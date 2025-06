Z Kingdom Come 2 bude film. Snímek v režii Daniela Vávry uvidíte na festivalu v Karlových Varech

Daniel Vávra, Jindřich ze Skalice a Martin Klíma. Bez téhle trojky by Kingdom Come nebylo

Kingdom Come: Deliverance 2 je hra, která kromě toho herního poskytuje i filmový zážitek. A teď z ní bude film doslova. Už letos v červenci bude mít na Mezinárodní filmovém festivalu Karlovy Vary premiéru snímek stvořený ze hry z českého středověku od vývojářů z Warhorse Studios.

„Vidět Kingdom Come: Deliverance 2 na velkém plátně je už nějaký čas mým velkým přáním,“ říká Martin Frývaldský, ředitel Warhorse Studios – a opakuje tak myšlenky nespočtu fanoušků, které si velkolepá videohra z českého středověku získala. Toto přání se zakrátko splní. Návštěvníci karlovarského filmového festivalu jako první na světě uvidí už 9. července hru převedenou do filmové podoby s názvem Kingdom Come: Deliverance II Cinematic Cut.

Právě odhalené dílo bude filmovým sestřihem scén ze samotné hry a vzniklo v režii Daniela Vávry a Petra Pekaře. Tedy kreativního ředitele a vedoucího filmového oddělení Warhorse. „Věřím, že civilní příběh kovářova syna osloví i filmové diváky a obstojí v konkurenci světových produkcí. Jsme společně s kolegy ve studiu pyšní, že máme možnost příběh, na kterém jsme pracovali mnoho let, představit ve světové premiéře právě na festivalu v Karlových Varech,“ dodává Frývaldský.

Středověká hra je už ve své čistě videoherní podobě nesmírně filmovým či seriálovým počinem. Hra sice láká na otevřený svět českého středověku v okolí hradu Trosky či na Kutnohorsku, přinejmenším stejně silný je ale její scénář. I v naší recenzi Kingdom Come 2 jsme právě postavy a jejich osudy vyzdvihovali. A také finančne se filmovému světu rovná. „Za cenu Kingdom Come 2 by se dal natočit středněrozpočtový hollywoodský film nebo třeba celý seriál na Netflixu,“ poodhalil rozpočet KCD2 šéf studia.

Pro karlovarský festival bude film Kingdom Come: Deliverance II Cinematic Cut vítaným rrozšířením programu. „Je nám ctí spolupracovat se světovými špičkami ve svém oboru na jedinečném projektu, který je mimořádně originálním příspěvkem k našim dlouhodobým snahám prezentovat silné a poutavé příběhy zachycené svébytnou formou,“ říká umělecký ředitel tradiční akce Karel Och. Letošní, už 59. ročník festivalu proběhne 4. až 12. července.

Kromě filmu už dnes vychází i dokument o Kingdom Come 2

Kromě proměny herního příběhu ve filmový sestřih na fanoušky čeká ještě jeden – a výrazně dřívější – filmový projekt. Tentokrát dokumentární. Už dnes v šest hodin večer má premiéru dokument s podtitulem The Final Countdown. Autoři napojení na uznávaný herní magazín GameStar v čele s polským herním žurnalistou Michałem Mańkou s kamerami a štábem zamířili přímo do pražských kanceláří Warhorse Studios, kde strávili finální hodiny před vydáním hry.

„Byli s námi několik dní před vydáním i den po premiéře. Takže se lidé mají na co těšit,“ říká pro CzechCrunch zástupce studia Tobias Stolz-Zwilling. „Uvidíte hodně dojmů klíčových lidí z Warhorse od oznámení hry až po její vydání. Jsou hodně nefiltrované, opravdu ‚real‘, jak se říká. Jsou to opravdové emoce,“ dodává ředitel komunikace herní firmy.

„Vážně mě překvapilo, jak moc velký přístup jsme od Warhorse dostali. Souhlasili se vším, o co jsme požádali,“ přidává Michał Mańka. „Natočili jsme přes sedm hodin rozhovorů se sedmnácti respondenty. A kromě interview jsme samozřejmě měli i další záběry,“ říká. Z nich s kolegy sestříhal více než dvouhodinový dokument. V něm uvidíte a uslyšíte samozřejmě Daniela Vávru, ale i herecké představitele dvou hlavních hrdinů Toma McKaye a Luka Dalea, nahlédnete do zákulisí Warhorse Studios nebo na párty pořádanou po vydání hry.

Dokument má proto být zajímavý i pro největší a nejinformovanější nadšence do Kingdom Come či příznivce Warhorse Studios. „Ukáže nejen těch posledních čtyřiadvacet hodin před premiérou, ale i cestu, jakou Warhorse Studios od vydání prvního dílu před sedmi lety ušli. Máme hodně fakt povedených záběrů z vývoje, ať už z natáčení filmečků, nebo třeba z nahrávání zvuků,“ říká Mańka.

Diváci se dokonce mohou těšit i na obsah, který byl z Kingdom Come: Deliverance 2 vystřižený. „Pro mě osobně jsou ale nejlepší okamžiky, kdy vidíte, jak lidé z týmu sledují první recenze hry,“ láká na dokument o KCD2 Stolz-Zwilling. „Až na nějaké výjimky jsme totiž opravdu nevěděli, jak nás média ohodnotí,“ dodává PR šéf – a přidává ještě jednu zajímavou informací.

Kromě zahraničních dokumentaristů totiž na svou dřívější práci naváže i českým dílem redakce domácího herního magazínu Vortex. Ta už zdokumentovala zrod a premiéru prvního dílu Kingdom Come: Deliverance. Už ten pro Warhorse Studios znamenal úspěch. Ale pokračování má našlápnuto ještě výš. Podle ředitele Martina Frývaldského prodeje Kingdom Come 2 překonávají očekávání. A pokořením čtyř milionů prodaných kopií už si jsou ve Warhorse Studios jistí.