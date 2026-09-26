Tři dny, až sto tisíc lidí a výlet do jiného světa. Jak to vypadá, když si dají sraz skalní fanoušci Disney
V půlce srpna se kousek od Los Angeles sešly desetitisíce fanoušků Disney, aby oslavili, co mají na téhle firmě nejraději. A byl to zážitek.
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Když v Evropě řeknete Disney, většina z nás si nejspíš vybaví nějaký animovaný film. Nebo streamovací službu Disney+. Znalejším pak naskočí i některé ze značek, jež zábavní kolos v posledních letech pohltil, jako třeba Star Wars, Marvel nebo Pixar. U málokoho tu ale narazíte na status, který má Disney pro spoustu lidí doma v Americe, kde se tahle značka často rovná až kultu. A nikde jinde to není vidět lépe než na akci s pro laiky podivným názvem D23.
V Anaheimu, zhruba hodinu jízdy od Los Angeles, je v polovině srpna teplo. Ale příjemné, nedaleký Pacifik tu přece jen drží teploty na pocitově snesitelné úrovni. Široké bulváry v jihovýchodní části aglomerace lemují palmy a plakáty s myšákem v dlouhém červeném plášti a s modrou čarodějnickou čepicí na hlavě. Je to Mickey Mouse a poutače s ním lákají na akci, která tu za pár dní, v místním kongresovém centru, odstartuje. Zatím je klid a cedule upozorňující na zákaz stání ve frontách před půl šestou ráno působí jako organizátorský vtípek.
V den D se ale ukáže, že mají reálné opodstatnění. Budovu Anaheim Convention Centre, kde se odehrává hlavní program, oblehnou davy lidí a vzorně se staví do dlouhých front. V sedm ráno, tedy dvě hodiny předtím, než se budova otevírá, je z nich už pořádný lidský had. Někdo je oblečený v civilu, někdo má na sobě něco se symbolikou některé Disney značky, někdo je rovnou v cosplayovém kostýmu. A potkáte tu všechny věkové kategorie od dětí po seniory. Ve vzduchu je cítit natěšené nadšení.
Máme fanoušky, tak s nimi pracujme
Konvent D23, oficiálně D23: The Ultimate Disney Fan Event, se v Anaheimu koná jednou za dva roky. Jak jeho plný název napovídá, jde o setkání fanoušků. Šifra D23 je totiž název fanklubu, který pro stoupence značky Disney vznikl v roce 2009 a patří mezi geniální nápady jejího tehdejšího šéfa Boba Igera. Akce je to pompézní a někdy až neuvěřitelná, o to víc že jde o zhmotnění toho, o čem členství v klubu, kde jsou po celém světě registrovány téměř dva miliony lidí, je – o možnostech potkat se s autory a diskutovat s nimi, dozvědět se horké novinky, užít si pohledy do zákulisí svých oblíbených příběhů, prohlédnout si kostýmy, rekvizity či modely a taky v neposlední řadě nakupovat merchandising.
První fyzické setkání členů klubu se konalo hned v roce jeho založení, od té doby se pořádají ob rok, jedině za covidu byla pauza mezi nimi tříletá. D odkazuje ke jménu Disney, číslovka 23 pak k roku 1923, kdy Walt Disney v Los Angeles svou firmu založil. A ani Anaheim není místem konání náhodou, právě tady totiž najdete nejstarší Disneyland na světě, který v padesátých letech rozjel sám zakladatel.
„Kolik lidí na konventy jezdí, nezveřejňujeme,“ říká Jack Bates, který má na starosti komunikaci Disney v Evropě a přilehlých regionech. Existují na to ale poměrně spolehlivé odhady, například The New York Times píší o tom, že v minulosti na několikadenní akce do Anaheimu zamířilo kolem 100 tisíc lidí, letos se tak během třídenní akce spekulovalo o podobné hranici. Setkání trvalo tři dny a ceny vstupenek se pohybovaly od 50 dolarů za půlden v expo zóně po 2 500 dolarů za prémiový přístup na další přidružené akce s garancí místa.
A co že jste za ně dostali? V zásadě dvě úzce propojené věci. Jednak velkou oslavu spotřeby, jednak výlet do někdy až neuvěřitelně pečlivě vystavěného světa fantazie, kde všechno souvisí se vším a který vás pohltí, i když se za běžného spotřebního konzumenta nepovažujete. Právě v tom taky spočívá to největší kouzlo současného Disney – že moc dobře ví, jak se svými fanoušky nakládat. Ostatně už Walt Disney říkal, že všechny sny se mohou stát skutečností, pokud máme odvahu je následovat. Jeho následovníci se tím nyní do puntíku řídí a jejich snem je vytvořit zážitkový vesmír, který vás bude bavit tak, že z něj nebudete chtít odejít.
Začalo to myší
Další oblíbený citát Walta Disneyho, který samozřejmě zazněl i na letošním D23, je, že všechno kdysi začalo myší. Je to odkaz na už zmiňovaného Mickeyho Mouse, který v roce 1928 odstartoval popularitu aktuální The Walt Disney Company, ale taky dobrý příklad toho, jak skvěle umí Disney vyprávět a pracovat s příběhy, včetně těch o sobě. Mickey Mouse totiž nebyla první postavička ani dílo, které Walt (a jeho bratr Roy) stvořili a vypustili do světa, striktně technicky vzato to jím tedy nezačalo.
