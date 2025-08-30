O kolik je rychlejší vylepšená Tesla Y? Přesně o tolik, o co firmě klesly evropské prodeje
Tesla v Evropě silně strádá. Její prodeje klesly o 40 procent a dohání ji Číňané i Muskova špatná pověst. Pomůže vylepšený model Y?
Ještě před pár lety byla Tesla symbolem elektromobility včetně Evropy. Značka, která ukazovala směr a diktovala tempo. Jenže v roce 2025 se jí minimálně na prodejních číslech vůbec nedaří. Podle dat Evropské asociace výrobců automobilů se v červenci registrace nových vozů Tesly v Evropě propadly meziročně o 40 % na 8 837 kusů. A co víc, jde už o sedmý měsíc v řadě, kdy křivka prodejů klesá. Stejný směr nabraly i akcie společnosti, která se snaží trend zvrátit mimo jiné inovovaným modelem Y.
Paradoxem je, že trh samotný v Evropě nestagnuje. Registrace elektromobilů na starém kontinentu v červenci vzrostly o téměř 39 %. O místo Tesly se stále hlasitěji bere čínský výrobce BYD, který ve stejném měsíci dosáhl 13 503 registrací, což je meziroční růst o více než 225 %. V Česku se mu zatím moc nedaří, na západ od našich hranic si jej ale lidé zjevně oblíbili.
„I bought it before Elon went crazy!“ Tahle anglická věta se v podobě samolepky objevuje na Teslách a jejich majitelé tím dávají najevo, že si je pořídili dřív, než se zakladatel a šéf automobilky Elon Musk vehementně vrhl po boku prezidenta USA Donalda Trumpa do politiky. Dnes už se sice oba muži názorově rozešli, ale trest v podobě rozhněvaných Evropanů trvá.
Důvodů, proč se jí tolik nedaří, je ale víc. Modelová řada Tesly už zdaleka nevypadá tak čerstvě jako dřív – Model 3 i Model Y ztrácí tah na branku, zejména ve srovnání s konkurencí (tou čínskou i evropskou), která přichází neustále s nějakými, postupně klesají i ceny. Letos Tesla nepředstavila nic nového až do nynějšího upravení modelu Y a podobně mírných úprav Modelu 3 o pár měsíců dřív.
Model Y je pro Teslu klíčové auto a to nejen v Evropě a teď dostává facelift v podobě verze Performance, která má připomenout někdejší technologickou dominanci značky. Tesla sází na mírně upravený design, nové aerodynamické prvky a pohonné ústrojí s výkonem 460 koní.
Z nuly na sto umí vůz za 3,5 sekundy, což je zhruba o 40 % rychleji než základní verze Modelu Y, která dá stovku za 5,9 vteřiny. Papírový dojezd dosahuje až 580 kilometrů podle metodiky WLTP. Cena v Česku začíná nad 1,5 milionu korun, základní úprava ypsilonky pak startuje na 1,1 milionu.
Parametry tedy Tesle nechybí, ale otázkou je, zda to bude v Evropě stačit. Kromě silné konkurence z Číny se totiž zvedají i zdejší výrobci, ostatně Škodovce v červenci prodeje stouply meziročně o 30 procent a její elektrické modely Enyaq a Elroq jsou bestsellery.