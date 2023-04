SpaceX chce dnes po dvou letech opět testovat raketu pro cestu na Mars. Letět má vysoko do vesmíru

Je to stroj, který jednoho dne možná vynese lidstvo nejen na cestu kolem Měsíce, ale i na povrch Marsu. Společnost SpaceX její koncept představila už před sedmi lety, nicméně v posledních dvou bylo kolem tohoto stroje, neskromně nazvaného Starship, nebývalé ticho. Svůj poslední testovací let provedl v květnu 2021, dnes by měl navázat doposud největší zkouškou.

Ve 14:00 SELČ se v texaském kosmodromu u vesnice Boca Chica otevírá 150minutový interval, během něhož by se znovu měl okolím rozlehnout řev třiatřiceti motorů Raptor. A zatímco při posledním letu vyletěla loď Starship do desetikilometrové výšky, dnes se má vůbec poprvé dostat až na oběžnou dráhu.

„Úspěch možná, ale vzrušení zaručeno!“ napsal v očekávání mise na Twitter zakladatel SpaceX Elon Musk. Pravdou je, že pokud Starship opravdu vzlétne, diváky by měla čekat velká podívaná. Do vzduchu se totiž vznese nejsilnější a nejvyšší raketa současnosti, jejíž oba stupně na sobě dohromady měří 120 metrů. Na startovací rampě ční už od 5. dubna a má za sebou i zkoušku statického zážehu.

I tak je třeba mít na paměti, že Starship je stále ve fázi testování, což naznačuje i očíslování obou částí rakety. Samotná aktuální loď Starship má pořadové číslo 24 a booster neboli první stupeň rakety sedm.

Poslední test v roce 2021 zahrnoval Starship s číslem 15, je tedy patrné, že inženýři v Texasu i přes relativní klid intenzivně testovali prototypy. V mezičase představili i zcela novou generaci motorů Raptor, jež mají pohánět oba dva stupně Starshipu. Mají výtlak 230 tun oproti 185 tunám svých předchůdců a výrazně se zjednodušila i zlevnila jejich konstrukce.

Ačkoliv obě části rakety budou dle zvyku SpaceX znovupoužitelné, v tomto případě se bude jednat o jejich první a poslední let. Obě plánovaně spadnou do oceánu, a neuvidíme tedy žádné spektakulární návraty na pevninu. Celá mise bude trvat přibližně 90 minut, což je zásadní prodloužení oproti té poslední, která skončila s časomírou lehce přes šest minut.

Cílem chystané akce je vyzkoušet celý raketový systém v podmínkách, které se již budou blížit běžnému letu do hlubokého vesmíru. Pokud vše půjde podle plánu, který SpaceX dodalo regulátorům, Starship se tentokrát vznese do výšky přibližně 240 kilometrů a dosáhnout by měla i orbitální rychlosti – tedy takové, jež je potřeba pro pohyb kolem Země. Celý oblet ale neudělá a po zhruba 90 minutách přistane v Pacifiku poblíž Havaje.

Plánovaný průběh aktuální mise Starship 00:00:55 – Dosažení maximálního aerodynamického tlaku na loď (Max Q).

00:02:49 – Vypnutí motorů prvního stupně a jejich následné oddělení.

00:02:57 – Zážeh Starshipu.

00:07:40 – Přistávací zážeh prvního stupně a jeho následné přistání v oceánu.

00:09:20 – Vypnutí motorů Starshipu.

01:17:21 – Zahájení přistávací sekvence Starshipu.

01:30:30 – Přistání Starshipu v oceánu.

SpaceX chce při testovacím letu především posbírat co nejvíc dat ze senzorů na lodi, které by měly pomoci s vývojem dalších prototypů. A to ať už bude výsledek dnešního testu jakýkoliv. Nereálná není ani možnost výbuchu celé lodi, SpaceX se to při testovacích letech stalo již několikrát.

Společnost rozhodně nechtěla čekat na další let téměř dva roky, ovšem do cesty se jí přimíchala celá řada okolností. Kromě velké inženýrské náročnosti projektu, kterou na konci roku 2021 přiznal otevřeně i sám Musk, to byly i regulatorní, především environmentální důvody. Místo, kde SpaceX vybudovalo svůj kosmodrom, je totiž zásadní pro migraci ptáků, a nově musí firma monitorovat i populaci místních mořských želv.