Nedotknutelná sekaná v housce, kolik pohybu je dost pohybu a jak o budoucnosti přemýšlí Jaroslav Beck
Jako každou neděli vám přinášíme pravidelný přehled toho nejzajímavějšího, co jsme v končícím týdnu na CzechCrunchi napsali a natočili.
Víkend nám pomalu končí, další prázdninový týden je skoro za námi a to znamená jediné – je tu čas na náš pravidelný přehled toho nejlepšího a nejzajímavějšího, co jsme pro vás napsali. Pokud máte někde ve svém okolí Globus, jistě jste si alespoň jednou dali jejich ikonickou sekanou v housce. My jsme zjišťovali, proč ji firma nechce a vlastně ani nemůže zdražit. S Jaroslavem Beckem, kterého můžete znát jako stvořitele hry Beat Saber, značky Cans nebo majitele robota Jarmila, jsme zase řešili to, jak přemýšlí o budoucnosti i jak se jeho týmu daří zrychlovat umělou inteligenci. A podívali jsme se i na to, kolik pohybu člověk vlastně potřebuje. Je toho ale mnohem víc, tak si udělejte pohodlí a pusťte se do čtení.
🍔 Cenový hit, na který se nesmí sáhnout. Proč Globus nechce a vlastně ani nemůže zdražit sekanou v housce
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