Dnes je Disney rozkročené napříč planetou a do jeho portfolia patří spousta značek, které si už dříve vybudovaly reputaci, firma je ale v uplynulých letech koupila a začlenila do své struktury. To byly další geniální kroky Boba Igera, kterého lze právem považovat za hlavního tvůrce současné podoby Disney.
On sám přitom do Disney kdysi „nákupem“ přišel, to když jeho předchůdce Michael Eisner akvíroval a do společnosti začlenil mediální skupinu Capital Cities/ABC, s níž si získal nejen schopného manažera, ale také sportovní kanál ESPN. Do té doby bylo Disney sice známá značka, po smrti zakladatele ale nijak výrazně neoslňovalo, zvrátily to až Eisnerovy kroky – a taky konečně úspěšné animáky jako Aladin a Lví král ale taky třeba dospělácká Pretty Woman, která pod Disney spadala přes dnes už neexistující studio Touchstone Pictures.
Nákupní sérii pak naplno rozvinul právě Iger, který pro Disney pořídil Pixar, Marvel, Lucasfilm i 21st Century Fox. Za jeho éry vzniklo pětadvacet filmů, které globálně utržily přes miliardu dolarů, otevřel se druhý zábavní park v Číně, ohlásily se plány na první park na Blízkém východě a vznikla streamovací služba Disney+. Za patnáct let svého působení dokázal firmě zdvojnásobit tržby. Výrazně neuspěl jen s výběrem svého nástupce, takže se musel do vedení Disney vrátit, znovu ale odešel letos na jaře a vystřídal ho Josh D’Amaro.
Když si Ryan Gosling podává dveře s Harrisonem Fordem
V anaheimském kongresovém centru se tak díky tomu všemu na více než 93 tisících metrech čtverečních prezentovala velká část toho, co nás v současnosti v kinech a na streamech baví. Od seriálů jako Doktůrci a Simpsonovi přes Vetřelce, Avatara, National Geographic po staré i nové animáky. Fronty se stály na možnost pořídit si fotku z kulis svého oblíbeného díla, na debaty s tvůrci, na ukázku modelu formule 1, která by mohla nést logo Disney, na poklady z archivu, jako třeba modrý svetr Andy Sachsové z Ďábel nosí Pradu, i na nákupy.
Na ty bylo třeba se předem registrovat, a kdo to brzy ráno nestihl, měl během pár minut smůlu. A utrácely se tu obrovské peníze, sociální sítě jsou plné příspěvků, kde návštěvníci přiznávají, že tu za merchandising nechali klidně tisíce dolarů, v aukci sběratelských předmětů z parků se pak coby nejdražší položka vydražila soška Miss Piggy ze Sezamové ulice – za 73 tisíc dolarů, tedy zhruba milion a půl v korunách.
Představování nových filmových a seriálových projektů se pak v rámci programu ve vyprodané hokejové hale ujaly hollywoodské hvězdy jako Robert Downey Jr. a Chris Evans, Kristen Bell a Idina Menzel, Anne Hathaway nebo Ryan Gosling, objevil se tu ale třeba i Hayden Christensen, jehož Anakin Skywalker zažívá velký comeback díky sérii Ahsoka.
Celovečerní estrádu, během které se představily novinky v parcích, obstaral další večer Neil Patrick Harris a pozvat Boba Igera do síně legend přijel na závěr celého konventu i Harrison Ford, Dwaynea Johnsona v ní zase uvítala Emily Blunt. Na podiu se během tří večerů vystřídala celá plejáda áčkových herců a hereček, ale taky producentů a dalších tvůrců včetně Jerryho Bruckheimera po fenomenálního sportovního komentátora Chrise Bermana, video vzkaz sem poslala i Anna Wintour, a zaplněná aréna vždy několik hodin bouřila. Protože kde jinde budete mít příležitost vidět takovouhle sestavu na jednom místě, než když je do služby povolá Disney?
Celý svět je jeviště
Ovšem i když je množství titulů a brandů, které Disney vlastní, úctyhodné, ony samy už firmu nějakou dobu finančně netáhnou. Tím hlavním zdrojem peněz je divize, které se říká Experiences a spadá do ní to, co si my v Evropě bohužel až tak dobře osahat nemůžeme. A co bohužel tvoří podstatné kouzlo magie Disney, a to parky a výletní lodě, kde se nejrůznější příběhy převádějí do fyzických zážitků. Na horských drahách, kolotočích, v průvodech, ale i v restauracích, na chodbách vedoucích k záchodům a vůbec kdekoliv vás napadne. Tady se totiž skutečně propadnete králičí norou do světa fantazie.
