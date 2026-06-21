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Co neminout? Šéfa z fronty na pečivo, jak chápat Muskovo jmění a boty, co jdou z Moravy do celého světa

Jako každou neděli vám přinášíme pravidelný přehled toho nejzajímavějšího, co jsme v končícím týdnu na CzechCrunchi napsali a natočili.

Gabriela LukáškováGabriela Lukášková

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Foto: Semix Pluso / CzechCrunch / Medistyle
Michal Čižmár, Elon Musk a Zbyněk Hlavačka
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Už jste přemýšleli, co s načatou nedělí? Pokud byste si po obědě rádi dali sladkou tečku, vyrazte do nového podniku Ünd, za kterým stojí zakladatelé oblíbeného Gemüse Corner Kebabu. Mají prý skvělé croissanty nebo třeba kardamomové motance. Ale pečou i vlastní chleba. Víc o podniku se dočtete v našem článku. A pokud byste v parném dni radši zůstali doma ve stínu a sbírali síly na následující týden, můžete si při tom přečíst i naše další texty, jejichž přehled vám jako tradičně v neděli přinášíme. Kromě tipu na dobré jídlo jsme se třeba snažili popsat, jak vlastně vypadá neuvěřitelné jmění Elona Muska. A je toho mnohem víc. Tak přeji příjemné čtení!

Každou neděli vám naservírujeme nejdůležitější zprávy týdne.

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🥐 Mají nejlepší kebab v Praze a teď se pustili do sladkého a chleba. Zakladatelé Gemüse Corner otevřeli pekárnu

🗻 Jejich lavičky stojí na Mont Blancu i v Silicon Valley. Sehnat schopné lidi je ale problém všude, říkají

💰 Jak pochopit Muskovo neuvěřitelné jmění? Napoví doba ledová, počet oktávek pro Čechy i soukromá armáda

💳 U langošů, pití i merche vedou digitální platby, hlásí Karlovarský festival. Opět čeká stamilionové tržby

🥐 Do firmy přišel z fronty na pečivo. Dnes ji řídí a říká: Lidi nás nejvíc znají díky cereálním srdíčkům

👞 V Indii při prvním podnikání selhal a tátovi dlužil milion. Dnes vyváží boty z Moravy do celého světa

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