Na čem poslední roky pracuje bývalý šéfdesignér Applu? Na klaunském nose, petrolejkách i Ferrari
Z Applu odešel v roce 2019 s cílem věnovat se vlastním projektům. Od té doby navrhl Jony Ive několik produktů, které okouzlí, ale i pobaví.
Stál u zrodu klíčových produktů Applu – od iMacu přes iPod až po iPhone – a dlouhá léta Jony Ive coby šéfdesignér formoval podobu značky, která změnila technologický průmysl. Minimalismus, důraz na materiál a posedlost detailem se staly jeho podpisem. Když ale po téměř třech dekádách v roce 2019 firmu opustil, oznámil, že chce věnovat energii vlastním projektům mimo korporátní strukturu.
Od té doby pod hlavičkou designového studia LoveFrom, které založil se svým parťákem Marcem Newsonem, postupně (a spíše nenápadně) představuje světu nové věci. Jednou je to šperk vybroušený z jediného diamantu, jindy přepracovaný klaunský nos pro charitu nebo interiér elektrického Ferrari. A pak odhalil… moderní variaci lodní petrolejky. Podívejte se na ně.
Lucerna
Jony Ive byl už odmala okouzlen plachtěním a atmosférou lodí, což se propsalo i do nové designové lucerny inspirované klasickými petrolejkami. Vytvořil ji ve spolupráci s japonskou značkou Balmuda jako limitovanou edici tisíce kusů, která sází na kombinaci broušeného skla, nerezové oceli a jemných zlatavých detailů.
Místo „zastaralého“ petroleje používá dvojici LED světel s tím, že intenzitu i teplotu si člověk může nastavovat otočným kolečkem. A vcelku pochopitelně se zařízení musí dobíjet. Cena ovšem přesahuje 100 tisíc korun, takže jde spíš o sběratelský designový kousek než o běžnou výbavu na loď nebo na zahradu.
Magnetický cvoček
Je možné, že někdo stráví čtyři roky přemýšlením o tom, jak vylepšit běžné zapínání u bund? Zjevně ano. Ve spolupráci s luxusní italskou značkou Moncler Ive představil knoflíky, které se k sobě magneticky přichytí a zároveň umožní připojit další vrstvy oblečení.
Princip spočívá v páru lesklých, esteticky minimalistických cvočků, které se při sepnutí ozvou „příjemným“ zacvaknutím a pak se oddělí stlačením střední části knoflíku. Řešení jako takové nelze zakoupit samostatně, ale jako součást vybraných kolekcí, které se pohybují v desítkách tisíc korun.
Gramofon
Před pár lety se Ive setkal s vedením skotské značky Linn, známé mimo jiné pro výrobu gramofonů, a k padesátiletému výročí firmy se podílel na upravené verzi modelu Sondek LP12. Během tvorby zasáhl do detailů jako hlavní spínač, panty, kryt či označení tak, aby vše působilo moderněji, ale stále zůstala zachována základní konstrukce.
Edice čítala zhruba 250 kusů a prodávala se za přibližně 1,3 milionu korun. Výroba byla časově omezená a model se nabízel jen po část jubilejního roku, čímž se zařadil mezi sběratelské edice určené pro úzký okruh zákazníků.
Prsten
Protože mu byly luxusní věci vždycky velmi blízké, proměnil dokonce i jeden 45karátový diamant ve speciální prsten, který byl vybroušen z jednoho kusu kamene bez jakýchkoliv přidaných kovů či komponent. Aby zajistil ještě větší prémiovost, opatřil ho tisíci drobných fazet, které maximalizují lom světla a dávají šperku téměř sochařský charakter.
Prsten nebyl určen k běžnému prodeji, naopak ho vystavil aukční dům Sotheby’s a vydražil za necelých šest milionů korun. Po aukci byl přizpůsoben na míru vítězi a část výtěžku putovala na charitativní účely organizace (RED), s příspěvkem nadace Billa a Melindy Gatesových.
Klaunský nos
Někdy si ale ze světa luxusu odskočí i k relativním srandičkám. Minimálně v případě, kdy pro britskou charitu Red Nose Day vymyslel klaunský nos inspirovaný skládacím lampionem. Je vyrobený převážně z papíru, dá se složit do kapsy a po rozložení jednoduše připnout. Tudíž taková funkčnější a ekologičtější alternativa k původním plastovým verzím.
Červený nos přitom zůstává jednoduchým symbolem každoroční sbírky organizace Comic Relief. Prodává se za pár liber a koupí lidé přispívají na projekty zaměřené na boj s chudobou a sociálním vyloučením ve Velké Británii i dalších zemích.
Interiér Ferrari
Před nedávnem navrhl také interiér pro první elektrické Ferrari s označením Luce – a celá pozornost byla věnovaná právě kabině, která nabízí jiný přístup než u běžných elektroaut. Ferrari představilo jednotlivé části kokpitu (jako volant, přístrojovou desku, středovou konzoli i sedačku) coby designové prvky, což mělo ukázat filozofii návrhu v detailu.
Interiér klade důraz na materiály jako hliník, sklo a kůži a místo rozsáhlých dotykových obrazovek používá více fyzických ovladačů a mechanických prvků. Ve Ferrari tak usilují o to, aby ovládání bylo intuitivní a řidič se nemusel spoléhat jen na digitální rozhraní. Ive ostatně sám kritizuje předpoklad, že elektrický vůz automaticky znamená „vše na dotyk“.