Nejdražší atrakce, kterou v Anaheimu najdete, se jmenuje Star Wars: Galaxy’s Edge, její vybudování vyšlo zhruba na miliardu dolarů a je to dokonalý příklad toho, že když Disney chce, naservíruje vám zážitek, ze kterého vám spadne brada. Během asi 20 minut se tu setkáte s funkčním droidem BB8, nalodíte se na povstalecké plavidlo, na vesmírném křižníku vás zajmou stormtroopeři, zažijete zběsilý úprk pod nohama obřích kráčejících tanků AT-AT a taky poletíte ve vlastní stíhačce do bezpečí. A nebudete u toho vědět, jestli zadržujete dech proto, že jste se v podstatě ocitli ve filmu, nebo proto, že je to jízda plná zběsilého adrenalinu.
Že tenhle přístup funguje, je vidět i posledních zhruba pět let, kdy se Experiences, kam vedle 12 parků rozdělených do šesti rezortů v Americe, Číně, Japonsku a Francii patří ještě osm zaoceánských výletních lodí, staly hlavním motorem zisku. V roce 2025 dosáhlo Disney celkových tržeb 94,4 miliardy dolarů a necelých 40 % z nich obstarala tahle divize. Zároveň ale vygenerovala 10 miliard provozního zisku, což je téměř 60 % celkového.
Stejný trend je patrný i letos, kompletní finanční zprávu za celý rok 2026 ale Disney zveřejní až 12. listopadu. A tak tímto směrem proudí i nemalé investice, Disney neustále vymýšlí nové atrakce, a kromě už zmíněného prvního parku na Blízkém východě, který bude i zastřešený, nakoupila i dalších pět výletních parníků. Tam se sice mezi AT-AT neprojedete, můžete se ale v kajutě jako ze Star Wars ubytovat. Nebo zajít do Star Wars baru. Nebo se s někým ze Star Wars potkat.
Jedno Disney a mnohovesmír zážitků
Že Disney na fyzické zážitky hodně sází, naznačuje i volba nového šéfa. Josh D’Amaro (stejně jako první neúspěšný Igerův nástupce Bob Chapek) z Experiences vzešel, začínal dokonce jako řadový korporátní zaměstnanec právě v anaheimském Disneylandu. Jeho vize, jak firmu posouvat dál, se ale jmenuje „Jedno Disney“.
„Každý z našich byznysů je sám o sobě skvělý. Dohromady ale nabízíme našim fanouškům něco, co jinde nenajdou – komplexní zážitek, kde se jedna oblast přirozeně prolíná s druhou a nabízí různé množnosti prožitku. Pro ně je jednoduché se zapojit, pro nás je to skvělý byznys,“ hlásal v Anaheimu.
Na mysli má poměrně logickou věc, kterou můžeme částečně sledovat i my v Evropě. Do kin zamíří blockbuster, na Disney+ se k němu po čase objeví seriál, v parku atrakce, v obchodech tematické hračky, lidé o všem mluví a sdílí své zážitky, což posouvá vlnu zájmu dál. V klubu D23 se objeví speciální akce… Disney jde ale ještě dál, ve velkém šlape do tvorby lokálních seriálů pro Disney+, aby dokázalo obsloužit i poptávku po regionálních odlišnostech, navázalo také spolupráci s TikTokem a v Americe testuje službu Verts, která má dostat obsah ze sociálních sítí, kde se o vesmíru Disney diskutuje, přímo do streamovací aplikace. K Disney ale patří třeba i broadwayské muzikály, digitální i deskové hry a spousta dalšího a možností, jak tohle všechno propojovat, je nespočet. Například některé diskuse z letošního konventu se živě přenášely na Disney+.
„Walt Disney byl výjimečný v tom, že se nebál jít tam, kde ještě nikdo před ním nebyl, a zkoušet věci, co nikdo nezkusil. A to je podle mě esence i dnešního Disney. Starat se o dědictví, které máme, ale taky ho dál rozvíjet,“ uvedl ještě v létě D’Amaro. On sám má nicméně to nejtěžší – předvést, jak všechny jeho plány budou fungovat – před sebou. V rozhovoru pro televizi CNBC těsně před vypuknutím konventu uvedl, že ani on, ani akcionáři nejsou momentálně spokojení s tím, jak si vedou firemní akcie.
Do nekonečna a ještě dál
Na chodbách kongresového centra, hokejové Honda Areny ani v areálu místních zábavních parků ale tahle nespokojenost znát nebyla. Všude byli lidé, kteří si nadšeně užívali to, že tu jsou a měli jednoduše radost.
A když devátý fanouškovský konvent skončil, tak poutače na něj přes noc na ulicích rychle nahradily další, lákající do Disneylandu na strašidelnou halloweenskou sezonu, která právě odstartovala. Předvečer všech svatých nastane sice až na konci října, to ale zjevně nikomu nevadí. Anaheim má tu výhodu, že je tu příjemně teplo celý rok, zábavní parky se tak nezastaví.
A stejně jako ony se nezastavují ani konventy D23. Po úspěšném zavedení těchto setkání doma v Americe s nimi Disney samozřejmě vyrazilo do světa, do byznysově stále důležitější Asie a před dvěma lety také poprvé do Latinské Ameriky. Nejbližší další setkání tak přijde na řadu už příští rok v červnu, kdy se to bude hemžit fanoušky v Singapuru.