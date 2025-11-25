Vyšel seznam tisícovky nejlepších restaurací světa. Z Česka na něm najdete hned tři
La Degustation Bohême Bourgeoise, Essens a Papilio. To jsou tři české podniky, které se probojovaly do prestižního seznamu La Liste.
Jen pár týdnů předtím, než Česko dostane svého prvního plnohodnotného michelinského průvodce, vydal aktualizaci svého seznamu nejlepších podniků napříč celým světem francouzský projekt La Liste. Ten vyhodnocuje profesionální a uživatelské recenze i výsledky v uznávaných globálních průvodcích a na jejich základě sestavuje svůj vlastní seznam. A letos se do prestižní první tisícovky dostali hned tři zástupci z Česka – restaurace La Degustation Bohême Bourgeoise, Essens a Papilio.
La Liste vznikl před deseti lety a stojí za ním bývalý šéf francouzského průvodce Gault & Millau, který ho prý pojal jako reakci na britský výběr The World’s 50 Best. Ať už je to jakkoliv, k dispozici tak máme hodnocení, které se snaží být co možná nejvíc nezávislé právě tím, že kombinuje výsledky z publikací, jako je Michelin, Gault & Millau, ale i uživatelské ohlasy na TripAdvisoru nebo Yelpu a recenze v uznávaných médiích. Přes speciální algoritmus, který jim přiřazuje různou váhu, pak vzniká výsledné pořadí.
Že se tak do něj dostaly za Česko právě La Degustation Bohême Bourgeoise, Essens a Papilio, nepřekvapí – všechny tři totiž patří mezi ty nejzajímavější podniky, které je u nás momentálně možné navštívit. Už dříve michelinskou hvězdou oceněná pražská La Degustation se ve výběru objevila opakovaně, druhé dva podniky si letos odbyly svou premiéru.
TOP 10 restaurací podle podle La Liste 2025
- Cheval Blanc by Peter Knogl, Basilej, Švýcarsko
- Guy Savoy, Paříž, Francie
- L’Enclume, Grange-over-Sands, Spojené království
- La Vague d’Or, Saint-Tropez, Francie
- Le Bernardin, New York, USA
- Lung King Heen, Hongkong, Čína
- Matsukawa, Minato-ku, Japonsko
- Schwarzwaldstube, Baiersbronn, Německo
- SingleThread, Healdsburg, USA
„Zařazení Papilia do průvodce La Liste považuji za významné ocenění, které potvrzuje, že naše práce má směr i dlouhodobý smysl. Tento úspěch vnímám především jako uznání celého týmu — lidí, kteří denně pracují s maximální pečlivostí a snahou posouvat českou gastronomii dál. Je to také důkaz, že současná česká kuchyně dokáže obstát v mezinárodním kontextu a zaujmout svou autenticitou,“ uvedl pro CzechCrunch šéfkuchař Papillia Jan Knedla. Jeho restauraci najdete ve Vysokém Újezdu nedaleko Prahy a letos se stala tou vůbec nejlépe hodnocenou podle české verze Gault & Millau.
„Jsem nadšený, protože je to něco, co jsem si přál. La Liste je jeden z hodnotitelů průvodců, ve kterém si myslím, že je dobré být, a ono se to stalo! Takže vlastně nemám slov,“ říká Otto Vašák z jihomoravského Essensu, který se letos jako první šéfkuchař za český podnik dostal na seznam nejlepších kuchařů The Best Chef Awards. U všech tří podniků pak očekává, že budou bodovat i v české verzi Michelinu, kterou komisaři představí 11. prosince.
Aktuálních top 1 000 podniků seznamu La Liste najdete na webu projektu, speciální aplikaci pak můžete používat jako průvodce při cestách, který vám ukáže hodnocené podniky v okolí. Ty dle systému La Liste získávají body a od jedné do pěti korunek. Maximum je sto bodů a do hlavní tisícovky jdou ty restaurace, které získaly bodů nejvíc a alespoň tři korunky. Celkem ale seznam zahrnuje podniků násobně více, jen letos uvádí, že v něm figuruje na 35 tisíc restaurací a tisíce pekáren a sedm tisíc hotelů.
La Degustation a Papilio získaly letos po 77 bodech, Essens 75,5, všechny pak po třech korunkách. Celkem je v aplikaci ale za Česko 100 restaurací, 22 pekáren a 58 hotelů. Pro porovnání: chválený devínský Eck nasbíral rovnou 95 bodů a čtyři korunky, vedle něj je za Slovensko v seznamu stejný počet restaurací jako v Česku, tedy stovka, šest pekáren a 56 hotelů. Mimo hlavní přehled najdete za Česko podniky jako Štangl, Levitate, Miura, Jídelna Světozor, pekárna Arte Bianca, hotel Four Seasons a spoustu dalších.