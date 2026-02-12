Všechno je to o hlavě! Jak nakopnout mozek poradí olympijská medailistka Strachová i miliardář Dejčmar
CzechCrunch pořádá 10. března už druhý ročník Longevity Festivalu. Tentokrát akce proběhne na pražském Výstavišti.
Žijeme déle, ale žijeme lépe? Průměrná délka života se za posledních sto let dramaticky prodloužila díky pokrokům v medicíně i hygieně, jenže s přibývajícími roky přicházejí i nemoci, které dříve lidé prostě nestihli dostat. Právě proto se longevity – tedy téma dlouhověkosti či zdravého stárnutí – stává jedním z nejdynamičtěji rostoucích oborů. A právě proto pořádáme už druhý ročník našeho Longevity Festivalu, který proběhne v úterý 10. března odpoledne na pražském Výstavišti.
Loňská premiéra ve Vnitroblocku ukázala, že o téma dlouhověkosti je v Česku obrovský zájem. Letos se proto festival stěhuje do větších prostor a zaměří se na to, co stojí za vším – na mozek. Právě náš nejdůležitější orgán totiž určuje, jak kvalitně prožijeme nejen stáří, ale každý jeden den. Na programu budou přednášky, workshopy, kulaté stoly s odborníky i takzvaná experience zóna, kde si návštěvníci budou moct vyzkoušet nejnovější technologie a produkty na vlastní kůži.
Mezi hlavními řečníky festivalu bude Václav Dejčmar, spolumajitel investiční skupiny RSJ a jeden z nejznámějších českých propagátorů biohackingu. Dejčmar je mimo jiné spoluzakladatelem mediální platformy Smrtelnik.cz mapující oblast longevity. Dlouhodobě se věnuje tématům spojeným se zdravým životním stylem a psychologií včetně účinků psychedelik a jejich potenciálu pro lidský i společenský rozvoj.
Na pódiu Longevity Festivalu promluví také investor a technologický podnikatel Damir Špoljarič, který prošel dramatickou odtučňovací kúrou a razantně změnil svůj životní styl. Nebo bývalá reprezentantka v alpském lyžování Šárka Strachová, která bude s návštěvníky sdílet mimo jiné své zkušenosti s hledáním motivace a odolnosti.
Festival nabídne i pohled z prostředí medicíny. Špičkový neurochirurg David Netuka z Ústřední vojenské nemocnice přiblíží, jak pomáhají moderní technologie v lékařské praxi a co si od nich do budoucna realisticky slibovat. Doktorskou praxi budou na pódiu reprezentovat i dva zástupci skupiny Penta Hospitals, a to Hana Novotná a Ivan Černovský.
Praktickou stránku longevity zastoupí specialisté na výživu, pohyb i regeneraci. Nutriční terapeutka Markéta Gajdošová promluví o tom, jak jídelníček ovlivňuje naši mozkovou aktivitu. Fyzioterapeut Michal Novotný, který spolupracoval s největšími sportovními hvězdami světa, a pohybový terapeut Michal Šablatúra zase ukážou, že správný pohyb není zdaleka jen o kondici. Spoluzakladatelky platformy InSync Tereza Pivná a Pavla Marková pak představí, jak propojit fyzické zdraví s psychickou pohodou.
Chybět nebude ani téma biohackingu v praxi, postarají se o to vystupující Adam Česlík ze společnosti Performance Lifestyle a Pavel Hurta z Brainmarketu. Ti ukážou, které metody a produkty skutečně fungují a které jsou spíš marketingový humbuk. O tom, jak vybudovat návyky pro dlouhověkost, promluví také Stanislav Nečas z kliniky Day1, která se zaměřuje na komplexní péči o výkon a zdraví.
Kromě přednášek a diskuzí nabídne festival workshopy včetně pohybových aktivit a možnosti vyzkoušet si třeba cold plunge. V experience zóně budou k dispozici testy, které ukážou, jaké doplňky stravy jsou vhodné pro konkrétní genetický profil návštěvníka.
Vstupenky jsou už v prodeji – základní varianta stojí 1 590 korun, prémiová verze s prioritním přístupem a záznamy z přednášek vyjde na 1 990 korun. Longevity Festival proběhne v úterý 10. března odpoledne na pražském Výstavišti.