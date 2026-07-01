Alma a Forbína můžou slavit. Podle prestižního žebříčku patří mezi 50 nejlepších barů v Evropě
Čerstvý žebříček 50 Best Bars Europe mapuje ty nejlepší podniky napříč kontinentem. Alma a Forbína se prosadily v tvrdé konkurenci.
Prestižní světový žebříček World’s 50 Best Bars letos uvedl premiérový výběr těch nejlepších evropských barů Europe’s 50 Best Bars. A Česko v něm má hned dva zářezy – na 25. příčce se usídlil dynamický bar pražské Almy pod vedením Pavla Sochora, na 38. místě pak najdete Forbínu, která servíruje drinky inspirované divadelním prostředím. Oba pak ale ještě výrazně přeskočil dlouhodobě uznávaný bratislavský bar Mirror, který obsadil osmé místo.
The World’s 50 Best je prestižní světový žebříček, který každoročně hodnotí ve čtyřech samostatných kategoriích restaurace, bary, vinařství a hotely. Po Spojených státech a Asii nyní poprvé vyhlásil regionální odnož Europe’s 50 Best Bars, která potvrzuje rostoucí globální význam a kvalitu evropských barů. Žebříček vychází z hlasování stovek odborníků z oboru, kteří hodnotí nápojový lístek, kreativitu, servis i celkový koncept podniku a v koktejlovém světě patří za obdobu gastronomických Michelinů.
Alma Bar ze stejnojmenného gastronomického hubu v ulici V Jirchářích, za nímž stojí Vojta Václavík a Petr Němec, se už dříve dostal do seznamu nadějných podniků, který sestavovali tvůrci hlavního žebříčku World’s 50 Best Bars. Jeho manažer Pavel Sochor totiž dlouhodobě a systematicky pracoval nejen na zlepšování místního menu, ale i na mezinárodní reputaci baru. Téměř každý měsíc sem proto přijíždějí na barmanské guest shifty hosté z celého světa, sdílí se zkušenosti a propojuje se barmanská komunita. „Neberu to jako něco, co bychom dokázali sami – spíš jako důkaz, že česká barová scéna jako celek jde dopředu a že můžeme být její malou součástí,“ říká k aktuálnímu ocenění Pavel Sochor.
Forbína je pro změnu projekt, který sousedí s legendární kavárnou Slavia a který sází na intenzivní vjemový zážitek. Stojí za ním rodina Onderkových, jíž je prostředí pražského nábřeží a také Národní třídy dobře známé – kromě toho, že má na starosti samotnou Slavii, stojí také za podnikem SmetanaQ či Klubem FAMU. Místní drinky se podávají za oponou, nesou jména děl, jež v současnosti či minulosti uvádělo naproti stojící Národní divadlo, a ke každému patří příběh, který barmani na požádání převyprávějí.
„Když jsme Forbínu otevírali, tajně jsme doufali, že bychom se třeba jednou mohli do The Europe’s 50 Best Bars dostat. Ani se nám ale nesnilo o tom, že by se nám to mohlo povést již v druhém roce fungování. Jsem na náš tým velmi hrdý,“ říká spolumajitel Forbíny Jozef Onderka. Oba podniky jsou v rámci Prahy dlouhodobě vyzdvihované už letos bodovaly například v soutěži Bartenders‘ Choice Awards.
Bratislavský Mirror Bar, za jehož úspěchem jsou barmanští matadoři Stanislav Harciník a Peter Martina a který se loni umístil i v originálním seznamu World’s 50 Best Bars (z českých podniků se do tohoto seznamu dostal naposledy Hemingway Bar v roce 2014), bral v premiéře evropského výběru osmé místo a získal také ocenění za výjimečný přístup k hostům. Nejvíc zástupců ve výběru pak mají metropole jako Paříž, Londýn či Athény a tím vůbec nejlepším evropským barem je podle hodnotitelů pro letošek athénský Line. Celý žebříček si můžete prostudovat zde.