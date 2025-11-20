Češi opět dominují technologickým firmám regionu. Z top deseti obsadili polovinu příček
V padesátce nejrychleji rostoucích firem regionu má podle žebříčku Deloitte Fast 50 Česko čtrnáct zástupců.
Český startup Oddin.gg obhájil loňské prvenství v žebříčku Deloitte Technology Fast 50 Central Europe a potvrdil svou pozici nejrychleji rostoucí technologické firmy regionu. Pražská společnost zaměřená na esportová data zaznamenala růst provozních výnosů o 4 267 procent za poslední čtyři roky. Zdejší firmy dominovaly i v dalších kategoriích – v padesátce nejrychleji rostoucích firem má Česko čtrnáct zástupců, z nichž pět se umístilo v první desítce.
Oddin.gg vzniklo v roce 2018 a vybudovalo jednu z nejpokročilejších světových platforem pro datové modelování a predikce v oblasti esportových soutěží. „Letošní ocenění bereme jako symbolické vyvrcholení roku, ve kterém jsme získali oficiální certifikaci v Brazílii a Buenos Aires a rozšířili naše aktivity napříč celou Latinskou Amerikou,“ řekl Vlastimil Venclík, spoluzakladatel a ředitel startupu, který letos od investorů získal další stovky milionů korun.
V první desítce se umístily další české firmy – na čtvrtém místě whistleblowingový FaceUp Technology, na pátém místě startup digitalizující řemeslné služby Adam a na sedmém místě fintechová aplikace Patron GO. Devátou příčku obsadila společnost Malcom Finance. Pro vstup do hlavní kategorie Fast 50 musely firmy dosáhnout provozních tržeb alespoň 50 tisíc eur (zhruba 1,26 milionu korun) v letech 2021 až 2023 a v roce 2024 minimálně 100 tisíc eur (asi 2,5 milionu korun).
Zdejší firmy pak uspěly i v dalších kategoriích. V Companies to Watch, která oceňuje mladé firmy s růstovým potenciálem, se prosadila společnost Webout You (čtvrté místo) a brněnská DynaNIC (páté místo). V kategorii Impact Stars pro firmy s pozitivním společenským dopadem získaly ocenění projekty Flowpay, Soulmio a VR Life.
Zvláštní pozornost si zaslouží kategorie AI Value Driver, kde Deloitte ve spolupráci s Google Cloud oceňuje inovativní využití generativní umělé inteligence. Vítězem se stala česká společnost Flowpay, která díky vlastním AI modelům zrychluje poskytování provozního financování pro malé a střední podniky.
Region střední Evropy letos zažil mimořádně vyrovnaný ročník. Nejvíce zástupců v hlavní kategorii mají Česká republika a Polsko (po čtrnácti firmách), následuje Slovensko (osm) a Chorvatsko (sedm). Průměrný růst firem dosáhl 1 219 procent, přičemž pro vstup do žebříčku bylo potřeba vyrůst zhruba o 600 procent. „Region střední Evropy letos ukázal obrovskou vyrovnanost. Pokud chceme držet krok se zbytkem Evropy a pokusit se dohnat Spojené státy, Izrael či asijské státy, musíme být odvážnější v deep-tech inovacích,“ říká Jiří Sauer, regionální lídr programu Technology Fast 50 CE.
„Česká republika letos znovu potvrdila svou roli technologické velmoci regionu. Je to jasný signál, že český technologický sektor přechází z pozice startupového ekosystému do fáze vyspělých, škálovatelných firem, které obstojí v globální konkurenci,“ dodává Kateřina Novotná, lídryně programu Deloitte Technology Fast 50 v Česku. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 20. listopadu ve Slovanském domě v Praze.