Strnad znovu kupuje od Číňanů. Za miliardy získá vynálezce centrálního zamykání, který je v problémech
Německá centrála Kiekertu je od loňského září v insolvenci. Čínský majitel jí podle vedení přestal posílat peníze a firmu tížily i americké sankce.
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Nejbohatší Čech Michal Strnad během několika měsíců podruhé vstupuje do evropské automobilové firmy, ze které odchází čínský vlastník. Jeho investiční skupina Akipia, kterou letos v srpnu založil s Tomášem Brzobohatým a Markem Šmrhou, kupuje německého výrobce zámkových systémů do aut Kiekert. Ten dosud patřil čínské skupině Lingyun a jeho německá mateřská společnost je od loňského září v insolvenci. Kupní smlouvy už strany podepsaly. Cenu oficiálně nezveřejnily, podle informací CzechCrunche se ale pohybuje kolem tří až čtyř miliard korun.
Kiekert z Heiligenhausu u Düsseldorfu vznikl v roce 1857 a připisuje si vynález centrálního zamykání. Podle firmy má její zámkový systém každé třetí auto na světě, za svou historii jich vyrobila přes dvě miliardy a drží zhruba třetinu patentů v oboru. Dodává více než stovce automobilových značek. Loni měla skupina podle firmy tržby zhruba 15 miliard korun a celosvětově zaměstnává přes čtyři tisíce lidí, kromě Německa hlavně v USA, Mexiku a Česku.
Česká stopa je výrazná. Kiekert má velký závod ve východočeské Přelouči, kde jeho dceřiná firma Kiekert-CS podle poslední výroční zprávy zaměstnává přes 1 700 lidí a dalších zhruba pět set z agentur. Za rok 2024 utržila 8,8 miliardy korun a vydělala 181 milionů. Strnad zná město i z vlastního byznysu, vyrábí tam také Excalibur Army z jeho skupiny CSG. Akipia podle insolvenčního správce přebírá deset z jedenácti závodů Kiekertu, jak píše server Supertipp. Stranou zůstává jen ruský.
Kiekert AG podala návrh na insolvenci v září 2025. Šéf firmy Jérôme Debreu tehdy z problémů podle německého serveru Autohaus obvinil čínského vlastníka, který prý firmě přestal posílat peníze a nesplnil závazky ve výši stovek milionů eur. Vedení navíc tvrdilo, že vlastník postižený sankcemi brání firmě v přístupu na důležité trhy i k financování a americké sankce ji připravily o zakázky. Lingyun totiž patří pod čínský státní zbrojařský koncern Norinco, který Spojené státy vedou na sankčních seznamech. Čínská skupina sice na podzim uváděla, že si firmu chce nechat, správce Joachim Exner ale v prosinci oznámil, že o převzetí má zájem několik investorů.
Insolvence se týká jen německé provozní firmy Kiekert AG a holdingu Kiekert Holding GmbH, zahraniční dceřiné společnosti včetně té přeloučské zůstávají solventní. Prodej Akipii už potvrdil věřitelský výbor. „Děkuji výrobcům automobilů, zákazníkům i sociálním partnerům za konstruktivní spolupráci během celého procesu. Našli jsme dobré řešení a zároveň se ukázalo, že všechny zúčastněné strany ve společnost zásadně věří,“ říká Exner. Transakci ještě musí schválit regulátoři v Evropské unii a v dalších zemích.
Pro Akipii je Kiekert druhou velkou investicí v autoprůmyslu. V létě Strnad za 24 miliard korun koupil podíl v italském výrobci pneumatik Pirelli od čínského státního koncernu Sinochem. Ten se od té doby z firmy stahuje a Strnadova společnost Lumina Crown, kterou Akipia spravuje, se v listopadu s podílem zhruba čtrnácti procent stala druhým největším akcionářem. Koncem října Strnad navíc dědicům Leonarda Del Vecchia nabídl 730 miliard korun za holding, který ovládá výrobce brýlí Ray-Ban.
Akipia přitom investuje mimo zbrojařskou CSG a podle vlastních slov výhradně mimo obranný sektor. Vedle Pirelli má v portfoliu podíl v projektu nové pražské čtvrti Bubny-Zátory a varšavský mrakodrap Roma Tower. „Kiekert má dlouhou tradici a hluboké technologické know-how. Těšíme se, že mu v příštích letech pomůžeme naplno využít jeho potenciál,“ říká řídicí partner Akipie Šmrha. Skupina chce podle něj posílit pozici firmy a postup už dohodla i se zástupci zaměstnanců. Dokončení převzetí se podle správce připravuje v příštích týdnech.