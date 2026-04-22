Česká města čeká upgrade pro 21. století. A roli v tom hrají miliardáři, kteří se tlačí do sportu
České fotbalové stadiony a hokejové arény prochází tichou revolucí – postupně vyrůstají nové nebo se zásadně transformují ty stávající.
Glosa Luboše Kreče Česká města prochází a v příštích letech procházet budou zdánlivě nenápadnou proměnou, kterou pohání zájem lidí, včetně těch nejbohatších, o profesionální sport, především pak o fotbal a hokej. Řeč je o výstavbě moderních hal a stadionů, které se mohou, ale samozřejmě nemusí, stát chloubami míst, kde stojí.
Když s rodinou cestujeme po Evropě, rádi se synem navštěvujeme fotbalové stadiony. Pařížský park princů, mnichovská Allianz Arena, madridské San Bernabeu… Jsou to magická místa se svébytnou architekturou a urbanistickou rolí, kudy proudí nejen davy fanoušků, ale i turistů.
Srovnávat s nimi české stadiony z mnoha důvodů nelze – nejen že jsou menší a s podstatně chudší historií, ale také jsou povětšinou naprosto nezajímavé a mizerně přizpůsobené nárokům 21. století. Naštěstí se to začíná pomalu, ale jistě měnit.
Nejčerstvějším příkladem je pardubická multifunkční hala, kterou chce na východě Čech postavit za 12 miliard korun podnikatel a majitel hokejových Pardubic Petr Dědek. Pravda, jde o mimořádně ambiciózní, či spíše megalomanský projekt, neboť počítá s kapacitou 22 tisíc diváků a statusem největší hokejové arény světa.
Zda se mu ji povede realizovat v nynější velkorysé podobě a zda z ní nakonec nebude spíš bolehlav, jsou legitimní otázky, zároveň ale platí, že Dědkova snaha není tak úplně neobvyklá, naopak je součástí trendu, který lze pozorovat i v jiných městech.
V Jihlavě vyrostla krásná Horácká aréna, kterou vlastní město. Tamní klub ovšem relativně čerstvě ovládá spolumajitel herního studia Bohemia Interactive, miliardář Slavomír Pavlíček a netají se plánem vrátit Duklu zpět do nejvyšších hokejových pater.
V Ostravě zase město ve spolupráci s majitelem fotbalového Baníku Václavem Brabcem chystá stavbu nového stadionu na Bazalech. Architektonicky se o ni postará studio, jež navrhlo stadion San Bernabeu, na němž hraje slavný Real Madrid.
Decentní, ale vkusnou a potřebnou, přestavbu teplických Stínadel nedávno oznámil jejich majitel, developer Milan Kratina. Majitel Sparty Daniel Křetínský chce zase na Strahově v místě nynějšího stadionu Evžena Rošického postavit novou arénu pro více než 30 tisíc lidí. A úžasný stadion už postavili v Hradci Králové.
Složitější situace zatím panuje v Brně, kde dění kolem fotbalového stadionu za Lužánkami zůstává složité a nepřehledné i po vstupu dvou bohatých majitelů do tamních fotbalových klubů. Na druhou stranu město tam na své náklady vybudovalo moderní hokejovou halu, která se otevře ještě letos a bude sídlem hokejové Komety.
Každý z těch stadionů a arén nemá a nemůže sloužit jen sportu. Aby smysluplně ekonomicky i společensky fungovaly, musí se v nich konat také koncerty nebo jiná představení. Dobře to je vidět na stavbě, která je českým pionýrem a zároveň mementem megalomanství – na pražské O2 areně.
Dnes je to úspěšný podnik, kde se lidově řečeno netrhnou dveře. Cesta k tomu ale byla klikatá, drahá a hodně bolavá. Právě na těchto zkušenostech mohou jiná města stavět. A rostoucí zájem o zábavu a sport, ze kterého se i u nás stává show a byznysová mašina, jim hraje přímo do karet.
Komentář vznikl pro stanici Český rozhlas Plus