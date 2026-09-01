Vyrůst za čtyři roky na miliardu? To už je nuda. Jak AI mění přístup investorů k rychlosti startupů
Čeští investoři se shodují, že nová očekávání nejde aplikovat na všechny projekty, ale díky umělé inteligenci se laťka pro rychlost růstu zvedla.
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„Foundeři, potřebujete slyšet pravdu. Hra se změnila,“ píše na LinkedInu Harry Stebbings, zakladatel amerického venture kapitálového fondu 20VC. Vyrůst v průběhu čtyř let postupně z 1 milionu dolarů na 4 miliony, pak na 12 milionů, na 30 milionů a konečně na 75 milionů dolarů (v přepočtu asi 1,5 miliardy korun) je už v podstatě nuda.
„Po čtyřech letech jste dokázali to, co startupy Lovable a Legora zvládly za devět měsíců,“ vysvětluje svoji tezi Stebbings s tím, že investoři musí sledovat takzvané náklady obětované příležitosti (opportunity costs) a investovat při tom do příležitostí s nejvyšší návratností. „To neznamená, že výše zmíněná společnost je špatná, ale to, co je pro většinu venture kapitálových investorů ‚atraktivní‘, se zásadně změnilo,“ pokračuje.
Naráží tím na to, jak umělá inteligence mění způsob a zejména pak možnou rychlost škálování byznysu. Zajímavý pohled do diskuse o současném budování startupů. O názor jsme proto požádali i zástupce českých venture kapitálových fondů: vnímají to stejně? Respektive mění také očekávání od founderů, aby přinášeli (potenciálně) vyšší výnosy a rychleji?
Matěj Míček, Credo Ventures: „Laťka pro rychlost růstu se v poslední době výrazně zvedla. Produkty, které díky dnešní AI vznikají, jsou o tolik lepší, že se prodávají o mnoho snáz. Navíc má AI vliv i na jejich go-to-market. Nejlepší firmy dokážou testovat hypotézy mnohem rychleji a to, co funguje, okamžitě škálovat. Každopádně metriky je vždy potřeba číst v kontextu segmentu: jiná čísla dávají smysl u consumer produktu, jiná u malých a středních podniků a jiná v enterprise, kde AI prodejní cyklus tak snadno nezkrátí.“
Ondřej Fryc, Reflex Capital: „Nemám úplně rád takto zjednodušující hesla, ale ano, dřívější bottleneck v kapacitě vývoje padl a obecně je možné jet vyšší rychlostí. Záleží však také velmi na oboru, protože ne vždy a všude je to jen o automatizaci vývoje nebo salesu, někde a někdy je ten čas prostě potřeba.“
Petr Šíma, Depo Ventures: „Rychlost, se kterou dnes některé firmy dokážou díky AI růst, posouvá benchmark toho, co považujeme za opravdu atraktivní venture investici. Od AI startupů proto skutečně očekáváme výrazně vyšší tempo růstu a ambicióznější KPI než dříve. Zároveň bych to ale nepřenášel na celý VC trh. U deep techu nebo hardwaru je cesta k výnosům přirozeně delší – AI může zrychlit R&D, ale ne fyzické testování, certifikaci nebo regulaci. Očekávání investorů se tedy zvyšují, ale musí odpovídat typu technologie a trhu.“
Miloš Sochor, JIC Ventures: „AI podle mě mění očekávání investorů – především ukazuje, že některé firmy mohou růst násobně rychleji a s výrazně menším týmem, než jsme byli zvyklí. Nemyslím si ale, že bychom kvůli tomu měli mechanicky zvyšovat očekávané tempo růstu u každého startupu. Firma, která staví deep tech, hardware nebo prodává do enterprise, se nedá poměřovat stejným metrem jako AI software s téměř okamžitou globální distribucí. Pro nás se spíš zvyšuje důraz na kapitálovou efektivitu a na otázku, jestli founder skutečně využívá možnosti, které mu dnešní technologie dávají. Rychlost je důležitější než dřív, ale pořád investujeme do dlouhodobé hodnoty, ne do rychlosti samotné.“
Roman Smola, Tensor Ventures: „Souhlasím, hra se změnila. V mezerách vzniká prostor pro nové giganty, ale ten prostor se nedrží otevřený deset let. Takže ano, měníme očekávání. AI zrušila předpoklad, že iterace je drahá. Zrychlila cestu od nápadu k produktu i k zákazníkovi, firma dnes umí ukousnout signifikantní část trhu, dřív než konkurence stihne zareagovat.
