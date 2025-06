Měnil logistiku a za tři roky vyrostl na 100 milionů. Teď českému startupu došly peníze a hrozí mu konec

Uložit 0

Zatímco většina logistických firem se rozvozu ve špičkách vyhýbá, startup Bevy.city na to šel opačně a se svou flotilou menších elektrických dodávek se zaměřoval právě na nejvytíženější časy během dne. K tomu si vyvinul i platformu, která dokázala predikovat zájem zákazníků o objednávky na dny dopředu. CzechCrunch nyní ale od tří na sobě nezávislých zdrojů získal informaci, že Bevy.city končí, což redakci následně potvrdil také jeho zakladatel Ladislav Janckulík.

„Situace se dá popsat jednoduše: nesehnali jsme návaznou investici,“ přiznává Janckulík. Jak doplnil, Bevy.city je mimo provoz od ledna, aktuálně však probíhá pokus o restrukturalizaci. „Věříme, že firma se ještě dá zachránit. Vedeme jednání s potenciálními partnery. Rozhodující budou následující týdny, pokud to nedopadne, do měsíce vyhlásíme insolvenci,“ pokračuje.

Bevy.city řešilo problémy jiných logistických firem, kterým vypomáhalo s rozvozem balíčků, když nestíhaly, a mezi své klienty řadilo Rohlík, Zásilkovnu, Liftago, Country Life, NutritionPro, Yes Krabičky nebo Sfood. Startup přitom využíval jen elektrické automobily, respektive menší dodávky, ve své flotile jich měl téměř stovku.

Foto: Bevy.city Bevy.city si zakládá na tom, že jeho vozový park je plně elektrický

Pomocí své technologické platformy zároveň Bevy.city odhadovalo, zda si klient třeba na příští dva dny objedná více rozvozů, a na základě toho se mělo dopředu připravit. Kombinovalo přitom data z provozu, v potaz bralo ale i chování a poptávku zákazníků či vytíženost segmentů. Následně dispečink dynamicky měnil trasy kurýrů a vypočítával jejich výhodnost.

Janckulík rozbíhal Bevy.city v létě 2021 společně s kolegou Ondřejem Kočím. Oba předtím roky pracovali pro online supermarket Rohlík – Janckulík řešil mimo jiné motivační programy pro kurýry, Kočí byl sám kurýrem a postupně se vypracoval až na vedoucího logistiky.

Za tři roky obrat sto milionů

Později Janckulík z Rohlíku odešel a začal se věnovat vlastnímu startupu, Kočí se k němu přidal s odstupem času. Od začátků hlásili, že se udržují v černých číslech. „V začátcích jsme dokázali, že umíme fungovat v zisku. Po obdržení investice jsme změnili strategii a zaměřili se na rychlý růst s cílem co nejdřív obsadit co největší část trhu,“ vysvětluje Janckulík.

Rychlý růst dokazují i vykázané výsledky. Zatímco za rok 2022 mělo Bevy.city utržit patnáct milionů korun, o rok později to mělo být již sedmdesát milionů, i když původní plány mluvily o 170 milionech. „Loni jsme dosáhli obratu těsně pod sto miliony korun. V říjnu jsme ale stopli obchodní aktivity. Pokud bychom pokračovali v náboru klientů, směřovali jsme ke 120 milionům, na letošek jsme měli rozjednané zakázky na celkem 170 milionů,“ přibližuje Janckulík.

Co se týče investice, tu Bevy.city poprvé získalo v roce 2022 ve výši jednoho milionu eur, podle tehdejšího přepočtu 25 milionů korun. Do startupu ji vložil český fond Nation 1 (dnes působí pod názvem N1). Cílem byla podpora vývoje datové analýzy, stavba infrastruktury, znásobení vozového parku i expanze do dalších lokalit. V roce 2023 tak Bevy.city začalo působit i v německém Mnichově, před rokem hlásilo rozšiřování působnosti také po Česku.

Jak vyplývá i z aktuálního výčtu vlastníků startupu, nešlo o jediné investiční kolo. Kromě Janckulíka s podílem 49,1 procenta a fondu Nation 1 s 38,66 procenty ve firmě figuruje i investiční společnost Entita holding zakladatele e-shopů Ovečkárna.cz a Olaola.cz Martina Bernátka či ctbf partners majitele Dalibora Janckulíka.

Janckulík pak v průběhu loňského roku oslovoval nové investory ve snaze uzavřít další finanční kolo. Aktuálně i vzhledem k probíhajícím jednáním o možné restrukturalizaci ale nechce komentovat, na čem konkrétně nabírání peněz selhalo. V kuloárech se přitom šíří spekulace, že Bevy.city zlomila vaz sázka na elektroauta. „Není to pravda, naopak nám to výrazně pomohlo. Kdybychom neelektrifikovali, měli bychom výrazně větší problémy,“ reaguje Janckulík.

Dále pokračuje, že ztráta (vyjádřená jako EBITDA – tedy před zdaněním, úroky a odpisy) startupu ale nedosahovala závratných hodnot. „V poměru k tržbám byla na úrovni deseti procent,“ říká. A zdůrazňuje, že pořád věří, že se provoz Bevy.city může jednou obnovit. „Uvidíme, jak dopadnou vyjednávání. Šance na záchranu ještě pořád existuje,“ věří Janckulík.