Vinohradské KRO otevřelo v novém. Z bistra je výrazně větší restaurace na hezčí adrese a se spoustou vylepšení
Původní malé bistro na Vinohradské změnilo adresu i samo sebe – teď je z něj plnohodnotná restaurace uprostřed pěší zóny na Jiřího z Poděbrad.
Pokud patříte mezi pravidelné návštěvníky podniků na Jiřího z Poděbrad, nejspíš jste si všimli, že jedna místní stálice byla nějakou dobu zavřená. Malé bistro KRO, které kdysi odstartovalo slávu téhle značky, se totiž stěhovalo na druhou stranu náměstí. Do většího, s novým šéfkuchařem, menu a velkými plány, co všechno teď dělat. A před pár dny znovu otevřelo.
Kro Vinohrady
Adresa: náměstí Jiřího z Poděbrad 10
Typ podniku: restaurace
Soft opening otevírací doba: pondělí až sobota 11–23, neděle 11–21
„Stěhování začalo být téma až po příchodu nových majitelů původního domu. Průběžně jsme sice dostávali nabídky z okolí, ale tahle prostě přišla ve správnou chvíli a dávala nejvíc smysl. Jinak bychom se nestěhovali,“ říká k přesunu do prostor, které předtím obýval bar Gilda, zakladatel KRO Vojta Václavík.
Rozdíl před a po je ale nyní skutečně omračující. Z rušné Vinohradské třídy a provozu se 17 místy se KRO přeneslo do středu místní pěší zóny. V nárožním secesním domě z roku 1912 hned vedle kavárny Plečnik otevřelo restauraci pro až 50 lidí, k níž patří i oddělený salonek pro dalších 20 osob a taky prostor pro venkovní zahrádku, kam se vejde 40 hostů. „Po letech komplikací s nedostatkem místa a slabou vzduchotechnikou máme konečně prostor, který si KRO zaslouží,“ hodnotí to Václavík.
Oblíbená rotisserie s grilovanými kuřaty a kreativními a sezónními vegetariánskými jídly zůstává. Nově ji má ale na starosti šéfkuchař Lukáš Hudeček, který přišel z legendárního letenského baru Cobra. Ten pro nové KRO připravil i nové menu. To vychází z původního konceptu, zahrnuje všechna signature jídla, ale reflektuje i přicházející jaro, a hlavně Hudečkovy nápady, které mu pomohly nové místo získat. „ Za mě by měli všichni ochutnat především předkrmy, znojemskou, šulánky s crème anglaise a taky naše tradiční zelí. Menu měníme ale vždy podle sezóny a toho co nás baví,“ doporučuje Václavík.
Vedle restauračního provozu, který naváže na to, jak fungují KRO ve Vršovicích a Libni, je na Jiřího z Poděbrad i kiosek s oblíbenými KRO delikatesami a víc prostoru taky dostanou naturální vína od sesterského koncernu Alma Wines. A až se nový podnik stabilizuje, dojde i na pořádání nejrůznějších eventů, které už se také pomalu začínají rýsovat, v mezonetu je totiž připravené i místo pro DJe.
„Aktuálně máme v plánu ale hlavně stabilizační rok. V každém z našich provozů, kromě kavárny na Vinohradech (podnik, který fungoval a nadále funguje vedle původního bistra na Vinohradské třídě, pozn. red.), se toho totiž hodně stalo. Ve Vršovicích máme nově rotiserii s grilovanými kuřaty a místo pekárny fermentační zázemí s výrobnou kombuchy, misa a dochucovacích omáček, jako je třeba sójovka. Restaurace v Libni, kam se přesunula i pekárna, funguje teprve 4 měsíce a Vinohrady jsou úplně nové,“ vypočítává Václavík změny z posledních pár měsíců. KRO ale stále patří mezi stabilní značky pražské gastroscény – jeho provozy mělo loni měsíčně v průměru navštívit 23 tisíc hostů a tržby měly dosáhnout 10 milionů korun bez DPH.
Libeňské KRO, které je zatím vůbec největší a vedle toho, že pojme až stovku hostů, zde nově sídlí i zmíněná pekárna přestěhovaná z Vršovic, funguje teprve čtyři měsíce, takže je ještě brzo na jakákoliv hodnocení. Počáteční nápor ale překonal i Václavíkova očekávání. „Zájem nás upřímně s celým týmem překvapil, je vidět, že služba jako my lidem v okolí chyběla,“ míní. V současnosti v Libni kromě pravidelného obměňování nabídky rozšiřují i spolupráci s okolními kancelářemi a Rohlíkem, zájemci by si tak prý brzy mohli do práce či domů pořídit KRO pečivo a upcycled produkty.
A jaká má zakladatel očekávání od osvěženého konceptu na vinohradském náměstí, kde v poslední době přibývá jeden zajímavý podnik za druhým? „Konkurence je tu veliká a z Jiřího z Poděbrad a okolí se začíná stávat opravdový gastrohub,“ říká. „Ale to je pro nás jedině dobře a s relevantní konkurencí máme dobré vztahy. Nový park a pěší zóna před námi se navíc teprve otevřou, na což se moc těšíme a jsme rádi, že budeme moct uspokojit víc zákazníků přímo u nás a nebudeme se muset tolik spoléhat na take away jako dosud,“ dodává.