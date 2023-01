V nové české hře si postavíte obchoďák snů. Tvoří ji jeden autor a na nákupy láká hratelnou ukázkou

Studoval IT, poté pracoval jako videoproducent, ale stále uvažoval, co ještě zkusit dál. Načež přišel marketing nebo hudební produkce. „A tak dlouho mi to všechno šrotovalo v hlavě, až mě nakonec napadlo, jestli není něco, kde bych to vše dokázal využít najednou. Tak vznikl nápad udělat hru,“ říká s úsměvem v rozhovoru pro CzechCrunch Milan Timčenko, jediný vývojář chystaného simulátoru obchodního centra.

Mall Craze se zrodil tak trochu pro osobní potřebu svého tvůrce, teď už ale míří k veřejnému vydání a můžete si ho dokonce vyzkoušet v demoverzi. Hra je zástupcem především v minulosti velice populárního žánru takzvaných tycoonů. Však kdo z hráčů by neznal legendární série jako Railroad Tycoon nebo Rollercoaster Tycoon, které slůvko v překladu znamenající byznysového magnáta nesou přímo v názvu.

Tycoony hráče posadí do křesla šéfa nějakého podniku – třeba společnosti zabývající se železniční dopravou nebo zábavního parku jako právě v uvedených příkladech – a nechají ho řešit jejich stavbu, provoz a růst. V Mall Craze je takovým podnikem obchodní centrum. To někomu může přijít jako lehce neobvyklá volba, důvod pro ni je ale podle sólo vývojáře hry Milana Timčenka velice prozaický.

„Chtěl jsem si simulaci obchoďáku sám zahrát. Ale kromě jednadvacet let starého Mall Tycoonu nebylo nic, co by mě uspokojilo,“ vysvětluje svou motivaci autor. Těch pár novějších pokusů téma herně zpracovat totiž nesplňovalo jeho představy o hratelnosti a grafice. „Mall Craze tak vznikl převážně jako titul, který měl být jen primárně pro mě. Dokonce nápad na samotnou hru mě napadl právě v obchoďáku,“ dodává.

Původní Timčenkův odhad byl, že si s projektem bude hrát pár měsíců. Něco zkusí vytvořit, možná to v omezené míře nasdílí v herní komunitě. A pak se přesune dál. „No a dneska je to už něco přes tři roky a hra několikanásobně přerostla mé původní odhady,“ popisuje současný stav. Mall Craze totiž stihl úspěšně dokončit kickstarterovou kampaň, dostal demo, teď se chystá na zářijové spuštění předběžného přístupu. V něm nejvíce nedočkavým zájemcům představí ještě nefinální, ale z velké části kompletní hru.

Do té doby však musí digitální developeři nemovitostí vzít zavděk kratší hratelnou ukázkou českého počinu na Steamu. Demo ukazuje prakticky finální grafickou podobu hry i její základní hratelnost, tedy stavění obchodů nebo upravování vašeho „ócéčka“. „Můj hlavní cíl je, aby si hráči mohli postavit obchoďák podobný tomu, do kterého třeba každý týden chodí ve svém městě nakupovat. A potom jej dále zlepšovat. Spravovat obchody, zaměstnance, produkty i reklamu,“ přibližuje vývojář.

Více se má hra zaměřit na stavbu a zkrášlování obchodního centra než na finance a management. Těm by hráči měli věnovat třeba jen třetinu času a pozornosti. Stejně tak nemá být Mall Craze hardcore matematické dobrodružství pro milovníky Excelu. Podle autora bude jeho dílo na škále mezi komplexními simulátory a jednoduchými hříčkami někde uprostřed. „Možná malinko směrem k těm méně náročným hrám,“ říká. Náročný však byl vývoj Mall Craze. Jak by také ne, když je drtivá většina hry jen Timčenkovým dílem.

Opavský vývojář se povětšinou nevydal cestou pořízení hotového herního obsahu (třeba 3D modelů nebo zvuků), při vývoji uplatnil své rozmanité profesní zkušenosti od tvorby videa až po hudební produkci. Celý titul navíc nedávno překlopil na modernějších technologické jádro Unreal Enginu 5. „Ale s úvodní ilustrací hry mi pomohla kamarádka a ilustrátorka Kristýna Krausová. A k nezaplacení byly rady od vývojářské komunity, například od Martina Součka,“ říká Timčenko s odkazem na autora podobně jednomužné chystané hry iCorp.

Foto: Mall Craze Milan Timčenko by v Mall Craze chtěl hráčům dopřát možnost vytvořit kopii obchoďáku z jejich města

Mimochodem, ve svém sólo přístupu dává Timčenko a Mall Craze vzpomenout na ještě jiný titul, který se v minulých dnech dočkal demoverze. Hratelná ukázka Písní z Kalicha od Jana Vodičky je sice kratší než životnost železných pánů v bitvě u Sudoměře, ale i tak je tato husitská variace na strategii Warcraft 3 působivou připomínkou toho, co dokáže sice osamocený, ale šikovný vývojář. A už koncem loňského roku vyšly další sólo projekty 1428: Shadows over Silesia od Petra Kubíčka a sci-fi Afterglitch Vladimíra Kudělky.

Ale z dějin zpátky do obchoďáku. Ten do současné podoby vyrostl i díky úspěšné crowdfundingové kampani na Kickstarteru. Na podzim tam vybral přes čtvrt milionu korun, díky čemuž získal Timčenko příjemnou možnost věnovat Mall Craze víc času, než bylo do té doby možné. „Jak se blíží vydání, tak vývoji dávám čtyři pracovní dny týdně a často i sobotu. V předchozích třech letech to přitom byly třeba jen dva dny, byly tam i několikaměsíční pauzy,“ říká.

Vyšší tempo práce znamená také oznámení spuštění předběžného přístupu hry, jež je naplánované na 19. září letošního roku. Po něm bude o to blíž i ostré vydání hry. A pokud Mall Craze naláká tolik hráčů jako obchodní centra po světě lákají zákazníků, přichystá svému autorovi nejen radost, ale i další kapitolu do už tak rozmanitého životopisu. „Možnost být vývojářem a pracovat na vlastních hrách je hodně lákavá vize,“ uzavírá Timčenko.