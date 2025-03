Výjimečný úspěch českých vývojářů. Pražské studio pomohlo stvořit novou Civilizaci i Indianu Jonese

Uložit 0

Obě patří mezi ty největší herní premiéry poslední doby. A pod oběma odhalili svůj podpis čeští vývojáři. Videoherní hity Civilization VII a Indiana Jones and the Great Circle totiž vznikaly i v pražských Grip Studios. Ve firmě, o které veřejnost málo ví, ale která v herní branži dělá velké věci.

Indiana Jones and the Great Circle vyšel v prosinci – a byl z něj nečekaný hit a adept na hru roku. Titul vzal Indyho dobrodružství a perfektně je převedl do videoherní podoby – a i ten virtuální Harrison Ford tam vypadá jako živý.

Civilization VII je zase pokračováním veleslavné a veleúspěšné strategické série. Její premiéra před pár týdny byla rozpačitější, ale základ má pevný – a historie ukázala, že přídavky a doplňky z Civilizací vždy udělají strategický klenot.

Když se podíváte do titulků obou těchto her, kromě hlavních tvůrců ze studií MachineGames a Firaxis tam najdete i jméno Grip Studios. Českou firmu založenou a vedenou Janem Cabukem a Jakubem Mikyskou, která postavila úspěch na podpoře vývoje her jiných firem. A teď svůj skrytý byznys konečně trochu poodhaluje.

Spousta jejich projektů totiž zůstává uzamčena smluvní mlčenlivostí. Ale o téhle dvojce můžou hovořit. „Na Indianu Jonesovi jsme s MachineGames pracovali zhruba dva roky, dlouho předtím, než byla hra vůbec oznámena. A není to jediný úspěch, kterým se můžeme pochlubit. Nový díl legendární Civilization je další z našich projektů,“ říká Cabuk.

„Naším úkolem na Indianu Jonesovi bylo především zajištění tvorby různých misí a hádanek, na které během hry narazíte,“ doplňuje parťáka Mikyska. „Šlo o hodně komplexní spolupráci. Často děláme na projektech, kde pomůžeme s optimalizací umělé inteligence nebo renderingem, ale takovou činnost je těžké ocenit. U Indyho je to jiné, pokud jste ho hráli, určitě jste vyzkoušeli mise a hádanky, které jsme dělali přímo my,“ říká.

Kromě toho se pražští vývojáři podívali i pod pomyslnou kapotu hry. Připravovali výtvarné návrhy, tvořili 3D objekty, osvětlení a další efekty. Podobně techničtěji zaměřená byla i jejich práce na Civilization VII, ačkoliv do takových detailů jako u Indyho už Mikyska nezachází: „U Civilization velký tým našich programátorů pomáhal poslední rok dotáhnout všechno do stavu, aby hra mohla vyjít.“

Obě hry jsou v kontextu českého herního byznysu neobvykle velkými počiny, málokteří domácí vývojáři (třeba s výjimkou Warhorse Studios a už teď mnohamiliardového Kingdom Come 2) si na podobně ambiciózní tituly sáhnou. „A podobných projektů máme ještě hodně a určitě o nich uslyšíte,“ dodává Mikyska. Pro Grip Studios ale přinejmenším Indy až tak výjimečný nebyl.

„Indiana Jones patřil svojí velikostí spíš k takovému středu. My se teď soustředíme na dlouhodobější spolupráce na projektech, které jsou stále ve vývoji a jejich výraznější dopad bude viditelný v příštích obdobích,“ říká Cabuk. Názvy vyvíjených her ale zůstávají v utajení.

Mezi dosud odhalené tituly, na nichž Grip Studios pracovali, patří třeba superhrdinská kombinace strategie a karetní hry Marvel’s Midnight Suns, podmořská Subnautica nebo fantasy Pillars of Eternity od studia Obsidian Entertainment. To mimochodem na tuhle značku dalo před pár týdny vzpomenout s novinkou Avowed.

Právě možnost zapojit se do vývoje vysokorozpočtových her byla podle zakladatelů Grip Studios jednou z motivací vydat se cestou takzvaného co-developmentu. Ukázalo se to také jako bezpečnější přístup než riskantní sázka na vlastní hry. A firma díky tomu za loňský rok vyrostla na tržby kolem 200 milionů korun.

Z poskytování dílčích vývojářských služeb – například pouze programování – se navíc od založení v roce 2009 stal nejen výhodný, ale čím dál tím komplexnější byznys zahrnující všechny aspekty herní tvorby. „Mnohem více už se zaměřujeme na vývoj celých her nebo projekty ještě většího rozsahu, než byla spolupráce na Indianu Jonesovi,“ uzavírají šéfové Grip Studios.