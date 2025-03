Létající taxíky Zuri? Tlačím spíš na jejich vojenské využití, hlásí Jan Barta. A chystá speciální fond

Uložit 0

Každý, kdo uspěl v technologickém světě, by měl část svých výdělků vracet do mladých a začínajících firem. Tvrdí to aspoň investor Jan Barta z Pale Fire Capital, který se rozhodl podpořit startup Zuri. Ten vyvíjí „český vzdušný sen“ – létající taxík, jenž by měl díky spalování udržitelného leteckého paliva a přítomnosti křídel zvládnout překonat vzdálenost až 700 kilometrů, aniž by musel sednout na zem.

„Zakladateli Zuri, Michalu Illichovi, teď neustále tlačím vojenské využití těch letounů,“ napsal na sociální síť X Barta, který startupu loni poslal tři miliony eur, tedy přibližně 75 milionů korun. „Michal měl vždy silnou preferenci pro osobní verze Zuri. Já ale vidím větší potenciál ve vojenském a nákladním využití s bezpilotním řízením,“ doplňuje teď elitní investor pro CzechCrunch.

Barta si totiž dokáže představit, že by tyto letouny sloužily například k vojenským evakuacím. „Dvoumístné Zuri by místo kokpitu mohlo mít lůžko pro přepravu zraněného vojáka – až do hmotnosti 120 kilogramů – a dopravit ho do bezpečí, a to bez nutnosti nasazovat vrtulník a pilota,“ napsal na X.

Letoun by prý také mohl působit při námořních pátracích misích, například ke shazování sonobójí pro vyhledávání ponorek. „Stroje Zuri by mohly být umístěny i na menších lodích, třeba korvetách, protože je lze složit na rozměry přibližně 3,5 x 1,2 metru. Let’s make Czech and European dual use great!“ uvedl taky mimo jiné na síti X.

Právě technologie dvojího užití, tedy produkty využitelné jak v civilním, tak ve vojenském sektoru, jsou teď v Bartově hledáčku. „Aktuálně se dívám na další podobný projekt,“ uvedl Barta pro CzechCrunch. Tyto technologie ale nehledá jen v Česku – řada z nich v tuto chvíli vzniká i na Ukrajině, která se brání ruské agresi. „Co se ukrajinských projektů týče, chystáme speciální fond, kde budeme investorem. Konkrétnější ale nyní být nemůžu,“ dodává.

V průběhu příštího roku by Zuri mělo ukázat svůj demonstrátor druhé generace. Ten nabídne nový design v čele s osmi pokročilými sklápěcími rotory a přepracovanou ocasní část, což výrazně zlepší aerodynamickou účinnost, stabilitu a celkový výkon stroje. Letoun také dostane hybridní pohonný systém kombinující elektrické rotory a spalovací motor s generátorem. Očekává se, že bude schopen provozu ve všech letových režimech – od svislého startu a přistání přes přechodový let až po horizontální let.

Revoluci do světa osobní vzdušné přepravy chtěla přinést i německá společnost Lilium. Jak se ale letos ukázalo, nesehnala potřebné financování a krachuje. „Ten projekt byl nesmyslný od začátku, protože nefungoval fyzikálně s ohledem na současné technologie,“ míní Barta. O insolvenci mluví i další německá firma Volocopter – velké odhalení jejích létajících taxíků mělo nastat na loňských olympijských hrách v Paříži, místo ukázkových letů však vybublaly finanční problémy.

Devětatřicetiletý miliardář Jan Barta je prapravnukem vynálezce Františka Křižíka. Do podnikání se pustil už na základní škole, kdy prodával zvonění a tapety do mobilů. S cennými papíry pak poprvé přišel do styku ve svých 15 letech. Vydělal převážně na prodeji skupiny kolem srovnávače ePojištění.cz a obchodováním s internetovými doménami. S Dušanem Šenkyplem a Davidem Holým založil investiční skupinu Pale Fire Capital, skrze kterou dnes podporuje nadějné firmy a startupy. Kromě toho se podílí na transformaci americké společnosti Groupon.

Loni Barta přispěl dvěma miliony dolarů na drony pro ukrajinskou armádu. „Žijeme v době, která se stále více podobá druhé polovině třicátých let minulého století. Nemohl bych žít sám se sebou s vědomím, že jsem neudělal víc pro to, abych zastavil dalšího Hitlera,“ prohlásil tehdy s tím, že se kvůli tomu, že Ukrajina prohrává, „dostal trošku do depky“. Barta nedávno rovněž podpořil zachování vyšehradského železničního mostu.