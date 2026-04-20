Logistický hráč podpořený Křetínským snižuje stavy. Adaptovat se včas je zdravé řízení, ne selhání, říká
„V první fázi budujete produkt, poté produkt škálujete a potřebujete jiný tým, menší, ale zaměřený jinak,“ komentuje Michal Menšík z Doda.
Český logistický hráč Dodo, který mimo jiné rozváží zákazníkům potraviny od Tesca či Košíku, se překlápí do nové fáze vývoje. Podle ředitele Michala Menšíka již miliardová firma, do níž před čtyřmi lety investoval i jeden z nejbohatších Čechů Daniel Křetínský, nepotřebuje tak velký vývojový tým, a místo toho teď své kapacity přesměrovala na další škálování a větší efektivitu, s čímž souvisí i zmenšování týmu.
„Loni se v Dodu začaly naplno projevovat výsledky práce, které jsme odvedli v posledních dvou letech,“ vysvětluje pro CzechCrunch Menšík s tím, že po době rychlého růstu se firma zaměřila na méně viditelné pokroky jako standardizace produktu a procesů napříč trhy, ladění detailů či odstraňování chyb.
„Ušetřit procento tady, půl procenta tam, na desítkách míst zároveň. Zní to nenápadně, ale v technologické společnosti, která je silně orientovaná na provoz v logistice, se taková práce projeví velmi konkrétně,“ popisuje Menšík, podle kterého se Dodu podařilo zlepšit marži o několik procent a díky vyšší efektivitě loni meziročně rozvést více zásilek s menším počtem vozů a kurýrů.
To se mělo podepsat i na rostoucích hospodářských výsledcích, kdy podle Menšíka Dodo obchodně u e-grocery klientů (roznáška potravin) meziročně vyrostlo o dvacet až třicet procent. „A to kombinací rostoucího zájmu o online nákupy potravin obecně a expanze do nových měst napříč čtyřmi trhy, na kterých v tomto segmentu aktuálně působíme,“ doplňuje. Jakých hospodářských výsledků přitom Dodo loni dosáhlo, zatím nekomentuje s tím, že čeká na finální auditovaná čísla. Za rok 2024 ale mělo v obratu vyrůst na 1,7 miliardy korun, rok předtím to bylo přes 1,5 miliardy.
Teď ale Dodo otevírá novou kapitolu, což podle Menšíka souvisí s tím, že každá technologická firma prochází dvěma zásadně odlišnými fázemi. „V první fázi budujete produkt – potřebujete velký vývojový tým, který platformu postaví od základů. Ve druhé fázi produkt škálujete – potřebujete jiný tým, menší, ale zaměřený jinak,“ vysvětluje s tím, že jádro platformy Doda s názvem Gaia je z velké části hotové a umožňuje v reálném čase plánování tras, kapacit, slotové doručení i samotnou logistiku pro velké hráče.
Jak říká Menšík, Dodo k této druhé fázi přirozeně směřovalo, rychlý nástup nástrojů umělé inteligence do každodenního vývoje ale tento moment urychlil. „Pro představu, před dvěma lety trávil vývojář většinu času psaním kódu a testů. Dnes už většina nového kódu vzniká za pomoci AI,“ komentuje.
Podle jednačtyřicetiletého podnikatele je to dobrá zpráva, protože psaní kódu nebylo na této práci nejtěžší. „Nejtěžší je pochopit, co má systém vlastně řešit, jaký reálný problém za zadáním stojí, a technicky ten problém správně a efektivně vyřešit. Přesně na tohle má teď vývojář víc prostoru. A firma jako celek díky tomu zvládne víc než dřív,“ přibližuje. Vývojáři se tak obecně posouvají více do role architektů a supervizorů AI výstupů, nikoliv řemeslných kovářů každého řádku kódu.
Zmenšování týmu
To se podepisuje i na personálních otázkách. Během března došlo v Dodu ke zmenšení týmu o přibližně dvacet lidí, a to především z oddělení IT a vývoje. „Taková rozhodnutí nejsou jednoduchá, ani pro firmu, ani pro lidi, kterých se týkají. Kolegům, kteří odcházejí, jsme nabídli odstupné i roční bonusy. Odvedli práci, bez které by platforma, na které dnes Dodo stojí, neexistovala,“ pokračuje Menšík, jenž je ale přesvědčen, že nové nastavení odpovídá tomu, kam Dodo směřuje. „Schopnost adaptovat strukturu včas je součástí zdravého řízení firmy, ne jeho selháním,“ doplňuje Menšík.
Dodo původně vzniklo pod křídly KKCG miliardáře Karla Komárka, v roce 2017 ji přebral právě Michal Menšík, kdy služba fungovala jen v Praze s pár desítkami kurýrů. Následně firma exponenciálně rostla, z tržeb ve výši 60 milionů korun za rok 2018 na téměř miliardu za rok 2021. Rychlý růst a potenciál zaujal i těžké váhy českého byznysu, v roce 2022 do Doda poslalo 1,5 miliardy korun investiční duo Daniel Křetínský a Patrik Tkáč, k nimž se přidal také Rockaway Jakuba Havrlanta.
Jak popsal Menšík v podcastu Money Maker, i kvůli začátku války na Ukrajině a souvisejícím ohlazením poptávky spotřebitelů Dodo v roce 2023 prožilo těžký rok. „Jestli si něco vyčítám, a to jde určitě za mnou, tak to, že jsme měli mnohem dřív šlápnout na brzdu. Po bitvě je však každý generál,“ komentoval tehdy. Firma ale nadále rostla a loni již hlásil, že zatímco někteří konkurenti – jako například Bevy.city – končí, Dodo konečně vidí výsledky svých investic.
Mezi novinky Doda z poslední doby pak patří roznáška potravin pro nový e-shop Globusu či rozběh spolupráce s dalším logistickým hráčem GLS, kdy společně nabízí slotové doručení do celého českého e-commerce trhu. „Slotové doručení bylo donedávna dostupné jen velkým hráčům, typicky lékárenským řetězcům a online supermarketům. Dnes ho může nabídnout prakticky každý e-shop v Česku. Považujeme to za posun, který má potenciál změnit očekávání zákazníků v e-commerce plošně, stejně jako kdysi změnilo zákaznická očekávání sledování zásilky online nebo výdejní boxy,“ doplňuje Menšík s tím, že mezi klienty této služby patří například Dr. Max, Pilulka, Decathlon nebo Alkohol.cz.
DODO
Klíčoví lidé
Michal Menšík
Zakladatel
Volné pozice