Být jen na mně, měla by PPF Four Seasons sama. Jiří Šmejc o misi v PPF, za kterou dostal přes tři miliardy

Před třemi lety nastupoval do pozice šéfa PPF s jasným cílem: pevně uchopit otěže skupiny, která hledala po tragickém skonu svého zakladatele a hlavního hybatele Petra Kellnera nový směr. Teď může Jiří Šmejc odcházet s pocitem dobře odvedené práce. PPF dovedl k nejvyššímu zisku v historii a sám za to byl pohádkově odměněn. Jako CEO nepobíral žádný plat, a přestože se nakonec nezhmotnil původní plán na nabytí přímého podílu ve skupině, odnáší si za tříletou misi přes 3,2 miliardy korun (131 milionů eur). To je přes 90 milionů korun měsíčně. Vyšší odměnu pravděpodobně žádný jiný manažer v Česku nezískal.

V PPF teď nastává nová dvouhlavá éra. Vůbec poprvé v čele skupiny rodiny Kellnerových budou stát dva generální ředitelé, česko-francouzské duo Kateřina Jirásková a Didier Stoessel. „Myslím, že jsou to ti nejsprávnější lidé, kteří mají PPF vést,“ prohlásil na exkluzivním setkání s novináři Jiří Šmejc při příležitosti představení nejnovějších výsledků a změnách ve vedení PPF. Hovořil také o tříleté transformaci PPF, o svých dalších plánech i tom, proč musel být při rozhodování více konzervativní, než je zvyklý.

Nyní přinášíme velký souhrn toho nejzajímavějšího, co od třiapadesátiletého uznávaného byznysmena zaznělo. Zároveň v našem předchozím textu rekapitulujeme, proč se PPF rozhodla vsadit hned na dva šéfy a jak dokráčela k rekordnímu čistému zisku, který činil 3,2 miliardy eur (80 miliard korun).

O konci v čele PPF

Při nástupu Jiřího Šmejce do čela PPF bylo oznámeno, že nebude pobírat žádný plat, ale získává opci na odkup až desetiprocentního podílu ve skupině.

Na začátku jsme se domluvili na tříletém kontraktu, který nyní vypršel. Byla to společná dohoda, že tento kontrakt naplníme a já následně skončím. Na začátku jsme si řekli, co se pokusíme s PPF udělat, a myslím si, že se nám to společnými silami podařilo. Byla shoda z obou stran, že cestou aktivace opce na získání podílu ve skupině PPF nepůjdeme.

Foto: PPF Renáta Kellnerová, majoritní akcionářka skupiny PPF

Je dobře známo, že když někam investuji, chci firmu buď řídit, nebo minimálně spoluřídit. Vzhledem k tomu, že rodina Kellnerových se postupně rozhodla hrát stále aktivnější roli při budoucí správě PPF, bez jakékoliv hořkosti z obou stran jsme se shodli, že bude lepší se domluvit na standardní finanční odměně.

O svých nástupcích

Nástupce vybírala PPF uvnitř skupiny, aby byla zachována kontinuita. Oba noví CEOs jsou s PPF dlouhodobě spjatí, Kateřina Jirásková od roku 2000, Didier Stoessel od roku 2020.

Těší mě, že angažmá po mě přijali Kateřina Jirásková a Didier Stoessel. Celé tři roky se nám výborně spolupracovalo a myslím, že jsou to ti nejsprávnější lidé, kteří mají PPF vést. Jsme pyšní na výsledky, které jsme v minulém roce dosáhli. Je to nejen o zisku, ale také o tom, jak se dařilo jednotlivým našim firmám a kam se posunuly.

Foto: PPF Kateřina Jirásková, co-CEO skupiny PPF

O tříleté transformaci PPF

Tři roky mého působení v čele PPF bych shrnul do tří zásadních oblastí. Jedna je odchod z Asie a Ruska a přesun na evropské trhy. Zároveň jsme se snažili přenastavit PPF z investičního do industriálního holdingu a posílit vertikály, kde má nějaké kritické know-how, a více do nich investovat. Třetí oblastí bylo posílení procesů, které budou schopné podporovat dlouhodobou tvorbu hodnoty, aby jednotlivé vertikály byly schopné efektivně fungovat de facto v nekonečném horizontu.

Aktuálně máme čtyři vertikály: média, telekomunikace, finanční služby a real estate. A teď se bavíme o tom, jak vytvořit další, máme několik kandidátů. Každá vertikála má svůj silný management a musíme v ní mít zároveň know-how, které je pro nás známkou konkurenceschopnosti ve světovém měřítku.

