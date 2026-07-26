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Foťák za cenu oběda a české nosní pásky, které ovládly sociální sítě. Přinášíme to nejlepší z týdne

Jako každou neděli vám přinášíme pravidelný přehled toho nejzajímavějšího, co jsme v končícím týdnu na CzechCrunchi napsali a natočili.

Pavlína NouzováPavlína Nouzová

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Foto: CzechCrunch / Kodak (Reto) / LEGO
Jakub Caha, EC35 a obraz LEGO
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Taky jste pořád hračičkové, i když už dávno nejste dětmi? Možná vás zaujme pár věcí, o kterých jsme tento týden na CzechCrunchi psali (a které zaujaly nejednoho z nás v redakci!). Tak třeba plastový foťák za pár stovek, se kterým si vyzkoušíte zase focení na film. Anebo si chcete pověsit na zeď neobvyklý obraz? Lego představilo nádhernou novinku, Polibek od malíře Gustava Klimta z plastových kostiček. Níž v newsletteru ale najdete i story mladého startupisty, který prorazil s nosními pásky, nebo tip na novou marvelovku, která jde příští týden do kin.

Každou neděli vám naservírujeme nejdůležitější zprávy týdne.

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🎨 Největší a nejdražší Lego obraz září jako ze zlata. Oslavuje malíře, jehož dílo se prodalo za pět miliard

📷 Foťák za cenu oběda pro dva. Kodak se s plastovou hračkou trefil přesně do vlny, na které dnes jede generace Z

👃 Na střední začal prodávat nosní pásky a ovládl sociální sítě. Hned v prvním roce utržil 11 milionů

🏠 Má dům ve Zlíně, chaty na Valašsku a hledal dál. Koupil byt na Tenerife, o polovinu levnější než v Praze

👎 V restauracích ho využívají statisíce lidí. Qerko teď zavádí poplatek při placení za každou objednávku

🧠 Další důkaz, jak AI překonává lidský mozek: za víkend rozluštila 80 let starou matematickou hádanku

Souhrn těch nejzajímavějších zpráv sepisujeme každý týden do newsletteru Weekly, k jeho odběru se můžete přihlásit v boxu výše nebo zde.

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