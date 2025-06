Čtvrtý terminál vysokorychlostní trati splývá s krajinou. Vznikne na Kolínsku a projde tudy 3 900 lidí

Uložit 0

Čtvrtý terminál vysokorychlostní trati v Česku má svou podobu. Tentokrát jde o středočeský uzel, který bude sloužit napojení vysokorychlostní trati na regionální dopravu na Kolínsku a Kutnohorsku. Vznikne u obcí Kořenice, Pučery a Bečváry a architektonickou soutěž na jeho podobu vyhrál český ateliér Boele.

Při pohledu z letadla by člověk snad ani nepoznal, že tu stojí stavba, kterou denně projde až 3 900 lidí. Částečně ji totiž schovává zelená střecha, díky které splývá s krajinou. Viditelné je nástupiště, které je jako jedna dlouhá linie a lze si ho zase snadno splést s projíždějícím vlakem. Autoři nového terminálu vyhráli v mezinárodní soutěži i proto, jak zapadá do krajiny.

„Jsem rád, že otevřená forma výběru vedla k návrhu, který promyšleně reaguje na potřeby jednadvacátého století a zároveň přirozeně zapadá do svého okolí,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Státní společnost začala stavět první koleje, které by v budoucnu měly být součástí vysokorychlostní trati. Trať na Moravě mezi Brnem a Přerovem je stavěná na 200 kilometrů v hodině. Na ni by mělo navázat spojení mezi Přerovem a Ostravou – tedy trať s názvem Moravská brána. Na té už by se mělo jezdit rychlostí až 320 kilometrů v hodině.

Stát se v mezičase připravuje, s čímž souvisí i architektonické soutěže na jednotlivé terminály. Celkem je známá podoba u čtyř, konkrétně Praha východ u středočeských Nehvizd, dále terminál v Roudnici nad Labem, který se schová pod Řípem, a terminál v Jihlavě. Nyní Správa železnic představila podobu terminálu u Kutné Hory. Název bude mít podle blízkých obcí, půjde tedy o terminál Kořenice-Bečváry.

Vznikne na vysokorychlostní trati mezi Prahou a Brnem, konkrétně pak v úseku mezi Poříčany a Světlou nad Sázavou. „Díky své poloze se stane důležitým přestupním bodem mezi vysokorychlostní tratí a regionální dopravou a zlepší spojení Kolínska a Kutnohorska s hlavním městem i dalšími částmi republiky,“ uvádí ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí Správy železnic Jakub Bazgier.

Ateliér Boele navrhl do místa budovu s terasovitým členěním, která přímo naváže na autobusový terminál a dvojici podchodů, které povedou k nástupištím. Počítá se rovněž s vybudováním parkoviště P+R s kapacitou 280 míst, bude tu rovněž zázemí pro cyklisty a pro pěší.

Z předpokládaných 3 900 cestujících bude 3 400 směřovat do Prahy, 500 pak na Vysočinu.