Foto: PPF Didier Stoessel, co-CEO skupiny PPF

O větší opatrnosti v investování

Rodina Kellnerových je aktivní směrem k PPF už teď, není to tak, že se to teprve stane, už se to děje. Vše jsme velmi aktivně konzultovali a já jsem se choval výrazně konzervativněji, než se chovám třeba v Emma Capital, protože jsem měl respekt, že spravuju cizí peníze, zatímco v Emmě investuji vlastní kapitál. PPF se chová konzervativněji, na druhou stranu jsme ukázali, že pořád umíme velké transakce, v rámci zmíněných vertikál umíme vsadit na restrukturalizaci, jako to bylo třeba v případě Viaplay.

O zaměření na Evropu

Vždy jsem dával příklad s Japonskem, které se posledních dvacet let potýkalo se stagnací, přesto tam ale byli lidé, kteří dokázali vydělat plno peněz. My chceme být v Evropě, protože máme pocit, že jí rozumíme, funguje tu právo a je tu aspoň nějaká stabilita. Proto jsme přes všechny problémy, které Evropa má, měli pocit, že je správné tady být. Když se podíváte dozadu a vidíte, že geopolitika měla mnohdy na váš byznys větší vliv než to, jestli jste šikovní podnikatelé, nebo ne, tak v Evropě alespoň více rozumíme tomu, co nás může čekat.

Při sledování výprodeje akcií v USA jsme docela rádi, že tam žádné akcie nedržíme. Když investujete dlouhodobě, musíte být zaměřený na řízení firem. Pokud je držíte třeba dvacet let, tak je skoro jistota, že se tam stane nějaký velký průšvih. Musíte na to umět reagovat, mít know-how v daném oboru a umět firmy řídit a dlouhodobě je rozvíjet.

A to se dělá daleko snáz, když někam doletíte letadlem za hodinu a půl, než když poletíte sedm nebo devět hodin do USA. Amerika je určitě zajímavá, myslím, že je správné tam mít nějaká aktiva, ostatně se to děje v real estate, který je operačně nejméně náročný, takže je to pro PPF v tomto ohledu správný asset class. Když ale chcete firmy řídit, je jednodušší je mít blízko.

O hotelech a spolupráci s Michalem Strnadem

PPF v poslední době koupila hotel Hilton Prague a také další pražský hotel Four Seasons, do kterého přizvala i Michala Strnada.

Ukáže až budoucnost, jestli se pustíme do dalších podobných partnerství. Byl jsem vždy příznivcem toho, aby se partnerství dělala ve chvíli, kdy vám přináší zásadní synergii, a podle toho se má skupina chovat. V případě hotelu Four Seasons a Michalem Strnadem, majitelem CSG, to byla nějaká konkrétní příležitost. Kdyby to bylo úplně čistě na mě, byl bych radši, kdyby PPF ve Four Seasons vlastnila sto procent.

Foto: Four Seasons Pražský hotel Four Seasons

Já sám nejsem velký investor do realit, v portfoliu Emma Capital je nemáme, ale je to standardní asset class a myslím, že pro rodinu Kellnerových dává naprostý smysl. Navíc v rámci odchodu z Ruska se prodalo poměrně hodně realitních projektů, a tak bylo logické doplnit portfolio něčím jiným. Jak já vnímám nastavení rodiny, myslím, že nějaká část peněz bude do realit do budoucna alokovaná.

O návratu k Emma Capital i byznysu s PPF

Investiční skupinu Emma Capital založil Jiří Šmejc v roce 2012 poté, co se s Petrem Kellnerem dohodli na rozdělení majetku. Tehdy Šmejc vlastnil minoritní podíl v PPF.

Budu se znovu věnovat své skupině Emma Capital, které jsem se poslední tři roky nevěnoval v podstatě vůbec. Zároveň jsem přijal pozici člena dozorčí rady PPF, takže se skupinou budu i nadále spolupracovat. Domluvili jsme se, že se budu věnovat nějakým složitějším projektům PPF.

Jak vypadá portfolio Emma Capital? Emma Capital směřuje svou akviziční činnost převážně do oblasti obchodních aktivit orientovaných na cílové zákazníky. Obvyklou strategií skupiny je aktivní podíl na řízení společností, do nichž vstoupila. Energetika: Premier Energy

Premier Energy E-commerce: Packeta, Mailstep, Bazzar, BoxNow, Favi

Packeta, Mailstep, Bazzar, BoxNow, Favi Gaming: SuperSport, Entain CEE, Get’s Bet, TipTorro

SuperSport, Entain CEE, Get’s Bet, TipTorro Další investice: Marina 21, Profarm, Europe IVF International, Magna Pharmacia, Rixo

V minulých týdnech jsem investoval vlastní peníze do partnerství v telekomunikacích, které má PPF s e&. Jsme domluveni, že budu reprezentovat oba akcionáře a budu se tomuto projektu nadále věnovat. To je nejlepší příklad, že naše vztahy zůstávají přátelské a vysoce nadstandardní.

