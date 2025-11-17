Hry –  – 1 min čtení

Největší český úspěch na herních Oscarech. Kingdom Come 2 bojuje o titul nejlepší hry roku

Známe už hry, které se utkají na soutěži Game Awards – a mezi šesticí nejlepších je i Kingdom Come: Deliverance 2. Vítěze se dozvíme v prosinci.

Pavlína Nouzováhttps://cc.cz/author/michal-mancar/Pavlína Nouzová, Michal Mančař

kingdom-come
Foto: Warhorse Studios
Ptáček, Bohuta a Jindřich. Tohle vykutálené trio z Kingdom Come se vrací i ve druhém díle
0

Česká videohra slaví historický úspěch. Kingdom Come: Deliverance 2 se probojovalo mezi šest nejlepších her roku na soutěži Game Awards. O videoherní Oscary se tak utká s dalšími špičkovými tituly jako Clair Obscur: Expedition 33 nebo Death Stranding 2. Dílo studia Warhorse se navíc dostalo i mezi tituly s nejlepším příběhem a nejlepší RPG neboli hry na hrdiny. Vítěze se dozvíme na slavnostním předání v noci z 11. na 12. prosince.

Hra z letošního února, která si odnášela skvělá hodnocení od kritiků i samotných hráčů, tak bude soupeřit o titul nejlepší hry roku s pěti dalšími nominovanými. Kromě Clair Obscur a novinky ze studia Hidea Kodžimy se mezi ně dostal ještě božský Hades II, Donkey Kong Bananza od Nintenda a dlouho očekávaný druhý díl Hollow Knighta.

Pro Kingdom Come 2 to ale není vše. Podobně jako před lety třetí Mafia se umístilo mezi nominovanými hrami s nejlepším scénářem a k tomu také nejlepšími RPG. Jde o největší úspěch české hry na soutěži Game Awards za dlouhou dobu. Kromě zmíněné Mafie na akci v minulosti zazářil ještě česko-slovenský Beat Saber, který se v roce 2018 dostal mezi nominované v kategorii her pro virtuální realitu, o rok později v ní dokonce zvítězil.

O vítězích rozhoduje porota složená zčásti z novinářů a kritiků a z menší části výsledky ovlivní i hlasy veřejnosti. Jak se Jindra a spol. popasují se svými soupeři, se dozvíme během show, která začíná 12. prosince v 1:30 v noci našeho času.

Pro českou hru je nominace na herního Oscara dalším potvrzením nebývalého úspěchu. Jen před pár dny Warhorse Studios oznámili čtyři miliony prodaných kopií Kingdom Come 2. Této mety hra dosáhla za zhruba devět měsíců, prvnímu dílu to přitom trvalo přes tři roky. Studio navíc zažilo rekordně výdělečný rok, když dosáhlo na miliardu korun v zisku.

kingdom-come-mysteria-dlc-02

Foto: Warhorse Studios

kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-37
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-53
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-44+96
kingdom-come-deliverance-2-warhorse-studios-04
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-88
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-96
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-16
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-27
kingdom-come-deliverance-2-warhorse-studios-05
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-140
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-48
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-90
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-81
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-147
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-98
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-45
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-82
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-135
kingdom-come-deliverance-2-warhorse-studios-03
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-150
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-103
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-80
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-18
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-74
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-93
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-102
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-160
kingdom-come-2-warhorse
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-31
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-123
kingdom-come-mysteria-dlc-01
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-163
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-57
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-106
kingdom-come-2-dlc
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-23
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-134
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-111
kingdom-come-2-dlc-4
kingdom-come-2-warhorse-dlc-3
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-01
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-117
dlc-kcd
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-156
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-94
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-139
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-122
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-77
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-107
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-91
kingdom-come-deliverance-2-warhorse-studios-02
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-38
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-126
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-152
kingdom-come-mysteria-dlc-03
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-84
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-130
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-58
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-40
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-42
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-73
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-142
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-143
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-99
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-60
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-148
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-104
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-32
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-154
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-68
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-144
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-63
kingdom-come-2-dlc-2
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-21
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-108
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-72
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-128
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-157
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-54
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-115
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-137
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-75
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-86
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-20
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-92
dlc-kcd-warhorse
kingdom_come_deliverance_warhorse_13
kingdom_come_deliverance_warhorse_15
kingdom_come_deliverance_warhorse_16
kingdom_come_deliverance_warhorse_18
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-65
kingdom_come_deliverance_warhorse_19
kingdom_come_deliverance_warhorse_20
kingdom_come_deliverance_warhorse_21
kingdom_come_deliverance_warhorse_22
kingdom_come_deliverance_warhorse_23
kingdom_come_deliverance_warhorse_24
kingdom_come_deliverance_warhorse_25
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-161

Příběh Kingdom Come 2: Deliverance nicméně nejspíš zamířil do svého konce. Minulý týden vyšlo pro hru třetí a podle vývojářů poslední rozšíření s názvem Mysteria Ecclesiae, které k základnímu ději přidalo detektivní vyšetřování a nové herní lokace. Nyní Warhorse už zaměstnává jiný titul než KCD2„Od ledna 2025 společnost začala pracovat na dalších nových hrách,“ uvedlo studio ve výroční zprávě.

A jestli vás zajímají aktuální zprávy z českého herního průmyslu či příběhy o hrách, jako je Kingdom Come 2 – ale i o nezávislých titulech od menších studií či sólo vývojářů –, nezapomeňte kliknout sem a odebírat náš herní newsletter Good Game.

