Největší startupové transakce roku. České projekty se letos postaraly o 2 + 9 miliardových dealů

Vývoj posledních let frázi „jako na horské dráze“ poněkud zprofanoval, letošní jízda ve startupovém prostředí se ale opravdu lépe popsat nedá. Vysoká inflace i válka na Ukrajině ovlivnily chuť lidí utrácet a vyšší nejistota se podepsala i na trzích, kde hlavně akcie technologických společností včetně těch největších gigantů do velké míry výrazně klesají. To se projevilo i ve startupovém prostředí, kde došlo k vystřízlivění. Jenže to má i svá ale.

Globálně se do mladých a dravých firem investuje méně peněz, méně často, a když už, tak většinou za nižší valuace, než jsme byli zvyklí loni. Dalo by se očekávat, že pokud investoři nakupují levněji, množství peněz, které dohromady do startupů pošlou, bude taky nižší. Situace v Česku je ale opačná. Protože jsou startupy „ve výprodeji“, tuzemští investoři do nich investují jako na běžícím pásu.

Pravděpodobně nejvýznamnějšími transakcemi letošního roku však nebyly samotné investice, nýbrž prodeje startupů do rukou nových vlastníků. O vůbec historicky nejvyšší exit – jak se takové obchody označují – českých a slovenských zakladatelů se postaral startup Around, jenž vyvíjí aplikaci pro méně vyčerpávající videohovory. Americká společnost Miro za něj podle informací CzechCrunche zaplatila mezi 250 až 300 miliony dolarů, což je v přepočtu bezpečně přes šest miliard korun.

Trojice zakladatelů Čech Pavel Serbajlo a Slováci Dominik Zane a Matt Zakutny se svým týmem aplikaci vyvíjela čtyři roky a zajímavostí je, že i v době svého prodeje Around v podstatě negeneroval žádné tržby. Jak následně zhodnotil investor Andrej Kiska: „Nedivil bych se, kdyby byl rekord Aroundu do čtyřiadvaceti měsíců překonaný.“

Foto: Around Zakladatelé startupu Around: Dominik Zane, Matt Zakutny a Pavel Serbajlo

Druhý výrazný exit českého zakladatele se týká Robina Raszky, jenž dlouhodobě žije ve Spojených státech. V oficiálně newyorském startupu Alter, s původním názvem Facemoji, stavěl nástroje pro tvorbu digitálních avatarů, které lze snadno integrovat do různých aplikací, her či webů. To zaujalo giganta Google, který za Alter zaplatil přes 2,5 miliardy korun.

Transakce, které se pohybovaly v miliardách korun, se ale letos netýkaly jen prodejů – hned devět startupů českých zakladatelů tuto hranici překonalo v investicích. O vůbec největší z nich se postarala oficiálně britská Cera Care, jež poskytuje služby zdravotní a sociální péče v prostředí domova. I když v tuzemsku nejde o tak známý startup, spoluzakládal jej Čech Marek Sacha, historicky jej podpořil fond Credo Ventures a v Praze sedí jeho inženýrský tým.

Cera v srpnu oznámila zásadní investici, když ve formě dluhu a ekvity získala dohromady 320 milionů dolarů, podle tehdejšího přepočtu 7,8 miliardy korun. Podle odhadu CzechCrunche se valuace firmy pohybuje kolem jedné miliardy dolarů, avšak nepřekročila ji a je tak jen krůček od statusu jednorožce, jak se startupy s hodnotou alespoň miliardy dolarů označují.

Do stáje bájných zvířat s rohem na hlavě se ale letos zařadil Productboard zakladatelů Daniela Hejla a Huberta Palána, který vyvíjí aplikace, jež pomáhají firmám lépe porozumět potřebám zákazníků a podle toho vylepšovat jejich digitální produkty. V únoru oznámil startup uzavření investice 125 milionů dolarů, tedy 2,7 miliardy korun, a stal se nejhodnotnějším tuzemským startupem s valuací 1,725 miliardy dolarů. Turbulentní vývoj na trzích však ovlivnil i jej a zakladatelé museli v listopadu propustit sto lidí, asi pětinu své pracovní síly.

V jízdě na jednorožci pak letos pokračoval první český projekt, který tohoto statusu dosáhl, a sice online supermarket Rohlík zakladatele Tomáše Čupra. V červnu uzavřel kolo ve výši 220 milionů eur, v tehdejším přepočtu 5,4 miliardy korun, což má firmě umožnit expanzi do dalších evropských zemí. Investicí Rohlík překonal svůj vlastní rekord a šlo o málo pravděpodobný úspěch, který ale ukazuje, že i v Česku se dá vyrůst se službou pro každého. Samotný Čupr pro CzechCrunch později přiznal, že Rohlíku před uzavřením dohody zbývaly peníze jen na pár týdnů.

Miliardové investice letos získalo ještě několik dalších startupů. Doteď spíš nenápadná vývojářská Ataccama obdržela přes 3,5 miliardy. Brněnské Kentico, které dodává systémy pro správu webů, uzavřelo kolo 1,5 miliardy. Mews vyvíjející hotelové systémy nabyl přes čtyři miliardy. Logistické DoDo Michala Menšíka nabralo 1,5 miliardy od miliardářského dua Daniela Křetínského a Patrika Tkáče. Dvě a půl miliardy získal vyhledávač letenek Kiwi.com Olivera Dlouhého. Investici, která se přehoupla těsně přes hranici jedné miliardy korun, dostal také brněnský projekt Tatum, který pomáhá firmám s přechodem na blockchain.