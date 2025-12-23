Jak uspět v konkurenci Netflixu a dalších? Budujeme zábavní dům postavený na loteriích, říká Komárek
Jeden z nejbohatších Čechů a zakladatel obří loterijní skupiny Allwyn Karel Komárek v ojedinělém rozhovoru popisuje svou vizi.
Pořádně výživný rok zažil Karel Komárek. Šestapadesátiletý podnikatel má v rámci své investiční skupiny KKCG řadu aktivit, ale letos bylo slyšet zejména o jeho rychle rostoucí loterijní skupině Allwyn, která jen v prvním pololetí utržila v přepočtu přes 100 miliard korun při zisku EBITDA (před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací) ve výši necelých 18 miliard korun. Logo Allwynu svítilo při závodech F1, skupina upevnila svou pozici ve Velké Británii, rozhodla se přejmenovat ikonickou značku Sazka a dotáhla několik důležitých dealů. Co chystá dál?
V médiích a obecně na veřejnosti vystupuje Karel Komárek jen velmi ojediněle. Výjimku letos udělal pro deník The Financial Times, který v říjnu zpracoval jeho profil s titulkem Seznamte se s Karlem Komárkem, českým miliardářem z oblasti hazardních her, který se pokouší proniknout na americký trh. Nyní se majitel skupiny KKCG, do níž patří také například energetická společnost MND, IT společnosti Aricoma a Avenga nebo byznys s nemovitostmi, rozpovídal v rozhovoru s ředitelem komunikace Allwynu Willem Oscroftem.
Rozhovor vydal Allwyn na své youtubovém kanálu a podívat se na něj můžete níže, zároveň přinášíme souhrn toho nejzajímavějšího, co v něm padlo. Karel Komárek hovořil o své roli, o vizi pro další rozvoj skupiny i o tom, co přinesly zásadní letošní obchody jako říjnové spojení Allwynu s řeckou loterijní společností OPAP, čímž vznikl druhý největší kótovaný operátor her na světě s hodnotou ve středních stovkách miliard korun. A teď zvažuje vstup na další burzy.
Ještě předtím Allwyn investoval přes 30 miliard korun do byznysu, který Evropa skoro nezná, když koupil většinový podíl v americké firmě PrizePicks, jež se věnuje tzv. denním fantasy sportům. V srpnu byl oznámen velký deal se skupinou J&T Patrika Tkáče, kdy Komárkova KKCG prodala 4,3% podíl v Allwynu fondu J&T Arch, což ocenilo celou skupinu na 11,2 miliardy eur, v aktuálním přepočtu přes 270 miliard korun. Do toho Allwyn provedl největší technologickou modernizaci britské národní loterie od jejího vzniku v roce 1994.
A také se Karel Komárek rozhodl ukončit tradiční značku Sazka, na které postavil základy svého globálního byznysu. Na konci ledna 2026 se přejmenuje na Allwyn a tradiční žlutou kouli nahradí symbol čočky s písmenem „A“. Významně pak Allwyn šlápl také do marketingu a zažil veleúspěšný premiérový rok ve Formuli 1, kde jako partner stáje McLaren Racing oslavil mistrovský titul, který získal britský pilot Lando Norris. A logo původem české loterijní skupiny u toho svítilo všude na kombinézách i monopostech.
O své roli
Jsem hrdým zakladatelem skupiny Allwyn, kterou jsem začal budovat před více než třinácti lety akvizicí české společnosti Sazka. Ta se stala základním pilířem našeho byznysu. Společnost jsme převzali a úspěšně transformovali v jednu z nejlepších firem v České republice. Dnes tu sedíme jako Allwyn – jedna z největších loterijních a zábavních společností na světě a největší loterijní společnost v Evropě.
Moje role předsedy představenstva Allwynu spočívá především ve vytváření dlouhodobé vize společně s týmem. Jsem velmi aktivně zapojen do všech M&A aktivit, do vztahů s vládami a regulátory a také se snažím nacházet ty nejlepší lidi, dávat jim prostor, posilovat je a nechat je dělat jejich práci.
O vizi pro Allwyn
Když se dnes podíváme na svět zábavy, mění se extrémně rychle. Stojíme na prahu toho, abychom se stali druhou největší veřejně obchodovanou společností v oblasti digitální herní zábavy. Oblast zábavy se v posledních letech zásadně proměnila. Máme zde společnosti jako Disney, Netflix a další, které se snaží oslovit zákazníky novými způsoby. Zároveň vzniká mnoho nových firem a byznysů – sportovní sázení, iGaming, denní fantasy sporty.
Pokud chceme na trhu uspět i v budoucnu, musíme inovovat. Musíme velmi pečlivě sledovat, co se ve světě děje, rozumět trendům a budovat komplexní „one-stop shop“ zábavní dům, jehož základem budou loterie. To je naše dlouhodobá vize.
O akvizici PrizePicks
Jsem opravdu nadšený, že se PrizePicks stalo součástí rodiny Allwyn. Zároveň jsem velmi hrdý na to, že jsme největším akcionářem společnosti Betanal, která je nejrychleji rostoucí digitální sázkovou firmou na světě. Akvizice PrizePicks je ukázkovým příkladem toho, jak přemýšlíme o strategii.
Neustále sledujeme trh a hledáme nové příležitosti, které zapadají do naší strategie a dokážou významně rozšířit naši nabídku pro zákazníky. Je to součást naší DNA – vidět příležitosti, které není možné vybudovat od nuly, ale lze je akvírovat, integrovat a zároveň jim ponechat dostatečnou autonomii, aby mohly fungovat co nejlépe.
O transakci s OPAP
Je to samozřejmě velká transakce jak pro Allwyn, tak pro OPAP, který je jedním z klíčových aktiv skupiny Allwyn a investovali jsme do něj před více než deseti lety. Když jsme přišli do Řecka a začali s OPAP spolupracovat, postupovali jsme stejně jako v jiných zemích – přivedli jsme špičkový management, investovali do inovací, efektivity, digitalizace a obsahu.
Zvažujeme listing buď na newyorské, nebo londýnské burze.
Dnes je OPAP jedním z největších a nejúspěšnějších příběhů v Řecku. Pokud by s námi někdo investoval na začátku, dosáhl by celkového zhodnocení 560 procent, a to díky dividendám i výraznému růstu ceny akcií na kapitálovém trhu. Proto je logickým krokem pokračovat v této cestě společně. Tato transformační transakce nám umožní stát se veřejně obchodovanou společností, získat lepší přístup ke kapitálu a otevřít se dalším investorům.
Pro OPAP to znamená možnost být součástí globální expanze, získat přístup k nejlepším technologiím, know-how i obsahu. Je to jasný signál důvěry v Řecko, v zaměstnance i management OPAPu a v celou ekonomiku. Děláme to s velkou radostí, protože v této zemi úspěšně působíme více než deset let.
Pro investory i partnery je to obrovská příležitost – poprvé v historii Allwynu se mohou stát spoluinvestory a partnery na naší cestě do budoucnosti. Jsem si stoprocentně jistý, že dokážeme doručit výsledky.
O duálním listingu na burze
Máme řadu spoluinvestorů, kteří s námi vstoupili do OPAPu už na začátku – institucionální i drobné investory. Dává proto smysl zůstat veřejně obchodovaní na řecké burze. Zároveň chceme umožnit investorům z Evropy i Spojených států, aby se stali součástí naší investorské komunity. Proto zvažujeme listing buď na newyorské, nebo londýnské burze.