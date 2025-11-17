Největší český úspěch na herních Oscarech. Kingdom Come 2 bojuje o titul nejlepší hry roku
Známe už hry, které se utkají na soutěži Game Awards – a mezi šesticí nejlepších je i Kingdom Come: Deliverance 2. Vítěze se dozvíme v prosinci.
Česká videohra slaví historický úspěch. Kingdom Come: Deliverance 2 se probojovalo mezi šest nejlepších her roku na soutěži Game Awards. O videoherní Oscary se tak utká s dalšími špičkovými tituly jako Clair Obscur: Expedition 33 nebo Death Stranding 2. Dílo studia Warhorse se navíc dostalo i mezi tituly s nejlepším příběhem a nejlepší RPG neboli hry na hrdiny. Vítěze se dozvíme na slavnostním předání v noci z 11. na 12. prosince.
Hra z letošního února, která si odnášela skvělá hodnocení od kritiků i samotných hráčů, tak bude soupeřit o titul nejlepší hry roku s pěti dalšími nominovanými. Kromě Clair Obscur a novinky ze studia Hidea Kodžimy se mezi ně dostal ještě božský Hades II, Donkey Kong Bananza od Nintenda a dlouho očekávaný druhý díl Hollow Knighta.
Pro Kingdom Come 2 to ale není vše. Podobně jako před lety třetí Mafia se umístilo mezi nominovanými hrami s nejlepším scénářem a k tomu také nejlepšími RPG. Jde o největší úspěch české hry na soutěži Game Awards za dlouhou dobu. Kromě zmíněné Mafie na akci v minulosti zazářil ještě česko-slovenský Beat Saber, který se v roce 2018 dostal mezi nominované v kategorii her pro virtuální realitu, o rok později v ní dokonce zvítězil.
O vítězích rozhoduje porota složená zčásti z novinářů a kritiků a z menší části výsledky ovlivní i hlasy veřejnosti. Jak se Jindra a spol. popasují se svými soupeři, se dozvíme během show, která začíná 12. prosince v 1:30 v noci našeho času.
Pro českou hru je nominace na herního Oscara dalším potvrzením nebývalého úspěchu. Jen před pár dny Warhorse Studios oznámili čtyři miliony prodaných kopií Kingdom Come 2. Této mety hra dosáhla za zhruba devět měsíců, prvnímu dílu to přitom trvalo přes tři roky. Studio navíc zažilo rekordně výdělečný rok, když dosáhlo na miliardu korun v zisku.
Příběh Kingdom Come 2: Deliverance nicméně nejspíš zamířil do svého konce. Minulý týden vyšlo pro hru třetí a podle vývojářů poslední rozšíření s názvem Mysteria Ecclesiae, které k základnímu ději přidalo detektivní vyšetřování a nové herní lokace. Nyní Warhorse už zaměstnává jiný titul než KCD2. „Od ledna 2025 společnost začala pracovat na dalších nových hrách,“ uvedlo studio ve výroční zprávě.
A jestli vás zajímají aktuální zprávy z českého herního průmyslu či příběhy o hrách, jako je Kingdom Come 2 – ale i o nezávislých titulech od menších studií či sólo vývojářů –, nezapomeňte kliknout sem a odebírat náš herní newsletter Good Game.