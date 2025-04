Začali od rekonstrukce opuštěných budov, teď v Bohéme Collection dodávají hotelové produkty na 23 trhů

Uložit 0

Když se Boris Petr ve 23 letech pouštěl do rekonstrukce svého pronajatého bytu, aby ho o dvě třídy vylepšený později pronajal jiným nájemníkům, netušil, že to je jen začátek dlouhého příběhu. Měl sice za sebou pětiletou úspěšnou zkušenost s vývozem českých nápojů do zahraničí, ale teď se u plovoucích podlah, štuků a sestavování kuchyně vydával na novou podnikatelskou cestu. Ta ho už deset let vede od ubytovávání turistů, přes zařizování pětihvězdičkových hotelů až po vývoj produktů pro hotelový byznys.

„Těch bytů jsme tenkrát v několika budovách s kamarádem zrekonstruovali a pronajímali přes 200. Bavilo mě přemýšlet o tom, jak je zařídit, aby se v nich lidem dobře bydlelo a cítili se tam opravdu jako doma,“ vzpomíná Boris Petr na své první kroky k podnikání spojenému s hotelnictvím.

Nečekanou roli přitom v jeho příběhu sehrál covid. Petr stihl v roce 2020 otevřít a kvůli epidemii zase na dlouhý čas zavřít pronajatý hotel v Rakousku. „Ta doba byla v mnoha ohledech pro hotelnictví pozitivní, i když to může znít divně. Potkal jsem obrovské množství schopných lidí, kteří lockdown využili k tomu, aby do svých podniků investovali a přišli s novými nápady pro hosty. Tenkrát jsem i já mohl rozjet svou myšlenku na vlastní výrobu speciálních hotelových postelí pro světový trh,“ vypráví.

Nebyl jsem spokojený s designem a kvalitou postelí a rozhodl se nechat v Čechách vyrobit model podle vlastní představy.

Postupně začal rozjíždět obchod s vybavením pro hotely v Česku i po celém světě. Nábytek byl od první chvíle důležitou součástí jeho sortimentu. Vybíral od světových výrobců ten nejlepší, ale stále narážel na stejný problém: „Nebyl jsem spokojený s designem a kvalitou postelí a rozhodl se nechat v Čechách vyrobit model podle vlastní představy,“ popisuje prvotní nápad.

Postupně vyvinul několik typů, z nichž nejprodávanější je rozpojitelné dvoulůžko. „Když máte hotel, stojí vás stovky člověkohodin ročně posouvání postelí k sobě a od sebe — podle toho, zda přijedou manželé, nebo kolegové,“ vysvětluje. Vymyslel jednoduchý spojovací prvek, díky kterému se manželská postel včetně matrace za 15 vteřin rozpojí nebo spojí, zároveň se snadno odejme a vyčistí celý potah.

„Znělo to zpočátku naivně — nábytkem z českých dílen konkurovat asijské produkci, ale uspěli jsme a postupně výrobu rozšiřovali,“ pokračuje s vyprávěním. „Tenhle přístup ostatně naši firmu provází pořád — máme rádi hotely a jejich hosty, nebojíme se pouštět se do nových věcí a fandíme každému malému penzionu i velkému řetězci, aby se do něj hosté vraceli jako domů. A vymýšlíme cesty, jak jim s tím pomoci,“ vysvětluje Boris Petr.

Když mluví o „naší firmě“, má na mysli značku Bohéme Collection. I když je Boris Petr zatím jediným majitelem, společnost vedou s kamarády Michalem Jeníkem a Pavlem Ježkem. Bohéme Collection nyní zastřešuje všechny jejich výrobní, kreativní i dodavatelské aktivity pro hotely všech velikostí.

„Postupně chceme v Čechách vyrábět i další typy nabízených produktů,“ popisuje Jeník jejich plány. Minibary, vozíky, vybavení koupelen… za tři roky se firma rozrostla do velikosti kompletního dodavatele všeho, čím hotel potřebuje vybavit. „Začali jsme u velkých hotelových řetězců v Čechách i západní Evropě, letos jsme si plácli na partnerství s Amazing Places. Poprvé letos expandujeme i do Asie a od minulého roku dodáváme do Gruzie,“ vypráví.

Kromě nábytku, elektroniky nebo úklidových prostředků věnují v Bohéme Collection velkou péči hotelové kosmetice. Získali mimo jiné výhradní zastoupení známé značky Rituals pro hotelový trh v České republice a na Slovensku. „Pro tuto holandskou značku jsme jen za první rok osminásobně překročili prodejní plán v České republice a stali se jedním z nejvýkonnějších evropských trhů. Získali jsme také nabídku zastoupení pro italské Ferragamo,“ popisuje Boris Petr úspěch, který jeho a Michala Jeníka inspiroval k dalšímu kroku — výrobě vlastní exkluzivní hotelové kosmetiky pod značkou Alchemist Bohéme.

Foto: Bohéme Collection Česká hotelová kosmetika Alchemist Bohéme pro náročné hosty

„Procestoval jsem hodně míst a vždycky jsem si všímal toho, jak je který hotel vybavený. A právě podle kosmetiky na pokoji jsem brzy začal rozlišovat kvalitu celého hotelu. Vypadá to jako maličkost, ale není. Na malé tubičce poznáte o hotelu mnoho,“ vysvětluje, proč se pustil do hledání receptur, podle kterých by mu dávalo smysl vyrábět kosmetiku, jakou by sám rád na cestách potkával.

