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Co udělala AI v Productboardu, jak se díky ní naklonovat a proč skončily české chytré zámky

Jako každou neděli vám přinášíme pravidelný přehled toho nejzajímavějšího, co jsme v končícím týdnu na CzechCrunchi napsali a natočili.

Lucie ČernohlávkováLucie Černohlávková

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Foto: Archiv JD / Pealock / Productboard
Jiří Diblík, chytrý zámek Pealock a Daniel Hejl
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Končí další horký týden, pokud jste měli to štěstí a trávili ho někde u vody nebo ve stínu, tiše závidíme a posíláme souhrn toho nejlepšího, co jsme mezitím na CzechCrunchi napsali. Zajímá vás třeba, jak AI mění práci v Productboardu? Co díky ní může dělat jeden ze zakladatelů VOS.Health Jan Diblík či proč skončily chytré zámky Pealock? Všechno víme, tak čtěte dál.

Každou neděli vám naservírujeme nejdůležitější zprávy týdne.

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