O spolupráci PPF a Emma Capital

Zatímco Emma Capital má ve svém portfoliu společně českou Packetu (majitele Zásilkovny), PPF drží podíl v polské logistické společnosti InPost.

Prostor pro kooperaci je vždy, tím spíš, pokud máte přátelské vazby. Jestliže přijde nějaká možnost spolupráce, nebudu se jí bránit, pokud to bude byznysově dávat smysl. Jestli může vzniknout nějaká spolupráce v rámci Packety, který má Emma Capital, a InPostu, v němž drží podíl PPF? InPost je zaměřený na západní Evropu, tam se snaží rozvíjet, a tak nedocházelo k žádnému konkurenčnímu střetu s Packetou. Zda může vzniknout nějaká kooperace, to se teprve uvidí.

O velké vlastní investici do telco byznysu s PPF

Skupina e& PPF Telecom je významným poskytovatelem telekomunikačních služeb v Bulharsku, Maďarsku, Srbsku a na Slovensku. Vznikla v roce 2024 ve spolupráci s globálním hráčem e& (dříve Etisalat).

Svůj podíl ve společnosti e& PPF Telecom Group máme s PPF dohromady. Investoval jsem 50 milionů eur a můj podíl činí 2,7 procenta na 50 procentech minus 1 akcii, které v partnerství s technologickou skupinou e& drží PPF. Je to podle mě velmi zajímavý podnik s velkou perspektivou, proto jsem do něj vložil vlastní peníze.

Celé partnerství jsme uzavřeli na podzim a už jsme stihli udělat první akvizici za skoro miliardu eur v Srbsku. Růst zisku EBITDA byl v loňském roce značný. Shodli jsme se, že pro PPF bude přínosné, když se budu tomuto podniku věnovat, a pro mě je to zajímavá příležitost.

Deal s e& (platbu ve výši 2,15 miliardy eur (přes 50 miliard korun) doplňuje bonus až do výše 350 milionů eur, pozn. red.) je velkou součástí rekordního zisku PPF, ale ten se nenarodil sám jen tak. Byla to jedna z nejkomplexnějších transakcí v historii PPF. Ještě větší radost mám z toho, že se nám daří zásadně zvyšovat ziskovost všech hlavních firem.

O budoucnosti e& PPF Telecom Group

Skupina benefituje z toho, že se daří poměrně zásadně růst všem jejím firmám. Zároveň je to v rámci regionu velká platforma, a když máte platformu, je z ní vždy jednodušší růst a můžete se dívat na další investice. Když PPF od Telenoru kupovala jeho aktiva, všude měla jen mobilní sítě, neměla žádný fixní byznys.

V Srbsku je to vyřešené tím, že jsme dokoupili SBB (operátor optických sítí a kabelové televize). Na Slovensku jsme se domluvili na sdílení sítě a velkoobchodním kontraktu s T-Mobilem, tu samou dohodu připravujeme v Maďarsku a Bulharsku.

Foto: PPF Sídlo investiční skupiny PPF v pražských Dejvicích

Všude najednou budeme mít plnohodnotné hráče, to je sám o sobě velký progres s ohledem na to, jak můžeme byznys budovat do budoucna. Zároveň všude máme platformu na televizní obsah a je třeba se pobavit, jakým způsobem jít v televizním a jakémkoliv jiném obsahu dál. Nejdříve každopádně musíte mít sítě, kterými dokážete obsah posílat. Pak se můžete soustředit na obsah.

O velkých plánech s Oneplay

Nová česká digitální televize a placená streamingová služba Oneplay vznikla pod křídly PPF sloučením O2 TV a Voyo.

Chtěli jsme vytvořit platformu, na které najdete vše na jednom místě: dostatek televizních kanálů, dostatek streamingu, máme ambice přinést ještě více sportovního obsahu. Když se podíváte, kolik investujeme do výroby obsahu, je to masivní. Díky tomu, že se nám podařilo tohle všechno propojit, si myslíme, že máme šanci zásadním způsobem zvýšit počet domácností, které si Oneplay předplácí. Zhruba do pěti let bychom se chtěli dostat přes 2,5 milionu zákazníků v Česku, to je násobně více než Netflix a spol.

O úspěšném propojování firem napříč PPF

Projekt Unity představuje digitální platformu skupiny PPF, která propojuje služby a produkty vybraných firem ze skupiny – prozatím zejména Air Bank a O2.

