle Hospodky potřebují šetřit čas, zvládat špičky a odpovídat zákazníkům rychleji. „Jarabot do našeho ekosystému přináší přesně tu vrstvu AI automatizace, která může malým i větším e-shopům pomoct růst bez nutnosti okamžitě navyšovat tým,“ říká.
Po dokončení transakce chce Shoptet Jarabot postupně zapojovat do své produktové nabídky. Obchodníkům má nákup přinést hlavně automatické vyřizování opakujících se dotazů, rychlejší reakce podpory a zvládání sezónních špiček. Jarabot podle zástupců Shoptetu zůstane samostatnou značkou a dál bude prodávat i mimo Shoptet.
Malých a středních online obchodníků, na které Jarabot cílí, má Shoptet na své platformě desítky tisíc a jejich e-shopy podle něj ročně vyřídí 43 milionů objednávek v hodnotě 91 miliard korun. Sám Shoptet loni podle vlastního vyjádření utržil 900 milionů korun, o 25 procent víc než o rok dříve, kdy jeho tržby činily 718 milionů. Čistý zisk předloni dosáhl 140 milionů, za loňský rok zatím není znám.
Jarabot je oproti tomu mladá firma, která oficiálně vznikla teprve na začátku loňského roku a vlastní ji trojice zakladatelů: Jan Štěrba a Martin Baroš mají po 35 procentech, Marek Duda, obchodní ředitel firmy, zbylých 30 procent. Štěrba má také vývojářskou firmu DevGroot, Duda vlastní menší firmy E-commerce Tools a Digital Technology, Baroš dříve rozvíjel dnes již zkrachovalý kryptoprojekt Cryptelo. Své tržby Jarabot zatím nezveřejnil.
Software Jarabotu obsluhuje telefon, e-mail, webový chat, sociální sítě, WhatsApp i marketplace a kromě botů nabízí také AI asistenta pro nakupování a AI vyhledávání. Až 75 procent dotazů podle firmy vyřeší automaticky. Mezi klienty uvádí firmy jako Heureku, 4camping, Knihy Dobrovský nebo Pneumatiky.cz, mimo e-commerce pak Skip Pay, Raynet či Smartemailing. Napojení na Shoptet, ale také na Shopify, nabízel Jarabot už před akvizicí.
Firma pracuje i pro veřejnou správu. Například pro město Říčany nejprve testovala voicebota a chatbota a následně převzala provoz AI voicebota. Licence za operátora podle ceníku začínají na 420 korunách měsíčně, AI interakce se účtují podle objemu a zavedení AI chatu vyjde nejméně na 50 tisíc korun.
Jarabot podle Dudy vznikl, protože nástup umělé inteligence předběhl možnosti starších nástrojů zákaznické péče, které bez hlubšího napojení na AI nedokázaly obsloužit požadavky klientů. Spojení se Shoptetem mu má otevřít cestu k mnohem širšímu okruhu obchodníků. „Jádro našich klientů tvoří e-commerce a spojení se Shoptetem nám umožní dostat tuto technologii k desítkám tisíc obchodníků a dál ji rozvíjet přímo tam, kde e-shopy každý den fungují,“ říká Duda.