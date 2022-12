Budoucnost je tady. Amazon začal v Americe doručovat zásilky drony, v Česku si zřejmě počkáme roky

Mluví o tom několik let, teď se to stalo skutečností. Amazon začal doručovat zásilky prvním zákazníkům pomocí dronů. Služba nazvaná Prime Air je zatím dostupná jen ve dvou městech v Kalifornii a Texasu, první balíčky tamním zákazníkům byly touto cestou doručeny již před začátkem Vánoc. Cílem technologického obra je nyní sbírat data z reálného provozu a postupně službu rozšiřovat i do dalších lokalit.

Amazon získal povolení od americké státní agentury Federal Aviation Administration na využívání dronů pro doručování letos v srpnu, píše portál ArsTechnica. Maximální hmotnost balíčku je přitom asi 2,25 kilogramu, podle firmy takový limit splňuje 85 procent všech zásilek.

Doručování drony je aktuálně dostupné v kalifornském městečku Lockeford, které má asi 3,5 tisíce obyvatel, a v texaském College Station, kde žije 76 tisíc lidí. Zájemci se mohou u Amazonu přihlásit k využití tohoto způsobu doručení, firma následně potvrdí, jestli na jejich adresu dokáže zásilky dopravit bezpečně.

Samotný dron pak letí do konkrétní lokace a zahájí klesání na dvorek, kdy se má v bezpečné výšce vznášet nad zemí. Následně balíček uvolní a vznese se zpět do výšky. Drony mají šestiúhelníkový tvar se šesti vrtulemi pro lepší stabilitu a minimalizování zvukové vlny. Amazon vyvinul vlastní technologii pro detekci překážek, což má dronům umožnit létat autonomně, zatím ale v reálném provozu všechno probíhá pod kontrolou lidí.

„Je jen otázka času, kdy se přeprava zboží pomocí dronů stane standardem.“

„Naše algoritmy využívají k detekci objektů sadu technologií. Pomocí tohoto systému dokáže dron identifikovat statický objekt ve své dráze, například komín, ale také detekovat pohybující se objekty na horizontu jako jiná letadla. Pokud jsou překážky identifikovány, automaticky změní kurz, aby se jim vyhnul. Když náš dron klesá, aby doručil zásilku na dvorek zákazníka, zajistí, aby v okolí místa doručení byl malý prostor bez lidí nebo zvířat,“ popsal Amazon fungování dronů.

„Jsem rád, že Amazon pokročil. Byla to jen otázka času,“ reaguje pro CzechCrunch na novinky Filip Černý, marketingový ředitel hudebního e-shopu Kytary.cz. Ten začátkem letošního roku také otestoval doručení balíčku dronem, který letěl nad Prahou. Prodejce tak chce být připraven na to, až se takový způsob dopravy stane legálním.

„Uvidíme, jak moc bude Amazon v této oblasti úspěšný a kdy se jím nechají inspirovat i další velcí hráči. Je to jen otázka času, kdy se přeprava zboží pomocí dronů stane standardem, podobně jako dnes automobilová nebo letadlová doprava,“ míní dále Černý, podle kterého se Kytary.cz aktuálně k dalšímu rozvoji této přepravní metody v dohledné době nechystají.

Doručování drony u nás ještě v roce 2016 otestoval také Mall.cz a podobně jako Kytary.cz se e-shop letos vyjádřil, že rozvoj takového způsobu dopravy aktuálně nepatří mezi jeho priority. Kdy a jestli vůbec začnou prodejci v Česku využívat na doručování také drony, aktuálně vůbec není jasné.

„Česká legislativa je v tomto ohledu dost zkostnatělá a nemám informace o tom, že by se připravovaly nové zákony nebo změny předpisů pro civilní letectví, které by umožnily dopravu zboží pomocí dronů. Na základě zkušeností z našeho letošního testovacího letu bych odhadl, že do deseti let se v Česku nestane velká změna v této oblasti. Tipoval bych, že v Evropě bude udávat směr masovému rozšíření dronů Skandinávie,“ dodává Černý.

Ve světě přitom jde o stále běžnější praxi, například Wing spadající pod Google začal již v roce 2019 a v letošním březnu se pochválil doručením 200 tisíc zásilek. Například Walmart měl podle serveru The Verge v plánu v tomto roce rozšířit doručovací oblasti pro celkem čtyři miliony domácností v šesti amerických státech. Doručování balíčků ale není jediné využití, drony již nyní nachází uplatnění například i při požárech výškových budov, přenosech defibrilátorů a záchraně životů nebo hlídání domácností.