Kdyby Apple navrhl lucernu, vypadá takhle. Stojí za ní slavný designér, který vymyslel vzhled iPhonu
Lodní petrolejové lampy jsou za zenitem. Teď dostává prostor lucerna, kterou vymyslel Jony Ive, aby se vrátil do dětských let. Stojí přes 100 tisíc.
Jony Ive znovu potvrzuje, že vymyšlení designu iPhonu byl v jeho kariéře teprve začátek. Poté, co odešel z Applu, kde pracoval skoro tři dekády na prakticky všech jeho vlajkových zařízeních, se pustil do nových kreativních výzev. Teď do svého portfolia zařadil stylovou broušenou lucernu, která vypadá, jako by ji představil právě Apple. Tomu ostatně trochu odpovídá i její cena. A nebyl by to Ive, kdyby tomu celému nedal svůj příběhový výklad.
Proslulý britský designér po uzavření jedné velké etapy v Applu navrhl už několik produktů, ve kterých popustil uzdu své estetické fantazii. Vždy navíc šlo o doplňky, u kterých by jen málokdo čekal, že se je vyplatí designově inovovat. Ať už šlo o klaunský nos, přepracovaný mechanismus pro zapínání bund nebo jeden z nejslavnějších gramofonů. Něco mu ale stále chybělo. Evidentně to byla… lucerna.
Protože už odmala zbožňoval plachtění a užíval si čas strávený na otevřeném moři, hledal příležitost, jak přepracovat tradiční petrolejové lodní lampy, aby působily moderně a zároveň si ponechaly svůj autentický punc. Proto se skrze svůj designový ateliér LoveFrom spojil s japonským studiem Balmuda, se kterým navrhl alternativu hodnou roku 2025.
Nová lucerna je vyrobena z broušeného skla a nerezové oceli a není náhodou, že vypadá tak, jako by byla vyrobena v dílnách Applu. Je viditelně lesklá, zaoblená, kombinuje zlatavé prvky a nechybí jí ani takové detaily jako poutko z texturovaného polyesteru, které odpuzuje sůl, slunce a olej, což na moři může být velmi užitečné.
„Naše svítilna byla vytvořena a postavena pro námořní podmínky. Přestože materiály, forma a architektura výrobku jsou nové, je v nich zachována povědomost o námořních lucernách a Fresnelových lampách minulosti, jejichž konstrukce se vyvíjela s ohledem na stejné neúprosné funkční požadavky,“ vysvětluje Ive.
Při jejím používání pochopitelně není třeba žádného petroleje, o svícení se totiž stará dvojice LED světel, kterým lze měnit sílu i teplotu otáčením jediného manuálního kolečka ve spodní části. A jakmile se lucerna vybije, prostě se jen připíchne na nabíječku. Za to vše si Balmuda, kde se lucerna prodává, říká o více než 100 tisíc korun, respektive 4 500 eur.
Je tedy zřejmé, že jde o záležitost pro skutečné fajnšmekry – a odpovídá tomu i limitovaný počet luceren, kterých bude v běžném prodeji pouze tisíc. Co ale může zaujmout širší veřejnost, je zařízení, na němž Ive pracuje s OpenAI. S firmou, která vymyslela ChatGPT a prakticky do mainstreamu dostala umělou inteligenci, má v plánu vytvořit zařízení, které „změní svět“. Konkrétnější Ive ani šéf OpenAI Sam Altman ale dosud nebyli.