Konkurence michelinu podruhé hodnotila české restaurace. Tu úplně top pořád nemáme, velmi dobrých ale přibylo
Gault & Millau v Česku opět rozdal své čepice. Nejlepší jsou podle něj restaurace Papilio, La Degu a Levitate. Vydal i průvodce po hotely.
V prosinci jsme se dozvěděli, které české podniky jsou nejlepší podle michelinu, o měsíc a kousek později tu máme nové hodnocení konkurenčního projektu Gault&Millau. Ten nerozdává hvězdičky, ale čepice a čtyři z pěti maximálně možných si pro letošek vysloužily Papililo, Levitate a La Degustation Bohême Bourgeoise. Tipů na to, kam za zajímavou gastronomií vyrazit, mají ale jeho inspektoři mnohem víc!
Druhé vydání české verze průvodce Gault&Millau totiž zahrnuje celkem přes 421 hodnocených restaurací – z toho 167 bylo v Praze. Z nich se 334 podařilo dosáhnout na hodnocení alespoň 11 bodů z celkových 20, díky čemuž se mohou pyšnit symbolem kuchařské čepice. Těch mohou podniky získat od jedné do pěti, přičemž jedna čepice označuje zajímavou kuchyni, pět pak výjimečnou.
Na maximální počet čepic ani letos žádná restaurace nedosáhla, čtyři ale získaly hned tři restaurace – Papililo Jana Knedly, které si v prosinci odneslo dvě michelinské hvězdy, a La Degustation Bohême Bourgeoise a Levitate, které mají po jedné michelinské hvězdě.
Restaurací oceněných třemi čepicemi je 17 – 420, Augustine, Borgo Agnese, Monastiq, Salabka, Essens, Field, Taro, Triton, Zlatá Praha, Dejvická 34, La Finestrina in Cucina, Mlýnec, Pot au Feu, Štangl, Stůl a Terasa U Zlaté studny.
Dvě čepice si vysloužilo 82 podniků – například Leaf, Marie B, Štipec, Sůl & řepa, U Matěje, Vallmo, Výčep, Divinis, La Gare, Reaseon, The Eatery a další.
Jednu čepici získalo 232 restaurací a 146 podniků si vysloužilo hodnocení Pop. Ty sice nejsou nijak hodnoceny, ale inspektoři je zmiňují jako perspektivní místa k navštívení. V Praze jde například o Big Smokers, Bistro Karel nebo Centraal Fried Chicken. Všechny oceněné podniky najdete už teď online na webu Gault&Millau.
„Celková čísla i počet nových restaurací v těch nejvyšších patrech jasně hovoří o tom, že česká gastronomie má hostům z tuzemska i zahraničí skutečně co nabídnout. Při práci jasně vidíme, že si našich podniků a šéfkuchařů začíná zahraničí v různých podobách všímat, což je skvělé,“ říká Miroslav Lekeš, šéfinspektor Gault&Millau pro Česko a taky jeho CEO pro Česko, Slovensko, Maďarsko a Itálii.
Kromě „žlutého“ průvodce po nejlepších tuzemských restauracích představil tým Gault&Millau nově i „modrou“ publikaci zaměřenou na hotelové zážitky, pojmenovanou Stay & Dine. Společným jmenovatelem všech 176 míst zařazených do tohoto průvodce je ubytování v určité kvalitě a současně přítomnost restaurace, která úspěšně prošla nezávislým hodnocením tajných inspektorů a získala minimálně 10 bodů. Smyslem publikace je mimo jiné také poukázat na význam hotelových restaurací, které jsou v českém prostředí nedoceněným gastronomickým segmentem.
Francouzského gastronomického průvodce založili novináři Henri Gault a Christian Millau v šedesátých letech minulého století jako reakci na hodnoticí pravidla jiných průvodců, se kterými nesouhlasili, a sestavili si vlastní hodnotící systém založený na udělování bodů v několika přesně stanovených kategoriích.
První vydání Gault&Millau pro Česko v knižní i online verzi vyšlo loni v lednu a dostalo se do něj 411 podniků, z toho 270 hodnocených restaurací a 141 provozů v nehodnocené kategorii Pop.