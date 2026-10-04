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Zářící vražedkyně, nejlepší prašan v Japonsku a táta a syn, kteří expandují s hotely

Jako každou neděli vám přinášíme pravidelný přehled toho nejzajímavějšího, co jsme v končícím týdnu na CzechCrunchi napsali a natočili.

Luboš KrečLuboš Kreč

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Foto: Archiv VS / Netflix / Czech Inn Hotels / Canva Pro
Japonský prašan, herečka Ella Beatty a Jaroslav Svoboda se synem Davidem
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Začátek října je podobně jako celý letošní rok nezvykle teplý, tak si užívejte poslední dozvuky léta. Nicméně nezapomeňte číst a koukat na to, co pro vás chystáme na CzechCrunchi. A je toho víc než dost. Tady je tradiční výběr toho nejúspěšnějšího z posledního týdne. Najdete v něm novou hvězdu z Netflixu, japonský prašan nebo další detaily o byznysu kolem Kingdom Come 2.

Každou neděli vám naservírujeme nejdůležitější zprávy týdne.

Newsletter Weekly | Poslední vydání

🪓 Její rodiče jsou hollywoodské legendy, první roli ale dostala až ve 23 letech. A září v ní jako vražedkyně

⛷️ Japonsko má ten nejlepší prašan na světě. S kamarády proto koupil horskou chatu a vozí tam Čechy na lyže

🏰 Na Kingdom Come 2 vydělali skoro dvě miliardy. Rok od vydání české hry přinesl Warhorse královské bohatství

🛌 Otec začínal jako číšník, syn u nádobí. Společně teď expandují po Evropě a chtějí až pět dalších hotelů ročně

🏃 Kolik pohybu stačí ke dlouhověkosti? Vědci sbírali 30 let data a sestavili poměrně přesný návod, co dělat

🤖 Claude skáče mílovými kroky a uživatelé při tom šetří. Proč věnovat pozornost novému modelu od Anthropicu

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