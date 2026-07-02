O krok blíže Západu. Český penzijní fond poprvé sází peníze na úvěry pro startupy, palebná síla je velká
Orbit Capital otevírá svůj druhý fond na dluhové financování startupů. Má v něm 2,6 miliardy korun a přilákal i penzijní fondy z Česka a Polska.
Ve vyspělých startupových ekosystémech od Paříže přes Londýn až po New York nebo San Francisco penzijní fondy do dluhových startupových fondů investují běžně. Je to součást jejich portfolia alternativních aktiv a pro investiční hráče tamního kalibru jde o standardní zdroj kapitálu. Ve střední Evropě se to stalo poprvé: penzijní fond Rentea, za nímž stojí skupina Partners v čele s Petrem Borkovcem, vstoupil jako kotevní investor do druhého fondu Orbit Capital, za kterým zase stojí investoři v čele s Radovanem Nesrstou. A na místní poměry je i on sám o sobě obří – má celkem 107 milionů eur, což je zhruba 2,6 miliardy korun.
Pro zdejší startupový ekosystém jde do značné míry o signál zralosti, respektive je právě s ohledem na západní zvyklosti pozitivní, že se v něm v tomto směru hýbou ledy a že konzervativní institucionální peníze, zvyklé spíše na instrumenty typu státních dluhopisů, poprvé v regionu střední a východní Evropy vsadily na rychle rostoucí technologické firmy. Vedle Rentey figurují mezi kotevními investory Evropský investiční fond (EIF), Česká spořitelna a Conseq, který Orbit Capital spoluzakládal v roce 2019.
Ze zahraničí vstoupil do fondu polský státní fond PFR Ventures, pro něhož jde o historicky první alokaci do tohoto typu aktiv v regionu. „Jakmile firmy dospějí do určité fáze, potřebují chytré a flexibilní financování, které jim umožní růst bez nutnosti vzdávat se dalšího vlastnického podílu,“ vysvětluje jeden z partnerů Orbit Capital Radovan Nesrsta. „Poskytujeme jim strategický prostor, který je nezbytný pro efektivní globální škálování.“
Pro penzijní fond Rentea ze skupiny Partners jde o vstup do dalšího sektoru, kam se zatím jiní tuzemští hráči z této oblasti nepouštějí. Ve spolupráci s Pavlem Muchou v rámci platformy Aspire11 otevřeli Čechům spořícím si na důchod přístup k privátním trhům a investičním příležitostem, které byly dosud doménou těch nejbohatších investorů. A investici už mají například v Revolutu nebo nejnověji v tržišti Vinted.
„Do alternativního účastnického fondu Rentea jsme chtěli i nějaký kousek venture kreditu, protože na rozdíl od klasických venture kapitálových investic je schopen generovat výnos ve formě úroků našim klientům od počátku, a nikoliv až na konci investičního horizontu. Orbit a Radomíra Nesrstu známe už od jejich prvního fondu, takže víme, že mají ten správný network a know-how pro dodání očekávaného výsledku,“ říká pro CzechCrunch Petr Borkovec.
Orbit Capital vznikl v roce 2019 jako společný projekt tuzemských investičních skupin Enern a Conseq. Radovan Nesrsta, zakládající partner Enernu a dnes partner fondu, stál mimo jiné za ranou investicí do Rohlíku. Conseq zase jako největší nezávislý investiční manažer v Česku přinesl distribuci ke konzervativnějším klientům. Fond měl od počátku zaplnit mezeru: poskytovat úvěrové financování startupům, které jsou příliš vyspělé na to, aby dostaly peníze od banky, a přitom se nechtějí dělit o podíl s dalším investorem.
„Dluhový fond u dobře rostoucí firmy může být ve výsledku až čtyřikrát levnější než ekvitní financování,“ vysvětloval Nesrsta v rozhovoru pro CzechCrunch začátkem letošního roku. Startup sice dluh od začátku splácí, ale Orbit Capital strukturuje transakce tak, aby nezatěžovaly cashflow – součástí jsou akciové opce, díky nimž může celkový výnos překonat čistou úrokovou sazbu. Fond dosud prostřednictvím obou svých platforem podpořil přes dvacet firem, mimo jiné Rohlík, Mews, Preply, Booksy, CloudTalk, ThreatMark, Boataround nebo Jutro Medical.
Growth Debt Fund II cílí na technologické firmy po investičním kole Series A s tržbami minimálně tři miliony eur (přes 70 milionů korun) a tempem růstu alespoň 30 procent ročně. Jednotlivé transakce se pohybují v rozmezí 3 až 15 milionů eur (70 až 360 milionů korun) a firmy je nejčastěji využívají na mezinárodní expanzi, akvizice nebo financování provozu v mezidobí mezi koly.
„Nepřinášíme jen peníze, ale i sofistikovaný nástroj, který jim umožní dosáhnout klíčových milníků a zároveň si udržet kontrolu nad směřováním firmy,“ doplňuje další partner Orbitu Lukáš Macko. Druhý fond z jejich dílny už miliony eur podpořil první projekty – kapitál na další rozvoj získaly česko-slovenský HR startup Sloneek, český startup IAG zaměřený na digitalizaci prodeje autodílů a polský projekt Talkin‘ Things specializující se na vývoj a výrobu RFID a NFC tagů.
Zájem penzijního kapitálu a státních fondů ze dvou zemí naznačuje, co se za šest let na zdejším trhu změnilo. Zatímco v roce 2019 šlo o model prakticky bez srovnání v regionu, dnes Orbit Capital spravuje přes 200 milionů eur (přes 4,8 miliardy korun) a druhý fond překonal původní stomilionový cíl. Radovan Nesrsta přitom otevřeně vítá případné konkurenty. Ve zmíněném rozhovoru pro CzechCrunch uvedl, že osobně doufá v nárůst venture debt fondů v regionu, protože „daleko větší potenciál vidím v budování trhu než v soutěži o podíl na něm.“