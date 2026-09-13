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Střet firem s nepříjemnou realitou, velké seriálové výročí a nápad, co vznikl u piva

Jako každou neděli vám přinášíme pravidelný přehled toho nejzajímavějšího, co jsme v končícím týdnu na CzechCrunchi napsali a natočili.

Gabriela LukáškováGabriela Lukášková

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Foto: HBO / Bending Spoons / Durvag
Bratrstvo neohrožených, Luca Ferrari a mobilní výčepní zařízení Durvag
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Další týden je pomalu za námi, a tak jsme tu opět s naším pravidelným přehledem toho, co by rozhodně nemělo uniknout vaší pozornosti. Mix máme tentokrát opravdu pestrý. Připomněli jsme jedno velké seriálové výročí, zkoumali jsme, jak se taky dá v dnešní době načepovat pivo a nechybí ani trocha těch akcií. Tak si udělejte pohodlí a pusťte se do čtení.

Každou neděli vám naservírujeme nejdůležitější zprávy týdne.

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🎥 Nejlepší válečný seriál všech dob, jeden z nejlepších seriálů vůbec. Příběh jednotky plné hrdinů slaví 25 let

😴 Spíte méně než osm hodin? Nepanikařte, možná děláte pro své tělo to nejlepší, ukazuje nová vědecká studie

📱 Digitální panel řekne víc než běžná reklama, říkají a chystají reklamní síť po vzoru Zásilkovny

💰 Střet s realitou, který čeká řadu firem. Před čtyřmi lety měli hodnotu 365 miliard, teď se prodali za 28

🍺 Nápad, co vznikl u piva. Česká rodinná firma vymyslela mobilní pípu, čepuje dvacet hodin na jedno nabití

💸 Je to trend, ne výjimka. Před lety měly hodnotu přes 170 miliard, teď jsou akcie skoro bezcenné

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