PPF couvla, spojení Monety s Air Bank je na dohled. Už netrvá, aby měla v nové skupině většinu

Plán Petra Kellnera na vytvoření velké, ryze české banky i více než půl roku po jeho smrti znovu ožívá. A tentokrát by mohl už vyjít – jím založená finanční skupina PPF udělala poměrně výrazný ústupek akcionářům banky Moneta, takže zamýšlenému spojení s českým a slovenským Home Creditem, Air Bank a úvěrovou službou Zonky alespoň teoreticky nic nebrání.

O co jde? Valná hromada Monety už v létě spojení s firmami z portfolia PPF odsouhlasila, ovšem postavila se proti navrhované formě financování celé transakce. Především vadilo to, že PPF by ve výsledku získala nadpoloviční většinu akcií v nově vzniklé bance. Této podmínky se ovšem skupina, kterou ovládá Kellnerova rodina, nyní vzdala.

„Dodatkem byly podle přesvědčení PPF odstraněny všechny věcné a důvodné námitky a výhrady vznesené ze strany některých akcionářů Monety letos v červnu,“ uvedl tiskový mluvčí PPF Leoš Rousek. „Prodej skupiny Air Bank Monetě již není podmíněn získáním kontroly skupiny PPF nad Monetou a stávajícím akcionářům Monety jsou garantována přednostní práva na úpis akcií Monety za finančně atraktivních podmínek,“ dodal.

Pro vysvětlení – Moneta má na akvizici finančních institucí z rodiny PPF využít jednak vlastní peníze, jednak má vydat nové akcie a z jejich prodeje obchod financovat. Ovšem původně měla mít přednostní právo na nákup těchto nových cenných papírů PPF, což nyní přestává platit a právo „první volby“ dostanou stávající akcionáři.

Spojení Monety s Air Bank odmítá minimálně jeden z výrazných akcionářů, v Londýně registrovaná investiční společnost Petrus Advisers, která tvrdí, že je druhým největším podílníkem v Monetě se zhruba 10 procenty akcií. V říjnu tito aktivističtí investoři podle Hospodářských novin znovu upozornili, že se zamýšleným dealem nesouhlasí a že kvůli nejistotě, jak to s transakcí dopadne, stagnují akcie Monety.

O tom, zda obchod za 26 miliard korun úspěšně proběhne a zda opravdu vznikne (jak si vysnil Kellner) třetí největší banka po České spořitelně a ČSOB, budou ale muset ještě odsouhlasit na valné hromadě akcionáři Monety. Skupina PPF ale každopádně pokračuje v naplňování toho, co Kellner rozjel, navíc se po loňském covidovém útlumu vrátila i k ziskovosti a za prvních šest měsíců letošního roku vykázala zisk přes pět miliard korun.