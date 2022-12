Už ve hře hráli Mads Mikkelsen nebo Léa Seydouxová. Teď podle Death Stranding vznikne skutečný film

Japonský herní vývojář Hideo Kodžima vždy uměl ve své tvorbě spojit videohry a kinematografii. Jeho díla se bezesporu dobře hrají, ale dokonce snad častěji se na příběh na obrazovce ještě lépe kouká. Nyní se ukáže, jak moc je taková videoherní filmovost užitečným základem pro snímek skutečný. Filmaři začali s přípravou adaptace Kodžimova zatím nejnovějšího díla, vědeckofantastického, postapokalyptického a tak trochu filozofického Death Stranding.

Death Stranding hráče bere do Spojených států, které zasáhla tajuplná katastrofa. Zemi zaplavily podivné neviditelné bytosti, jež jsou napojené – velmi zjednodušeně řečeno – na svět živých, mrtvých i samotný čas. Nejsou to prvoplánoví monstrózní lidožrouti z lekacích strašidelných her, kdepak. Na to je tvorba Hidea Kodžimy moc komplexní. V takto neutěšené situaci se stanete poslíčky, kteří se pokouší propojit zbývající světélka civilizace v potemnělém světě.

Přetvořit na hraný film hru, kterou je snazší si zahrát než v pár větách textu vysvětlit, se Kodžima pokusí ve spolupráci s producentem Alexem Lebovicim. Ten stojí například za letošním hororem Barbar, jehož kvality si můžete ověřit na Disney+. „Jsem naprosto nadšený. Pro značku Death Stranding je to stěžejní okamžik,“ prohlásil japonský vývojář. K realizaci ohlášeného snímku však zbývá ještě předlouhá cesta, projekt zatím nemá scenáristu ani režiséra.

„Narozdíl od jiných vysokorozpočtových filmových adaptací her bude ta naše mnohem intimnější. Chceme ukázat, jaké mohou filmy na motivy her být, když máte tvůrčí svobodu. Bude to autenticky kodžimovské,“ přidal producent s odkazem na originální postupy, které jeho nový spolupracovník volí při své tvorbě. Ta je mainstreamově úspěšná, jen Death Stranding překonal deset milionů prodaných kopií, ale současně herní náplň kontrastuje s bez nadsázky až filozofickými scénami.

Death Stranding každopádně už samo o sobě obsahuje dávku Hollywoodu. Hlavní roli ztvárnil hlasem i tváří Norman Reedus, kterého můžete znát ze Živých mrtvých alias The Walking Dead. Další postavě vtiskl své severské charisma nezaměnitelný Mads Mikkelsen. Digitální roli měla také Léa Seydouxová známá mimo jiné z bondovek Spectre a Není čas zemřít, vedlejší herecký part dostal i režisér Guillermo del Toro.

Pro Kodžimu není filmovost v herní tvorbě ničím novým, jeho kariéra je vystavěná na skvělé sérii Metal Gear. Ta v hratelnosti nabízí především plížení a občasné přestřelky, ale především jsou takřka všechny její díly bez výjimky strhujícími thrillery. Hra samotná je bohatě doplňována příběhovými scénami, které rozmotávají spletité nitky dějových linek, jež by se neztratily v oscarových filmech se špionážní, válečnou nebo politickou tematikou.

Značka Death Stranding oznámením plánů na filmovou adaptaci navázala na další nedávné odhalení. Během vyhlašování videoherních Oscarů, o kterých rozhodovali i čeští porotci, představili autoři trailer na druhý díl své hry. V něm se opět objevili Norman Reedus nebo Léa Seydouxová, zvučná jména ve hře však nejsou zárukou opakovaného obsazení v chystaném filmu. Ten má totiž prozkoumávat nové postavy a příběhy.

Filmy a seriály na motivy her nemají historicky příliš dobrou reputaci, v poslední době nicméně získávají na kvalitě a chystá se několik zajímavě vypadajících projektů. Už loni na sebe strhlo pozornost skvělé animované dílo Arcane vycházející z dějového pozadí online klání League of Legends. Animovaný úspěch zaznamenali i letošní Edgerunners podle Cyberpunku 2077, kteří své mateřské hře pomohli k menší renesanci a nárůstu počtu hráčů.



Na obrazovku ale míří i živí herci, už brzy se na HBO objeví nesmírně ambiciózní seriál podle konzolového megahitu The Last of Us. Amazon zase odhalil seriálovou adaptaci dalšího herního blockbusteru God of War. Pracuje se také na filmu inspirovaném závody Gran Turismo a na sériích, které vycházejí ze sci-fi s robotickými dinosaury Horizon Zero Dawn i z postapokalyptické legendy Fallout.