Hledáte stroj času? V Praze jeden je, vysílá na výpravu za kněžnou Libuší, Karlem IV. i golemem

Foto: Máj – House of Fun Prague

Uložit 0

Už jste někdy pozorovali Prahu z výšky? Možná ano. Ale určitě ne z tlamy draka nebo z kočáru taženého létajícími koňmi. Přesně takový zážitek se ale ukrývá v šestém patře obchodního domu Máj na Národní třídě. Vzniklo tam zážitkové muzeum Back in Time Prague, které odkrývá tajemství více než tisícileté historie hlavního města.

Všechno začíná ve stroji času, ve kterém diváky přivítá chlapec nazvaný „B“ a jeho starší sestra s přezdívkou „T“. Zvou je na výlet do roku 1989, se zařízením ale zachází nešikovně, což vede k sérii malérů. „Právě nastala chyba ve stabilizační matici!“ vykřikne zděšeně chlapec. Kolem se ozývají rány, všechna tlačítka blikají jako o závod. A dívka jen zoufale zalomí rukama, když si všimne roku, ve kterém cestovatelé přistáli.

Celá výprava se totiž ocitne v 9. století, kde se stane svědkem legendy o Libuši a založení Prahy. „Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se dotýká,“ pronese kněžna své slavné proroctví. A návštěvníci se ocitnou v jakési věži, odkud skrze velké obrazovky sledují i další události raných českých dějin, například příběh vladyky Horymíra, kterého před smrtí zachránil jeho věrný kůň Šemík.

Foto: Máj – House of Fun Prague Orloj v Máji

Prohlídka Back in Time zabere zhruba 50 minut a využívá různé audiovizuální technologie. Expozice zahrnují holografickou projekci, desetikanálový zvuk a v některých místnostech i efekty, jako jsou specifické vůně, vítr či mlha.

Cestovatele poté čeká i audience u českého krále a římského císaře Karla IV., který je připoután na lůžko, zatímco o něj pečuje arcibiskup Jan Očko z Vlašimi. Již brzy se ale král uzdraví a u svého trůnu přivítá Petra Parléře, kterému dá za úkol postavit Karlův most nebo katedrálu sv. Víta – stavby, které uchvacují dodnes.

Další zastávkou je Staroměstská radnice, kde mistr Hanuš pracuje na orloji. Podle legendy ho konšelé oslepili, aby nemohl vytvořit stejný stroj jinde, a on ze msty orloj zastavil – návštěvníci ho proto musí interaktivně opravit, aby se dostali dál. V následující místnosti je čeká obří socha golema, kterou mají oživit dotykem symbolů čtyř živlů. Pokud se to podaří, socha vysoká přes čtyři metry skutečně „vstane z mrtvých“. Rychle pryč!

Expozice v šestém patře Máje je ale široká a využívá i další technologie. Další část třeba obsahuje 5D kino s půlkruhovou projekční stěnou a pohyblivými sedadly, kde diváci prožijí cestu napříč staletími. Ocitnou se v kočáru taženém létajícími koňmi, v tlamě draka, ponorce nebo závodním autě, které řídí první československá automobilová závodnice Eliška Junková. Během jízdy spatří Prahu z ptačí perspektivy, stanou se svědky bitvy na Bílé hoře a zažijí ničivou povodeň z roku 1890, která poškodila Karlův most.

Foto: Máj – House of Fun Prague Oživlý golem

Atrakce ale nezapomíná ani na 20. století a nejmodernější dějiny – k vidění jsou třeba boje o Československý rozhlas v letech 1945 a 1968 i „síň slávy“. V ní se prostřednictvím animací a speciálních zrcadlových efektů představuje výběr významných osobností české politiky, kultury či sportu. Mezi nimi nechybí Tomáš Garrigue Masaryk, Václav Havel, Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Antonín Zátopek, Karel Gott nebo David Černý.

Zařazení Černého vysvětlují tvůrci expozice tím, že jde o uznávaného umělce, který má v okolí Máje řadu děl. Kromě motýlů na samotné fasádě obchodní domu i třeba otočnou sochu hlavy Franze Kafky. „Navíc osobnosti v našem výběru můžeme průběžně obměňovat, třeba v souvislosti s různými výročími. To je výhoda toho, že je naše síň slávy digitální,“ říká Martin Marek ze společnosti Infinite X Prague, která expozici provozuje.

Foto: Máj – House of Fun Prague 5D kino s půlkruhovou projekční stěnou

Marek zároveň podotýká, že ačkoliv tvůrci zážitkového muzea konzultovali prezentované reálie s odborníky, ne všechno je historicky zcela přesné – ostatně v českých zemích jste se na drakovi mohli doposud proletět leda v pohádce. „Naším cílem není jen vzdělávat, ale i bavit,“ zdůrazňuje.

Provozovatelé teď doufají, že expozicí projde minimálně 500 lidí denně, aby se více než stamilionová investice vrátila co nejdřív. Počítají navíc s tím, že návštěvníci nezůstanou jen u Back in Time a podívají se i do ostatních pater Máje, kde je dále herna s arkádovými a počítačovými hrami, zážitkový obchod nebo restaurace Fly Vista s úchvatnými výhledy na Prahu.

Back in Time cílí i na turisty, kromě češtiny je dostupný v angličtině a němčině. Brzy pak mají přibýt další jazyky – španělština, francouzština, italština, čínština a korejština. Vstupenky lze zakoupit na místě, online však vyjdou levněji. Dospělí platí 420 korun, mládež a senioři 320 korun a děti od šesti let 220 korun.