Trump toužil, aby ho velcí byznysmeni vzali mezi sebe. To se nikdy nestalo, byl pro ně jako klaun

Glosa Luboše Kreče Zamotaná a nepřehledná celní válka, do které uvrhl globální ekonomiku Donald Trump, tvrdě dopadá i na americké velkopodnikatele z financí či technologií. Ty samé, kteří stáli 21. ledna při jeho inauguraci v prvních řadách a kteří v médiích zlehčovali, že s těmi cly to přece nebude tak strašné. Teď už nejspíš znovu chápou to, co dřív věděli jasně: že Trump nikdy nebyl jedním z nich.

Americký časopis Forbes sestavuje respektovaný žebříček nejbohatších lidí světa. Než se stal v roce 2017 poprvé prezidentem USA, snažil se v něm Donald Trump až komicky být vidět. Přifukoval před reportéry své jmění, vymýšlel si, tlačil, že k němu nejsou fér a že odvádí špatnou práci. Tak strašně moc mu záleželo na tom, aby patřil mezi ty opravdu velké kluky a holky.

Umístění ve vyšších patrech žebříčku je přece jen otázka jistého statusu. A právě ten Trumpovi chyběl – dlouhé roky, v podstatě celou svou byznysovou kariéru, byl vnímaný jako pouťová atrakce, jako celebrita, se kterou je fajn si užít večírek. Ale nikdy ho nebrali jako opravdu velkého a úspěšného byznysmena.

Jenže on celou dobu moc a moc chtěl do jejich klubu patřit. A když se stal prezidentem, konečně se mu to splnilo a miliardáři z Wall Street i ze Silicon Valley jej museli začít brát vážně. V prvním funkčním období měl kolem sebe ještě řadu spolupracovníků, kteří vyšli z těchto kruhů a kteří mu bránili v realizaci těch nejzhůvěřilejších nápadů. Teď už v jeho okolí skoro nikdo takový nezbyl.

Jakmile z Bílého domu v roce 2021 odešel, opět se od něj odvrátili. A teď celý svět spolu s těmito miliardáři, které chtěl mít Trump po většinu života za své kamarády a nejbližší kumpány, zjišťuje, jak pokřivený pohled na ekonomiku má a jak těžko se mu vysvětluje, že trh s realitami na Manhattanu je něco jiného než globální obchod.

Elon Musk, šéf banky JP Morgan Chase Jamie Dimon, investor Bill Ackmann, finančník Steve Schwarzman z Blackstone… Ti všichni začali v posledních dnech bít na poplach, protože je vyděsila sveřepost a umanutost, s níž vyhlásil Trump cla pro všechny a na všechno. Že jich pak část pozastavil, na situaci nic nemění, mezinárodní obchod už nebude takový, jako byl.

Byznysoví titáni už nejspíš chápou, že Donald Trump si našel jiné kamarády, jimž se zpovídá a s nimiž chce být za dobře – naštvané a životem zklamané Američany a Američanky, kteří v něm vidí svou vstupenku do života, který byl, ale už není. A kteří miliardáři z jednoho či druhého pobřeží ve skrytu duše pohrdají.

Dnešní Donald Trump je totiž úplně jiný než ten zpřed osmi let. A jiný, divočejší, bude i jeho mandát. Nejspíš už to chápou i ti, kteří nevěřili, že by se to mohlo stát. A kteří ho, vcelku pochopitelně, nechtěli nikdy vzít do party.

Komentář vznikl pro stanici ČRo Plus.