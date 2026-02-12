Zdraví –  – 2 min čtení

Všechno je to o hlavě! Jak nakopnout mozek poradí olympijská medailistka Strachová i miliardář Dejčmar

CzechCrunch pořádá 10. března už druhý ročník Longevity Festivalu. Tentokrát akce proběhne na pražském Výstavišti.

Luboš KrečLuboš Kreč

gajdosova-strachova-dejcmar-mvpEvent
Foto: CzechCrunch
Markéta Gajdošová, Šárka Strachová a Václav Dejčmar
Žijeme déle, ale žijeme lépe? Průměrná délka života se za posledních sto let dramaticky prodloužila díky pokrokům v medicíně i hygieně, jenže s přibývajícími roky přicházejí i nemoci, které dříve lidé prostě nestihli dostat. Právě proto se longevity – tedy téma dlouhověkosti či zdravého stárnutí – stává jedním z nejdynamičtěji rostoucích oborů. A právě proto pořádáme už druhý ročník našeho Longevity Festivalu, který proběhne v úterý 10. března odpoledne na pražském Výstavišti.

Loňská premiéra ve Vnitroblocku ukázala, že o téma dlouhověkosti je v Česku obrovský zájem. Letos se proto festival stěhuje do větších prostor a zaměří se na to, co stojí za vším – na mozek. Právě náš nejdůležitější orgán totiž určuje, jak kvalitně prožijeme nejen stáří, ale každý jeden den. Na programu budou přednášky, workshopy, kulaté stoly s odborníky i takzvaná experience zóna, kde si návštěvníci budou moct vyzkoušet nejnovější technologie a produkty na vlastní kůži.

Mezi hlavními řečníky festivalu bude Václav Dejčmar, spolumajitel investiční skupiny RSJ a jeden z nejznámějších českých propagátorů biohackingu. Dejčmar je mimo jiné spoluzakladatelem mediální platformy Smrtelnik.cz mapující oblast longevity. Dlouhodobě se věnuje tématům spojeným se zdravým životním stylem a psychologií včetně účinků psychedelik a jejich potenciálu pro lidský i společenský rozvoj.

Na pódiu Longevity Festivalu promluví také investor a technologický podnikatel Damir Špoljarič, který prošel dramatickou odtučňovací kúrou a razantně změnil svůj životní styl. Nebo bývalá reprezentantka v alpském lyžování Šárka Strachová, která bude s návštěvníky sdílet mimo jiné své zkušenosti s hledáním motivace a odolnosti.

Festival nabídne i pohled z prostředí medicíny. Špičkový neurochirurg David Netuka z Ústřední vojenské nemocnice přiblíží, jak pomáhají moderní technologie v lékařské praxi a co si od nich do budoucna realisticky slibovat. Doktorskou praxi budou na pódiu reprezentovat i dva zástupci skupiny Penta Hospitals, a to Hana Novotná a Ivan Černovský.

Praktickou stránku longevity zastoupí specialisté na výživu, pohyb i regeneraci. Nutriční terapeutka Markéta Gajdošová promluví o tom, jak jídelníček ovlivňuje naši mozkovou aktivitu. Fyzioterapeut Michal Novotný, který spolupracoval s největšími sportovními hvězdami světa, a pohybový terapeut Michal Šablatúra zase ukážou, že správný pohyb není zdaleka jen o kondici. Spoluzakladatelky platformy InSync Tereza Pivná a Pavla Marková pak představí, jak propojit fyzické zdraví s psychickou pohodou.

Chybět nebude ani téma biohackingu v praxi, postarají se o to vystupující Adam Česlík ze společnosti Performance Lifestyle a Pavel Hurta z Brainmarketu. Ti ukážou, které metody a produkty skutečně fungují a které jsou spíš marketingový humbuk. O tom, jak vybudovat návyky pro dlouhověkost, promluví také Stanislav Nečas z kliniky Day1, která se zaměřuje na komplexní péči o výkon a zdraví.

Kromě přednášek a diskuzí nabídne festival workshopy včetně pohybových aktivit a možnosti vyzkoušet si třeba cold plunge. V experience zóně budou k dispozici testy, které ukážou, jaké doplňky stravy jsou vhodné pro konkrétní genetický profil návštěvníka.

Vstupenky jsou už v prodeji – základní varianta stojí 1 590 korun, prémiová verze s prioritním přístupem a záznamy z přednášek vyjde na 1 990 korun. Longevity Festival proběhne v úterý 10. března odpoledne na pražském Výstavišti.

Longevity Festival 2026