Je předčasné říct, zda půjdeme s Oneplay do všech zemí. Je to každopádně příklad, jak by měla média do budoucnosti fungovat. Skupina CME provedla směrem k digitálu razantní transformaci. Oneplay je taková třešnička na dortu, která propojuje placenou televizi O2 TV se streamingem Voyo. Abychom mohli jít touto cestou, potřebujeme pro ni mít na daném trhu více částí celého byznysu.

Když se podíváte třeba na Unity, které nás hodně baví, dnes už o tom, že bylo propojení Air Bank a O2 správné, nikdo nepochybuje. Na začátku mě to stálo trochu přesvědčování, ale dnes už jsou sami šéfové těch firem velcí proponenti spolupráce napříč skupinou. V tom byla unikátní pozice PPF, že měla silná aktiva v jednotlivých odvětvích napříč, protože vytvoření takového ekosystému vám dává velkou výhodu.

Je pro vás daleko výhodnější ty firmy vlastnit, protože můžete na začátku říct: podívejte se, zkuste zapomenout na váš zisk a myslete jen na zisk skupiny, na bonusech a všem dalším se pak domluvíme, ale teď jde o to, abychom všichni vydělali dohromady nejvíc. Když pak vytvoříte model, ve kterém je vidět, že díky němu vydělá víc i každá z těch firem, můžete už jít i za partnery z firem, které nevlastníte, a můžete jim nabídnout, aby se s vámi také propojili. To může být velká věc.

Foto: TV Nova Služba Oneplay nahradila Voyo a O2TV

Tři roky jsme se teď intenzivně věnovali Oneplay. Byl to i technologicky poměrně složitý projekt, který se podařilo překvapivě spustit včas, a hlavně jsme tím získali velké know-how, které je potenciálně replikovatelné na další trhy. Máme pozitivní zkušenost s propojováním O2 a Air Bank a teď se snažíme být ještě radikálnější třeba v Srbsku, kde máme také banku a telekomunikace, chceme to propojit ještě hlouběji. Nabýváme opět know-how, které lze využít i jinde.

O propojení Air Bank s Monetou

Měl to být tehdy bankovní deal roku, nakonec ale ze spojení Air Bank a Monety před třemi lety sešlo. Air Bank dál patří PPF, v Monetě je skupina téměř třetinovým akcionářem.

U bank externí partnerství nepotřebujeme. Pokud Air Bank poroste tak, jak roste, v nejbližší době se stane nejpoužívanější bankou pro každodenní bankovnictví. Na trzích, kde banku nemáme, může být spolupráce s jinou bankou zajímavá, ale v Česku takové propojení nepotřebujeme. Naopak se bavíme o tom, jak do Unity do budoucna zapojit třeba nákupy. Máme tam zábavu, bankovnictví, telekomunikace a nakupování je další oblast, která zákazníky zajímá. Nevylučuji, že bychom se v tomto ohledu mohli s někým spojit.

S účastí v Monetě jsme spokojení tak, jak ji máme. Když se podíváte na vývoj ceny akcií, není to úplně špatný výnos. Je v našem DNA, že pořád přemýšlíme o všem. Když se objeví něco, co bude zajímavé, budeme o tom přemýšlet. Momentálně se v této pozici necítíme nijak diskomfortně. Vztah mezi Monetou a Air Bank není žádný, jsme standardní akcionář veřejně obchodované společnosti a Kateřina Jirásková je v dozorčí radě Monety, ale nic víc. Je to čistě o tom, jak se bude vyvíjet byznys a cena akcií Monety.

O investicích do akcií

PPF v rámci investuje také do veřejně obchodovaných firem. Vedle akcií Monety drží také pozice v InPostu, Viaplay nebo ProSieben.

Když jsme se s týmem dívali při mém nástupu v roce 2022 na investiční příležitosti, bylo vidět, že veřejně obchodované akcie jsou výrazně níže, než když jste se snažil dělat transakce se soukromými majiteli. Proto jsme se rozhodli zainvestovat do některých pozic veřejně obchodovaných akcií a tam se budeme vždy chovat pragmaticky. Tam, kde to bude levnější, budeme investovat. Platí, že i když jsme ve veřejně obchodované společnosti, chceme mít pozici, abychom mohli mít výraznější vliv na strategické směřování firmy.

Nabídku na odkup v ProSieben jsme ještě neviděli, budeme ji muset prostudovat. Platí, že kdekoliv budeme, budeme chtít hrát aktivní roli, podle toho se rozhodneme. V InPostu máme pozici takovou, že můžeme velmi aktivně ovlivňovat směřování firmy, máme velmi dobrou komunikaci se zakladatelem i CEO. Tam se z tohoto hlediska cítíme velmi komfortně.