Tohle zrychlení už dávno není záležitostí softwaru. AI zkracuje vývojové cykly v materiálech, v biotechu, v hardwaru i ve výrobě. Mění se ale to, co v každé vertikále rychlost vlastně znamená. V deep techu se fyzika neurychlí tím, že na ni nasadíte víc GPU, takže se neptáme, kolik releasů firma stihla za měsíc. Ptáme se, jak rychle se dostane z labu k prvnímu platícímu zákazníkovi a jak rychle pozná, že jedna technologická větev nikam nevede, a přestane do ní sypat peníze. To je dnes hlavní dělicí čára. Zakladatel, který ukáže drive a tempo exekuce, hraje jinou hru než zbytek pole. A přesně na to VC svět teď míří.“
To nejdůležitější ze srpna
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🇨🇿 Definice, pobídky i úlevy, „legalizace švarcu“ chybí. Vláda představila očekávaný startupový zákon, který má mimo jiné také investorům nabídnout možnost odečíst investici od základu daně do pěti milionů korun ročně. Navrhovaná účinnost je od 1. července 2027.
- Pozitivní zprávou pro startupy má být také slučování agentur CzechInvest a CzechTrade do CzechBusiness. Vedle tradičních agend podpory investic a exportu se přidává i třetí hlavní agenda – startupová.
- A k tomu se kandidáti na pražského primátora shodli, že chtějí výrazně posílit podporu startupů a inovací.
Kam se přihlásit
Marc Impact Programme: sedmiměsíční akcelerátor pro impact startupy, sociální podniky a neziskové organizace s byznys modelem, které už nejsou na úplném začátku a chtějí svůj dopad násobit. Program je zdarma, bez zásahu do majetkového podílu a vedle růstu projektu klade důraz i na wellbeing zakladatelů. Přihlášky jsou otevřené do 11. října.
AceON Accelerator pořádá již šestý ročník svého programu pro evropské startupy ve fázi nápadu a pre-seed, který kombinuje praktické know-how, globální komunitu zakladatelů a přístup k investicím. Program je plně online a přihlášky přijímá jen do 3. září.
Srpnové dealy českých zakladatelů
Startup (obor): suma | kolo | investoři
Logmanager (kyberbezpečnost): Odhadované stovky milionů korun | exit | Guardsix
Poznámka autora: Tento newsletter dělám každý měsíc od ledna roku 2021, což s tímto současným znamená už 68 vydání. Doteď se ani jednou nestalo, že by za celý měsíc žádný český startup mediálně neoznámil investiční kolo. (Možná se nějaké dealy podepsaly, zatím o nich ale nevíme.)
Vše o startupových investicích
- Co se aktuálně děje? Všechno důležité dění přehledně jednou měsíčně ve startupovém newsletteru.
- Kdo již investici získal? Všechny investice posledních let najdete v databázi (CC+).
- Co se děje na trhu? Hlubší vhled a analýzy dat za uplynulý rok přináší projekt Startupové Česko.
- A kdo vůbec investuje? Více než stovka zástupců investorů a fondů v komplexní databázi (CC+).
Zahraniční srpnové dealy českých VC
Čeští investoři: startup (obor) | země | suma
Jet Investment: GigaScan (optika) | Švédsko | 2,1 milionu eur (50 milionů korun)
Depo Ventures: ArcSpace (spacetech) | Francie | 2 miliony eur (48 milionů korun)
Jet Investment: Hermetiq (softwarový vývoj) | USA | 2,2 milionu dolarů (46 milionů korun)
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