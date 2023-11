Virtuální válečníci vybrali milion dolarů na sanitky pro Ukrajinu. Češi byli v top 5 nejštědřejších

Uložit 0

V jejich videohrách lidé válku jen předstírají, tentokrát jejich prostřednictvím ale pomohli řešit následky války skutečné. Hráči populárních vojenských simulátorů World of Tanks či World of Warships si pořídili speciální herní doplňky s ukrajinskou tematikou v hodnotě přes milion dolarů, které připravili ukrajinští pracovníci vývojářského studia Wargaming. A které právě Ukrajině pomohou nákupem sanitek.

Jen pár týdnů nazpět oslavila herní společnost Wargaming, která má více než dvě stovky zaměstnanců i v Praze, pětadvacet let od založení. Tehdy vznikla v Bělorusku, od tamějšího režimu napojeného na putinovské Rusko se ale po loňské invazi na Ukrajinu důrazně distancuje. Zavřela své ruské a běloruské pobočky, oba trhy opustila a Kyjev podporuje i přímo. Například právě skončenou charitativní kampaní.

Díky hráčům svých titulů World of Tanks, World of Warships a World of Warplanes vybral Wargaming pro Ukrajinu přes milion dolarů. Finance obdrží iniciativa United24, oficiální platforma pro koordinaci podpory státu čelícího ruské invazi. V přepočtu přes 24 milionů korun je určených na nákup sanitek typu C, tedy vozů schopných nejen převozu pacientů, ale vybavených prostředky pro jejich resuscitaci a plicní ventilaci.

„Wargaming se jako společnost rozhodl stát na správné straně historie a rozhodl se podpořit naše ukrajinské hráče a zaměstnance,“ říká pro CzechCrunch zástupce společnosti Karel Drda. Studio, jež už delší dobu sídlí na Kypru, peníze získalo prodejem speciálního herního obsahu. Do svých her přidalo balíčky na úpravu vzhledu ovládané bojové techniky, které stvořili výtvarníci právě z kyjevské pobočky Wargamingu.

Foto: Wargaming Ve hře World of Tanks můžete velet i české vojenské technice

Vojenské simulátory s World of… v názvu patří k velmi populárním hrám i mezi domácími hráči. „A Češi patřili mezi top pětku zemí, které přispěly na dobrou věc,“ uvádí PR manažer. Částky 1 072 940 dolarů za 90 tisíc prodaných balíčků přitom dosáhli uživatelé ze 115 států. Nejštědřejší byli hráči vlajkového titulu World of Tanks. „Je to naše první charitativní akce tohoto druhu napříč produkty. Neměli jsme žádná očekávání, ale jsme naprosto spokojeni s dosaženými výsledky a jsme našim hráčům vděční za to, že se zapojili,“ dodává Drda.

Wargaming podpořil Ukrajinu už dříve, naposledy začátkem srpna u příležitosti 25. výročí svého vzniku. Tehdy platformě United24 poslal 250 tisíc dolarů, zhruba 5,5 milionu korun, na nákup zdravotnického materiálu. Kromě toho věří, že alespoň částečně je znát i v úvodu zmiňované byznysové odstřižení od Ruska a Běloruska. „Rozhodnutí stáhnout se z těchto zemí vedlo ke ztrátě 250 milionů dolarů z našich ročních příjmů a třetiny zaměstnanců,“ zmínil v nedávném rozhovoru pro BonusWeb zakladatel studia Viktor Kislyj.

Videoherní svět na ruskou agresi povětšinou zareagoval podobně jako Wargaming. Bojkot či omezení svého působení v zemi ohlásili i největší hráči jako Sony, Nintendo, Electronic Arts nebo Steam. České herní studio SCS Software zrušilo vydání rozšíření pro svůj Euro Truck Simulator, které by do něj přidalo právě Rusko a jeho silnice. Česká vývojářská komunita také pomohla dvěma stovkám ukrajinských protějšků pracujících na pokračování hry S.T.A.L.K.E.R. v přesunu do Prahy.

V reakci na příliv ukrajinských uprchlíků do Česka vznikla i dvojjazyčná verze nejúspěšnější české stolní hry Krycí jména. Veselejší úhel pohledu na tragické události přidali i ukrajinští tvůrci, kteří vydali simulátor traktoru bojujícího proti ruským tankům. Propojení společenských témat a herního průmyslu je ale čím dál častější i mimo kontext války na Ukrajině. K nedávnému dni veteránů například ve své vojenské hře Arma uctilo české vojáky domácí studio Bohemia Interactive.