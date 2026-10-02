Češi nejvíc baží po hořčíku. Pilulka na tom staví byznys s vlastní značkou doplňků a umělou inteligencí
Online lékárna pod kontrolou Tomáše Čupra rozjela vlastní značku Daily, předplatné s krevními testy a potvrzuje posun k longevity byznysu.
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Ještě v roce 2022 měla Pilulka tržby přes tři miliardy korun a kromě Česka působila i v Rumunsku, Maďarsku a Rakousku. Od té doby zahraniční trhy opustila, kamenné lékárny prodala a pod kontrolou zakladatele Rohlíku Tomáše Čupra se z online lékárny mění v byznys postavený na longevity, tedy péči o zdraví a dlouhověkost. Stojí na doplňcích stravy, vlastní značce a krevních testech. „Dříve jsme byli jen lékárnou, dnes chceme zákazníka provázet od chvíle, kdy si udělal krevní test a zjistil, co mu chybí,“ popsal generální ředitel Pilulky Petr Toupal v srpnovém rozhovoru pro CzechCrunch.
Proměně předcházelo několik krizových let. Pilulka vstoupila v říjnu 2020 na trh Start pražské burzy a v roce 2022 se její akcie obchodovaly kolem 1 800 korun. V roce 2023 ale místo zamýšlené čtvrt miliardy vybrala v sekundárním úpisu zhruba 67 milionů korun a propouštěla. V červenci 2024 jí Čupr přes TCF Capital půjčil 80 milionů korun s opcí na kontrolní podíl, kterou loni v březnu uplatnil. Zakladatelé Petr a Martin Kasovi už mezi akcionáři nejsou a akcie během roku 2025 spadly pod sto korun, aktuálně se obchodují za 109 korun. Za celý loňský rok Pilulka utržila 876 milionů korun, o třetinu méně než o rok dříve, provozní ztrátu ale stáhla ze 101 na 15 milionů.
Pod novým majitelem Pilulka loni prodala kamenné lékárny a zůstala jen online. V září 2025 představila privátní značku doplňků Daily vyráběnou v Česku a na podzim se jejím šéfem stal Petr Toupal, který dříve působil mimo jiné v Bille, Tescu a Košíku. V říjnu 2025 firma spustila předplatné Pilulka PRO, které za 99 korun měsíčně zahrnuje i laboratorní testy. Krevní a DNA testy s jejich interpretací zajišťuje startup Macromo, který stejně jako Pilulka patří do skupiny TCF a s nímž Čuprovy firmy letos v lednu nabídly detailní krevní test.
Značka Daily, kterou Pilulka prodává i na Rohlíku, tvořila podle Toupala v srpnu téměř 15 procent obratu v kategorii doplňků stravy. „Současných 15 procent je startovací meta, po zdvojnásobení nabídky na 80 až 90 produktů cílíme na 40procentní podíl na tržbách v této kategorii,“ vysvětluje Toupal. Novinkami v řadě Daily chce firma oslovit mladší lidi, většinu zákazníků totiž tvoří ženy středního a vyššího věku. Sortiment Pilulka rozšířila o chytrou a nositelnou elektroniku, měřiče tlaku a zdravé potraviny.
Při výběru doplňků má zákazníkům pomáhat hodnoticí systém NutraRating, který Pilulka spustila spolu s předplatným. Letos ho rozšířila na proteiny a aktuálně hodnotí přes 3 500 doplňků a proteinů na stupnici od A+ po D. Po přidání směsí doplňků NutraRating podle Pilulky pokrývá prakticky celé nabízené portfolio suplementů. Do známky vstupuje forma a množství účinných látek, čistota složení, původ surovin, výrobní standardy či transparentnost výrobce, u proteinů také zdroj bílkovin.
Jak rozšířené jsou doplňky stravy v Česku, ukazuje průzkum, který pro Pilulku zpracovala agentura Ipsos na reprezentativním vzorku tisíce lidí ve věku 18 až 55 let. Doplňky užívá 84 % z nich a více než polovina uživatelů (54 %) je bere každý den. Jako hlavní důvod uvádějí podporu imunity (43 %), dále celkovou péči o zdraví a prevenci a únavu či nedostatek energie (shodně 33 %). Nejčastěji Češi sahají po hořčíku (60 %), vitaminu C (53 %) a vitaminu D (45 %).
O tom, co si koupí, rozhoduje nejvíc vlastní zkušenost (32 %), těsně za ní doporučení rodiny či přátel (30 %), lékaře (29 %) a lékárníka (26 %). Sedm z deseti lidí nakupuje doplňky aspoň někdy online, nejčastějším místem nákupu ale zůstávají kamenné i internetové lékárny. Kvalita je pro 65 % uživatelů důležitější než cena a většina z nich by za doložitelně kvalitnější výrobek zaplatila aspoň o něco víc, pětina dokonce znatelně víc.
Jak kvalitu poznat, ale lidé spontánně popisují jen zřídka: dostatečné množství účinné látky zmínilo 21 % dotázaných, kvalitní suroviny 18 % a dobré složení 13 %. Z nabídnutých možností pak nejčastěji vybírali množství účinné látky (38 %), čisté složení a dobrou vstřebatelnost (shodně 30 %). „Velké číslo na etiketě samo o sobě kvalitu nedokládá,“ říká Michal Pohludka, odborný člen poradního sboru Pilulky. Podle něj ani srovnání podle více parametrů nemůže říct, který přípravek konkrétní člověk potřebuje.
Vedle sortimentu mění Pilulka i to, jak funguje uvnitř. S AI transformací jí pomáhá další Čuprův startup Duvo a cílem je, aby firma do konce letošního roku fungovala jako plně AI-driven společnost. Dostupnost zboží se podle Toupala díky umělé inteligenci zlepšila o patnáct procent, což v ročních tržbách představuje 36 milionů korun. Vychystávání objednávek se po nástupu nového šéfa logistiky zrychlilo o čtyřicet procent.