Myšlenku nosili s Michalem Jeníkem v hlavě do chvíle, kdy objevili herbář ze šestnáctého století, jehož autorem byl tehdejší lékař českého místodržícího a rektor Univerzity Karlovy Petr Ondřej Matthiolli. Obsahuje české léčivé byliny, aby se podle nich sedláci mohli doma léčit. „Knihu si zaplatily české stavy pod podmínkou, že bude psaná česky. Je doplněná asi 400 dřevoryty, takže byla na svou dobu extrémně nákladná. Nádherný kus historie,“ popisuje Boris Petr knihu, kterou sám rád listuje a podle které jeho tým tvoří receptury.

Hotelová kosmetika provází hosta celým pobytem. A v tom je právě její síla.

Kromě těchto bylin je základem kosmetiky Alchemist Bohéme také třeba včelí vosk a přírodní oleje. Do nich výrobní tým Borise Petra přidává originální kombinace z dílny mladé české parfumerie Kintsugi. Svou vlastní specifickou vůni přitom nemusí mít hotel jen v šamponech či mýdlech na ruce.

„Pro pětihvězdičkový hotel například umíme vytvořit celý koncept jedné specifické vůně, kterou dají do aroma difuzérů, ucítíte ji v lobby, v koupelně, ze svíčky na recepci…,“ vysvětluje myšlenku Boris Petr s tím, že čichovou paměť máme silně spojenou se zážitky a emocemi a pokud si ji hosté oblíbí, jsou schopni zapamatovat si podle ní „svůj“ hotel i desítky let. „Stejnou kosmetiku si hosté mohou koupit třeba také opatřenou logem hotelu v dárkové kazetě při odjezdu nebo jim ji recepční může věnovat jako parfém do auta,“ přidává Petr další nápady, které už využívají hotely v Čechách i v Evropě.

„Hotelová kosmetika provází hosta celým pobytem. A v tom je právě její síla,“ říká Boris Petr. Od doby, kdy sám provozoval vlastní hotely, ví, za co všechno je každý majitel zodpovědný – od personálu a restaurace až po bezpečnost hostů. „My jsme tu od toho, abychom hotelům pomohli přemýšlet o level výš… abychom jim k jejich skvělým službám pomohli přidat něco nadčasového a osobitého, co jejich hostům zůstane v paměti jako jedinečný zážitek pro tělo i duši. Pak je vysoká pravděpodobnost, že se za tím budou znovu a znovu toužit vracet,“ uzavírá Petr.

S kosmetikou Alchemist Bohéme loni vyhráli dodávky do celoevropské hotelové sítě Easyhotel, letos zprovoznili nový maloobchodní e-shop a spolu se sítí Rossmann ji uvedli na retailový trh. Hned v prvním měsíci se stali nejprodávanější kosmetikou v segmentu „travel“. Zároveň značka rozjíždí spolupráci se spa centry nebo s developery bytových projektů s nadstandardním vybavením, jejichž součástí jsou například difuzéry vůni ve společných prostorách nebo v jednotlivých bytech.

Veškerou výrobu kosmetiky i nábytku, stejně jako sklad stovek položek z nabídky hotelového vybavení letos v Bohéme Collection postupně stěhují do 16 000 m2 nově pronajatých prostor v pražské Ruzyni. Rozpadající se železobetonové budovy bývalých tiskáren budou už brzy vonět dřevem, ale také květinovými oleji, bylinnými šampony a mýdlem, které se tu budou stáčet do tisíců tubiček a lahviček, balit do krabic a připravovat k expedici.

Je u nás spousta šikovných a chytrých lidí, se kterými je radost spolupracovat a tvořit nové věci.

„Jsem hrdý na to, že dokážeme v Čechách vyrobit kvalitní luxusní produkty schopné konkurovat levným asijským dovozům. Čím dál víc hotelů je ochotno zaplatit za kvalitu, protože vědí, že se jim to na spokojenosti hostů vrátí. Navíc je u nás spousta šikovných a chytrých lidí, se kterými je radost spolupracovat a tvořit nové věci,“ líčí Boris Petr, který o sobě rád říká, že je vlastenec.

Ve volném čase investuje do záchrany starých jihočeských stavení a přemýšlí, který z dalších podnikatelských nápadů společně s Michalem Jeníkem uvést do života a kdy. „Chceme dál růst organicky. Do této chvíle jsme se bez bankovního úvěru dokázali dostat na 23 trhů. Než si do firmy pustit cizí investice, raději se k dalším plánům dopracujeme postupně. Všechno má svůj čas,“ usmívá se Boris Petr.

„Věřím, že naším hlavním bohatstvím je nadšení pro lidi, kteří roky budují zajímavé hotely a penziony a dělají je krásným místem pro své hosty. Mají náš veliký obdiv a nás pořád baví pomáhat jim v tom, aby právě jejich hotel byl jedinečným místem, na který hosté nezapomínají a rádi se do něj vracejí,“ říká na závěr.